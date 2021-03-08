Pelvik taban terapisi hakkında bunları biliyor musunuz?

Pelvik Taban Terapisti Uzm. Fizyoterapist Belkıs Saraç, pelvik taban terapisi hakkında bilinmesi gerekenleri an

Pelvik taban diye tanımlana bölge neresi?

Pelvik taban alanı, arka tarafta sacrum (kuyruk sokumu), ön tarafta pubis kemiği arasında kalça bölgesinin alt tarafında yer alan; işeme, dışkılama ve cinsel fonksiyonlarda önemli görevleri bulunan kas grubudur. Aynı zamanda pelvis bölgesinde bulunan organlarımızdan mesane, rahim ve rektumu taşıyarak destek görevi görür. Pelvik taban kaslarımız da diğer tüm kaslarımız gibi farklı tiplerde kas lifleri barındırır ve bu tiplere özel kasılma durumlarıyla organlarımıza ve fonksiyonlarına destek verir, nasıl ki kol kaslarımız kasılıyor, gevşiyor veya çok fazla güç gerektiren durumlarda en yüksek güce ulaşabiliyorsa pelvik kaslarımız da bu görevleri üstlenmiş durumdadır

Pelvik taban terapisi nedir?

Belirttiğimiz bu fonksiyonlara ve organ disfonksiyonlarının tedavisine destek olmak amacıyla, pelvik taban kaslarına ve pelvik tabanı ikincil olarak etkileyen kaslara yapılan fizyoterapi uygulamalarıdır. Genel olarak yapılan fizyoterapi uygulamalarını içerir.

*Manuel fizyoterapi teknikleri,

*Elektroterapi ajanları,

*Egzersiz destekleri,

*Nefes teknikleri bu terapi sisteminde kullanılmaktadır.

Hangi durumlar pelvik taban rehabilitasyonunu gerektirir?

Bu soruya farklı kategorilerde bakarak cevap vermek daha uygun olacaktır.

Ürolojik açıdan;

*idar kaçırma (üriner inkontinans)

*urge inkontinans

*gece idrar kaçırma( enürezis nokturna)

* aşırı aktif mesane disfonksiyonları

*nörojenik mesane disfonksiyonları

*kronik üretral enfeksiyon

*üretral sendromlar

*mesane prolapsusu(sarkması)...

Gastrointestinal sistem açısından;

*kronik kabızlık

*inflamatuar bağırsak hastalığı

*rektosel (kalın bağırsak yapılarının dışarı fıtıklaşması)

*anismus(kaka yapma güçlüğü)

*diverkülit

*ileus..

Jinekolojik açıdan baktığımızda ise;

* endometriyozis

*adenomyozis

*kronik pelvik inflamatuar hastalık

*uterine fibroidleri

*pelvik konjesyon

*vajinismus

*vulvodyn

*infertilite

*erektil disfonksiyon

*doğuma hazırlık...

Ortopedik açıdan bakacak olursak;

*omurga problemleri

*kronik bel ağrısı

*kuyruk sokumu batması

*skolyoz

*çene eklemi problemleri

*ayak ve ayak bileği problemleri…

Pelvik taban rehabilitasyonunun önemi de bu nokta da açığa çıkıyor, bütüncül bakış açılarında hem organa ait hem de organ çevresi yapılara ait durumlar ortak değerlendiriliyor ve ortak zamanda uygun olan tedaviler birlikte uygulanarak daha kısa sürede ve kalıcı çözümlere ulaşılıyor. Yani sadece mesaneye yapılan müdahale yerine mesane +mesane çevresi dokularına yapılan tedaviler çözümü kolaylaştırıyor, ya da bağısak için yapılan tedavilerin yanına rektuma ait dokuların uygun aktivitesi öğretilerek, tedavi programına eklendiğinde hasta için sonuç alma süreci kısalabiliyor. Pelvik taban terapisi hem erkek sağlığı açısından erkeklere hem de kadın sağlığı açısından kadınlara uygulanmaktadır ayrıca çocuklar için de uygundur.

Yukarıda belirttiğim rahatsızlıklara ait semptom taşıyan herkes pelvik taban rehabilitasyonunu mutlaka denemelidir, yapılan uygulamalar sadece pelvik tabana değil, genel vücut sağlığına, postür düzgünlüğüne, varsa ağrının giderilmesine de yardımcı olur.