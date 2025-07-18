Dr. Musa Bostancıoğlu, yaz aylarında çocukları giydirirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Bebek ve çocuk derisinin koruyucu tabakası daha ince, cilt altı yağ dokusu daha az, su oranı yüksek olduğu için; çocukların cildi, yetişkinlere göre daha geçirgen bir yapıya sahiptir. Çocuk cildi; giysinin yapıldığı malzemelerden veya kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine, daha duyarlıdır. Özellikle yenidoğan bebekler; ter bezleri henüz iyice olgunlaşmadığından, terle ısıyı atamazlar. Vücut ısısı gerektiği gibi ayarlanamadığından, büyük çocuklara kıyasla sıcaktan daha çok etkilenirler.

1 yaşını geçmiş bebek ve çocuklar söz konusu olduğunda, siz nasıl rahat ediyorsanız bebeğiniz de o şekilde rahat edecektir. Yani sıcak ortamda size bir tişört ve şort yetiyorsa, bebeğiniz için de aynı şey geçerlidir. Yenidoğan bebeklerin giydirilmesinde, aşırı sıcak olmadıkça (24°C üzeri) bebeğin ısısını koruması için birkaç kat giydirilme gereksinimi vardır. Ortam ısısı 24°C üzerinde ise yenidoğanlar da tek kat giydirilebilir; gövdenin üst kısmında bir kat iç çamaşırı ve altta bezin üstüne ince bir pijama yeterlidir. Prematüre bebeklerde ise term bir bebeğin kilosuna ulaşıncaya kadar veya ısı değişikliklerine uyum gösterene kadar, bir kat daha giydirilmelidir. Genel kabul görmüş kural ise aynı ortamı paylaşan ebeveynden bir kat fazla giydirilmesidir. Yenidoğanların sıklıkla ayaklarının üşüdüğünü de aklınızdan çıkarmayın. İlk 3 ay çorap ve eldiven giydirilmelidir ancak bunlar parmak hareketlerini kısıtlamayacak kadar bol ve pamuktan yapılmış merserize kumaştan olmalıdır. Ortam sıcaksa başlık takılmayabilir. Rüzgar çıktığında veya klimalı ortama girildiğinde; ince bir battaniye, kollu bir üst, uzun pantolon veya pijama, bir şapka ve terlediğinde değiştirecek yedek bir kıyafet, yanınızda bulundurmanızda fayda vardır.

Bebeğinizin; dizleri, ensesi ve kolları sıcaksa yeterince giydirilmiş demektir. Yanakları kızarmış ve ensesi terlemişse çok fazla giydirmişsinizdir. Bebekleri fazla giydirmek, onları sinirli yapıp huzursuzlanmalarına neden olur. Bebeğin ellerinin veya yüzünün soğuk olması, vücut ısısını göstermez. Soğuk bir rüzgârdan yüzü üşümüş, fakat vücudu sıcak olabilir.

Yaz aylarında giysi seçerken bunlara dikkat!

Çocuğa seçilecek giyside üç temel özelliğe dikkat etmek gerekir. Bunlar; sağlık, güvenlik, rahatlık hali. Yazın çocuklar açık havada daha uzun süre kalırlar ve fiziksel aktiviteleri artar, terlemeleri muhtemeldir. Dolayısıyla kıyafet seçerken; açık renkli, ince, teri çeken materyalden yapılmış giysiler tercih edilmelidir. Bu mevsiminde açık havada, çiçekli bahçelerde ve havuz kenarlarında daha fazla vakit geçiren çocukların; böcek ve arı sokmalarına daha fazla maruz kalmaları olasıdır. Böcek ve arı sokmalarından çocuklarımızı korumak için; onlara parlak renkli ve çiçek baskılı giysiler giydirmemeli, saçlarına jöle sürmemeli ve parfüm sıkılmamalıdır. Bebekler için üretilmiş sinek kovucu spreyler, vücudun açıkta kalan yerlerine koruma amaçlı sıkılabilir. Kaliteli ince camdan yapılmış, göz çevresini kapatacak genişlikte olan ve UV korumalı, polarize güneş gözlükleri; 6.aydan itibaren bebeklere takılabilirler. Koruma özelliği olmayan ucuz plastik gözlükler ise tercih edilmemelidir.

“Modadan ziyade bebeğin rahatlık ve güvenliği önemli”

Moda estetik ve geleneklerden ziyade; çocuğun sağlığı, güvenliği, rahat oyun oynayabilmesi ve deneyim kazanması önemlidir. Bebek ve çocuk giysisinin pamuk ve ketenden yapılmış olanları tercih edilmelidir. Yüzde 100 pamuklu, açık renkli ve hafif giysiler seçilmeli elbisenin kumaşı ince, hafif ama güneş ışınlarını geçirmeyecek kadar da sık dokunmuş olmalıdır. Yaz sıcaklarında rengarenk kıyafetlere aldanıp, terleten sentetik kumaşlar tercih edilmemelidir. Hassas bebek cildine temas eden sentetik hammaddeler bebeğin cildini tahriş edebilir. Sentetik, naylon veya polyester kumaş altındaki cildin havalanmasını engelleyeceğinden, derideki nemi ve teri emmeyeceğinden dolayı cilt sıcak ve nemli kalır. Sonrasında isilik ve pişik gibi sorunlarla karşı karşıya kalınır. Eğer bebekte atopik dermatit yani egzama varsa, o da tetiklenir. Baskılı elbiselerde bu riskler daha fazla olacağından hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Boyun ve gövde üst kısmı ile baş en çok terleyen kısımlardır. Etiketi kumaşa baskılı olan veya elbisenin cilde temas etmeyecek yerlerinde bulunan giysiler tercih edilmelidir, ense bölümündeki etiketler bebekleri rahatsız edeceğinden ve ciltte tahriş yapabileceğinden kesilmelidir. Bebek giyiminde her zaman; yumuşak, kolay giydirilip çıkarılabilen ve düğme, fermuar, kurdele kullanılmayan giysiler tercih edilmelidir. Bebek; kıyafetindeki düğmeleri ve fermuar parçalarını, yerinden kopabilerek kurdele iplerini yutabilir. Nazar boncuğu, altın takılar ve bileklikler de annenin fark edemediği bir sırada kopup bebeğin yutmasıyla solunum yollarının tıkanmasına sebep olabilir, kullanılmamalıdır.

Ekolojik tekstil ürünlerini tercih edin

Ekolojik tekstil veya eko tekstil ifadesi; elyaf halinden giyilebilir elbise olana kadarki tüm işlem basamaklarında çevre gözetilerek üretilmiş, kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra geri dönüşümle çevreye zararsız materyallere tekrar dönüşebilen ürünlere denilmektedir. Bu nedenle; bebek ve çocuk giyiminde ekolojik tekstil ürünlerini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

ÇOCUKLU HAYAT Bebeğiniz isilik olmasın!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım, yaz kıyafetlerinde kumaşın cinsinden boyasına dek birçok kurala dikkat edilmesi gerektiğini belirtti, yazın bebek ve çocuk giydirme hakkında çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Güzelliğine aldanmayın

Rengarenk, baskılı çocuk kıyafetleri görsel olarak hem çocukları hem de ebeveynleri cezbediyor. Ancak çocuk kıyafetinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta; kıyafetlerin kanserojen madde içerip içermediği. Gömlek, çorap ve tişörtlerden terleme yoluyla insan vücuduna geçen azo boyar maddeler ve ağır metal içeren kimyasallar, insan DNA’sı üzerinde etkili olarak, kanseri tetikliyor. O nedenle güvenilir ürünleri seçin.

Pamuklu giysiler seçin

Giysinin kumaşı da çok önemli. Cilde zarar vermeyen pamuklu kumaştan giysiler seçilmeli. Naylon, polyester gibi kumaşlar cildin sağlıklı nefes almasını engelleyerek sorunlara neden olabiliyor. Egzama gibi cilt hassasiyeti olan çocukların giysileri de sentetik olmamalı. Cilde doğrudan temas eden kıyafetlerin yüzde 100 pamuk içermesine dikkat edilmeli. Yüzde 100 pamuk ürünleri uluslar arası güvenilirliği ifade eden ekolojik Eko-Teks 100 etiketine sahip oluyor.

Çoraplara dikkat

Çorap deyip geçmeyin! Bütün gün ayakta kaldığı için çorap seçiminde de dikkat edilmeli. Çoraplar cilde doğrudan temas ettiği için yüzde pamuk içermeli. Bu husus özellikle alerjisi olan çocuklarda çok daha önemli. Sıkı lastikli çoraplardan da kaçınmalı, onun yerine boğaz kısmı katlanabilen sıkı olmayan çoraplar tercih edilmeli.

İnce kıyafetler giydirin

Yazın çocuklara ince kıyafetler giydirilmeli. Ancak bebeklerin ve özellikle erken doğan bebeklerin ciltlerinin yağ tabakası ince olduğundan, bu nedenle çok kolay ısı kaybettiklerinden onlara yetişkinlere göre bir kat daha fazla kıyafet giydirilmeli.

Ultraviyole koruyucu kumaşlar tercih edin

Utraviyole korumalı çocuk ürünlerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Dr. Banu Küçükkırım “Bebek cildi yetişkinlere göre çok nazik ve korumaya daha çok ihtiyacı olduğundan güneşten bebeğinizi korumak için, özellikle tatil yerlerinde UV koruyucu kumaştan yapılan giysiler tercih edilmelidir” diyor.

Açık renkler giydirin

Yazın çocuk sağlığında kıyafetin rengi çok önemli. Güneşin aşırı ışınlarını geçirmeyip yansıtması amacıyla açık pastel renkli elbiselerin giydirilmesi gerekiyor. Renk ve kumaş beğenilerinin moda düşüncesiyle çocuğun sağlığını ikinci plana atmasına izin verilmemeli.

Çıtçıt ve düğmeye dikkat edilmeli

Kıyafetin içinde rahat hareket edilmesi ön planda tutulmalı. Çocukların hareketlerini kısıtlamayacak, kolayca giyilip çıkarılabilecek, hareketlerini kısıtlamayacak giysiler seçilmeli. Kol, yaka ve bel ağızlarının sert olmamasına ve çıtçıt, düğme gibi unsurlara dikkat edilmeli. Özellikle küçük bebeklerde aspirasyon riski nedeniyle çıtçıt ve düğmeden uzak durulmalı.

Ayakkabıda azo boyardan kaçının

Azo boyar maddeler terlik ve ayakkabılarda da tehlikeli yüzünü gösteriyor. Yazın terleme yoluyla vücuda geçen azo boyar maddeler ve ağır metal içeren kimyasallar kansere davetiye çıkardığından, mutlaka önemsenmeli ve görüntüsüne, albenisine, modaya aldanarak alınmamalı. Öte yandan, yürümeye yeni başlayan çocuklar için ilk adım ayakkabıları tercih edilmeli. Yazlık ayakkabılar hava alan şekilde olmalı. Ayakların gelişimini engellemeyecek anatomik ayakkabılar tercih edilmeli. Dar ve sıkı ayakkabılar giydirilmemeli. Ayakkabılar yarım numara büyük alınmalı.

Güneş gözlüğünde güzellik değil sağlık arayın

Çocuklarda güneş gözlükleri kaliteli ince camdan ve UV koruyucu filtreli olmalı. Küçük cam yerine göz çevresini kapatan güneş gözlüğü tercih edilmeli.

Çamaşırları iyice durulayın

Yazın vücutta terleme arttığından giysiler daha sık yıkanıyor. Dr. Banu Küçükkırım “Özellikle alerjisi olan çocukların çamaşırları sıvı deterjanlarla ve uzun durulama olacak şekilde yıkanmalı” diyor.

ÇOCUKLU HAYAT Yaz tatilini fırsata çevirin!