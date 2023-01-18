En etkili meditasyon yöntemi

Meditasyon, şimdiki anın farkındalığını geliştirmek için binlerce yıldır kullanılan bir tekniktir. Odaklanma ve dikkati keskinleştirme, beden ve nefes ile bağlantı kurma, zor duyguların kabulünü geliştirme ve hatta bilinci değiştirme uygulamalarını içerebilir. Stres azaltma ve gelişmiş bağışıklık gibi bir dizi fiziksel ve psikolojik fayda sağladığı gösterilmiştir. Pek çok manevi gelenek, öğretilerinin ve uygulamalarının bir parçası olarak meditasyonu içerse de, tekniğin kendisi herhangi bir dine veya inanca ait değildir.

Meditasyon, yoğun programların ve zorlu yaşamların ortasında stresi azaltmak için artan ihtiyaca bir çözüm sunabilir. Meditasyon yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu olmasa da ihtiyaçlarınızı karşılayan bir uygulama bulmak önemlidir. 9 popüler meditasyon türü bulunmaktadır:

Farkındalık meditasyonu

Manevi meditasyon

Odaklanma meditasyonu

Hareket meditasyonu

Mantra meditasyonu

Transandantal meditasyon

Kademeli meditasyon

Sevgi - şefkat meditasyonu

Görselleştirme meditasyonu

Tüm meditasyon stilleri herkes için uygun değildir. Bu uygulamalar farklı beceriler ve zihniyetler gerektirir. Hangi uygulamanın sizin için doğru olduğunu nasıl anlarsınız? Meditasyon yazarı ve bütünsel beslenme uzmanı Mira Dessy, "Rahat hissettiren ve pratik yapmaya teşvik edildiğini hissettiğin şey, senin için uygun olandır" diyor.

1. Farkındalık meditasyonu

Farkındalık meditasyonu, Budist öğretilerinden oluşmaktdır ve Batı'daki en popüler ve araştırılan meditasyon şeklidir. Farkındalık meditasyonunda, zihninizden geçen düşüncelerinize dikkat edersiniz. Düşünceleri yargılamaz ya da onlarla ilgilenmezsiniz. Herhangi bir modeli gözlemlemeniz ve not almanız yeterlidir. Bu uygulama, konsantrasyonu farkındalıkla birleştirir. Herhangi bir bedensel duyumu, düşünceyi ya da duyguyu gözlemlerken bir nesneye veya nefesinize odaklanmayı faydalı bulabilirsiniz. Bu tür meditasyon, tek başına kolayca uygulanabileceğinden, kendisine rehberlik edecek bir öğretmeni olmayan kişiler için daha uygundur.

2. Manevi meditasyon

Manevi meditasyon neredeyse tüm dinlerde ve manevi geleneklerde kullanılır. Manevi meditasyon türleri, dünyanın manevi gelenekleri kadar çeşitlidir. Bu makalede listelenen meditasyon tekniklerinin birçoğu manevi meditasyon olarak kabul edilebilir.

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, manevi meditasyon, manevi/dini anlam ve daha yüksek bir güçle bağlantı hakkında daha derin bir anlayış geliştirmeye odaklanır. Manevi meditasyon evde ya da bir ibadethanede uygulanabilir. Bu uygulama, ruhsal büyüme ve daha yüksek veya ruhsal bir güçle daha derin bir bağlantı arayanlar için faydalıdır.

3. Odaklanma meditasyonu

Odaklanmış meditasyon, beş duyudan herhangi birini kullanan konsantrasyonu içerir. Örneğin; nefesiniz gibi içsel bir şeye odaklanabilir ya da dikkatinizi odaklamanıza yardımcı olması için dış etkileri getirebilirsiniz. Örneğin; bir gong sesini dinleyebilir, bir mumun alevine odaklanabilir, mala boncuklarını sayabilir ya da aya bakabilirsiniz. Bu uygulama teoride basit olabilir, ancak yeni başlayanlar için başlangıçta birkaç dakikadan fazla odaklanmanız zor olabilir. Zihniniz dağılırsa, uygulamaya geri dönün ve yeniden odaklanın. Adından da anlaşılacağı gibi, bu uygulama odak ve dikkatlerini keskinleştirmek isteyen herkes için idealdir.

4. Hareket meditasyonu

Çoğu insan hareket meditasyonu duyduğunda aklına yoga gelse de, bu uygulama şunları içerebilir:

Yürüyüş

Bahçıvanlık

Qi gong

Tai Chi

Diğer nazik hareket biçimleri

Bu, hareketin sizi bedeniniz ve şimdiki an ile daha derin bir bağlantıya yönlendirmesi için aktif bir meditasyon şeklidir. Hareket meditasyonu, eylemde huzur bulan ve beden farkındalığı geliştirmek isteyen kişiler için uygundur.

5. Mantra meditasyonu

Mantra meditasyonu, Hindu ve Budist gelenekleri de dahil olmak üzere birçok öğretide öne çıkar. Bu tür meditasyon, zihni temizlemek için tekrarlayan bir ses kullanır. Bir kelime, deyim ya da ses olabilir. En yaygın olanı "om"dur. Mantranız yüksek sesle ya da sessizce söylenebilir. Bir süre mantrayı söyledikten sonra, daha uyanık ve çevrenizle uyum içinde olacaksınız. Bu, daha derin farkındalık düzeylerini deneyimlemenizi sağlar. Bazı insanlar mantra meditasyonundan hoşlanır çünkü nefeslerine odaklanmaktansa bir kelimeye odaklanmayı daha kolay bulurlar. Diğerleri sesin titreşimini vücutlarında hissetmekten hoşlanırlar. Bu aynı zamanda sessizliği sevmeyen ve tekrardan hoşlanan insanlar için iyi bir uygulamadır. 2023 yılının burcunuza özel mantraları yazısını okumak için tıklayınız...

6. Transandantal meditasyon

Transandantal Meditasyon (TM), bilim camiasında çok sayıda araştırmaya konu olan bir meditasyon türüdür. TM, Maharishi Mahesh Yogi tarafından kurulmuştur. Zihni susturmak, sakinlik ve huzur durumu yaratmak için tasarlanmış özel bir uygulamadır. Mantra kullanımını içerir ve en iyi sertifikalı bir TM uygulayıcısı tarafından öğretilir. Bu uygulama, meditasyonun sunduğu derinliğe erişilebilir bir yaklaşım isteyenler içindir.

7. Kademeli rahatlama

Vücut taraması meditasyonu olarak da bilinen progresif gevşeme, vücuttaki gerilimi azaltmayı ve gevşemeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Çoğu zaman, bu meditasyon şekli, vücuttaki her seferinde bir kas grubunu yavaşça sıkılaştırmayı ve gevşetmeyi içerir. Bazı durumlarda, herhangi bir gerilimi serbest bırakmanıza yardımcı olmak için vücudunuzdan akan yumuşak bir dalgayı hayal etmenizi de teşvik edebilir. Bu meditasyon şekli genellikle stresi azaltmak ve yatmadan önce gevşemek için kullanılır.

8. Sevgi - şefkat meditasyonu

Sevgi - şefkat meditasyonu, kendine ve başkalarına karşı şefkat, nezaket ve kabul duygularını güçlendirmek için kullanılır. Tipik olarak, başkalarından sevgi almak için zihni açmayı ve ardından sevdiklerinize, arkadaşlara, tanıdıklara ve tüm canlılara iyi dilekler göndermeyi içerir. Bu tür meditasyon şefkat ve nezaketi teşvik etmeyi amaçladığından, öfke veya dargınlık duyguları olanlar için ideal olabilir.

9. Görselleştirme meditasyonu

Görselleştirme meditasyonu, olumlu sahneleri, görüntüleri ya da figürleri görselleştirerek rahatlama, huzur ve sakinlik duygularını artırmaya odaklanan bir tekniktir. Bu uygulama, bir sahneyi canlı bir şekilde hayal etmeyi ve mümkün olduğunca fazla ayrıntı eklemek için beş duyuyu kullanmayı içerir. Aynı zamanda, sevilen ya da onurlandırılan bir kişinin niteliklerini somutlaştırma niyetiyle akılda tutulmasını da içerebilir. Başka bir görselleştirme meditasyonu biçimi, odaklanmayı ve motivasyonu artırmayı amaçlayan belirli hedeflere ulaştığınızı hayal etmeyi içerir. Pek çok insan, ruh halini yükseltmek, stres seviyelerini azaltmak ve iç huzuru desteklemek için görselleştirme meditasyonunu kullanır.

Meditasyona nasıl başlanır?

Başlamanın en kolay yolu sessizce oturmak ve nefesinize odaklanmaktır. Eski bir Zen deyişi, “Çok meşgul değilseniz, her gün 20 dakika meditasyon yapmalısınız. O zaman bir saat oturmalısın” der. 5 ya da 10 dakika bile olsa küçük aralıklarla başlamak ve oradan büyümek en iyisidir.