Her gün ve gün boyu mutlu olmak kolay değil. Bazen üzücü olaylar ve durumlarla karşılaşabiliriz. İster bir süredir kendinizi kötü hissediyor olun, ister iş yerinde ya da özel hayatınızda yakın zamanda meydana gelen bir olay nedeniyle ruh haliniz değişmiş olsun... Ruh halimizi iyileştirmek için her zaman atabileceğimiz küçük adımlar mutlaka vardır.

İşte ruh halinizi anında iyileştirmenin 10 kolay yolu...

1. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirin

Anında ruh halinizi iyileştirmenin mutlak en iyi yollarından biri, arkadaşınızı ya da sevdiklerinizi arayıp bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Ya da dışarıda bir yerde buluşup eğlenceli bir şeyler yapabilirsiniz. Sizi önemseyen ve arkanızı kollayan insanlarla zaman geçirmek gerçekten en iyi ilaçtır.

2. Egzersiz yapın

İster sadece yürüyüşe çıkıp biraz temiz hava alın, ister kafanızı dağıtmak için spor salonuna gidin...

Egzersiz kesinlikle ruh halinizi anında iyileştirmenin en kolay yollarından biridir. Egzersiz, zihinsel sağlığınız için harikadır çünkü vücudunuzu hareket ettirdiğinizde, iyi hissetmenizi sağlayan endorfinler ve genel refah duygunuzu geliştirme yeteneğine sahip diğer doğal beyin kimyasalları salgılar.

3. Meditasyon / Yoga yapın

Meditasyon ya da yoga ruh halinizin anında değişmesine kolaylık sağlayan önemli egzersizlerdendir. Üzüldüğünüzde; rahat, konforlu ve sessiz bir alan yaratmak için kendinize zaman ayırın. Başınızı bir yoga matına koyun ya da gözleriniz kapalı dik oturun. Sadece nefesinize odaklanın. O ana odaklanıp canınızı sıkan her şeyi kapıda bıraktığınızda, ruh halinizi anında iyileştirebilirsiniz.

4. Denizde yüzün

İster tek başınıza yüzmeye gidin, ister arkadaşlarınızla havuza girmek için bir araya gelin... Açık suda yüzmenin faydalarının genel ruh sağlığınızı iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Bunu haftalık rutininizin bir parçası yapın ve genel ruh halinizde büyük gelişmeler göreceksiniz. Deniz ve kumun 15 faydası yazısını okumak için tıklayınız...

5. Kendinizi şımartın

Tek başınıza öğle yemeğine çıkmak, bir süredir satın almak istediğiniz bir şeyi satın almak, sinemaya ya da masaja gitmek... Bunlar bazen, ruh halinizi iyileştirmenin harika bir yolu olabilir. Maddi nesneler tüm mutluluğa giden yol değildir. Bununla birlikte, kendinizi tedavi etmenin heyecanı kesinlikle sizi o anda daha iyi hissettirme gücüne sahiptir.

RUH İyi hissetmenizi sağlayacak 10 ipucu

6. Aklınızdan geçenleri bir kağıda yazın

Sizi rahatsız eden şeyi serbest bırakmanın ve aklınızdan çıkarmanın harika bir yolu, onu yazarak kağıda dökmektir. Düzenli günlük tutmak, düşüncelerinizi, endişelerinizi ve duygularınızı yazmak negatif enerjiyi atmanın harika bir yoludur. Omuzlarınızdan bir ağırlık gibi hissedebilirsiniz. Yazmak size göre değilse, resim veya çizim yapmayı deneyin. Enerjinizi bir sanat eseri yaratmaya harcamak, ruh halinizi anında iyileştirmenin en kolay yollarından biridir. Bir sonraki Pablo Picasso olduğunuzu düşünmeseniz bile, düşüncelerinizi eldeki göreve odaklayan eğlenceli ve kolay bir aktivite.

7. Evi toplayın

Moraliniz bozuk olduğunda, evi toplamak gibi basit görevleri yerine getirmek zor olabilir. Bu nedenle, evi temizlemek, düzenli bir ortamda çalışmak ve hareket etmek ruh halinizi büyük ölçüde iyileştirebilir! Düzenli ev, düzenli zihin... Bu gerçekten doğru. Ruh halinizi anında toparlayacak 5 temizlik işi yazısını okumak için tıklayınız...

8. Rahat olun

Canınız plan yapmak, evden çıkmak istemedieğinizde ev ortamınızı sıcacık yapın. Sevdiğiniz bir içeceği hazırlayın, bir kutu çikolata ya da dondurma alın... En sevdiğiniz şeyler her ne ise onları yapın. Banyo yapmak, kitap okumak ya da harika bir film izlemek gibi sizi rahat hissettiren bir şeyleri deneyin.

9. Konfor alanınızın dışına çıkın

Yeni kişilerle tanışın, yeni bir hobiye başlayın ya da sizi korkutan herhangi bir şey yapın! Konfor alanınızın dışına çıkmak, hayatınızın kontrolünü geri almanıza yardımcı olabilir.

10. En sevdiğiniz şarkıyı açın

Herkesi anında gülümseten bir şarkısı vardır. Ruh halinizi anında iyileştirmek istiyorsanız, en sevdiğiniz şarkıyı açın ve kimse izlemiyormuş gibi odanın içinde dans edin. Tüm dertlerinizi ve endişelerinizi unutmanıza yardım edecek.

Kaynak: Katie Morris. "10 easy ways to instantly improve your mood". Şuradan alındı: https://tellmethegoodnews.com/ways-to-instantly-improve-your-mood/. (10.05.2023)