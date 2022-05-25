Yolculukta nasıl meditasyon yapılır?

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların zamanının büyük bir çoğunluğu yolda geçiyor. Üstelik bu yolculuğun büyük bir kısmı stres altında oluyor. İşte bu durumu lehimize çevirmemiz mümkün. İşte 8 adımda yolculukta meditasyon yapmanın yolları!

Yolculukta nasıl meditasyon yapılır?
Sağlık
25 Mayıs 2022 Çarşamba

Devamlı hareket halindeyiz. İşe, eve, arkadaşlarla buluşmaya, akraba ziyaretlerine, gezmeye darken vaktimizin büyük çoğunluğu yolda geçiyor. Yoğun modern hayatımızda yaptığımız yolculuklara biraz farkındalık katarak kendimize ve ruhumuza güç verebiliriz. Yapılan araştırmalar, farkındalık temelli gevşeme tekniklerinin yalnızca stresi azaltmakla kalmayıp aynı zamanda genel refahı artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkarıyor.


Seyahat sırasında meditasyon yapmanın 8 yolu:


1- Hatırlatıcı kullanın

Metroda, otobüste etrafınıza baktığınızda insanların çoğunun cep telefonuna dalıp gittiğini görürsünüz. Dahası hepimiz bu durumu yaşarız. Bu nedenle meditasyon yapmaya sevk edecek bir hatırlatıcı kullanmak işinize yarayacaktır. Buna ek olarak hatırlatıcınıza şu notları da ekleyebilirsiniz: “Ben var mıyım?”, “Dikkatli miyim yoksa otomatik pilotta mıyım?”. Telefon ekranınızda bu soruları görmek size anda olmaya sevk edebilir.


2- Ayaklarınızın yere bastığını hissedin

Ayak tabanlarınızın yere bastığını hissedin. Bu içinize dönmenin, içsel algılarınızın farkına varmanıza yardımcı olacak. Düşünceler, zihnimiz içerisinde kaybolmamıza neden olabilir bu kayboluş ana dair birçok şeyi unutturur. Zihniniz ve bedeniniz arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için yere bastığınızı hissetmek oldukça destekleycidir. Andaki farkındalık duygunuzu geliştirir.


3- Derin bir nefes alın

Derin nefes almak, nefes çalışmalarının ilk adımıdır. Siz de yolculuğunuz sırasında basit nefes egzersizleri ile sakinleşebilir, beyninize oksijen vererek daha net düşünmenize ve daha iyi kararlar almanıza yardımcı olabilirsiniz.


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4- Kalbinize odaklanın

Kalp odaklı farkındalık çalışmaları her yerde yapılabilir. “Nefes alın ve bu nefesin göğüs kafesinizin hemen arkasında yukarı ve aşağı yuvarlandığını hayal edin. Bunu birkaç dakika tekrarlayın”. Bu tekrarları istediğiniz kadar, biraz daha rahat hissedene kadar yapın.


5- Parmaklarınıza dokunun

Zihniniz doluysa veya zor bir kararla karşı karşıyaysanız, netlik tam anlamıyla parmaklarınızın ucunda olabilir. Parmaklarınıza hafifçe vurmak, kendinizi şimdiki zamana geri getirmenin harika bir yoldur. Serçe parmağını baş parmağına, sonra yüzük parmağını baş parmağına, sonra orta parmağını baş parmağına ve sonra işaret parmağını baş parmağına dokunun ve kendinize “Şu anda burada olun”u telkin edin.


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Meditasyon nedir ve nasıl yapılır?

6- Bakış açınızı yeniden çerçeveleyin

Hareket halindeyken farkındalık egzersizi yapmak sakinliği korumada oldukça etkili. O an orada olduğunuzu farkına vardığınızda düşüncelerinizi tarayın. Bir kişi, bir şey sizi rahatsız ediyorsa ona karşı şefkatli olmaya çalışın veya absürt bir durumdaysanız, içindeki mizahı bulmaya çalışın.


7- Vücudunuza dikkat edin

Vücudunuzun neresinde görünürse görünsün gerginliğinize dokunun. Belki omuzlarınız belki çeneniz, kalbiniz… Stresinizi, gerginliğinizi veya endişenizi fiziksel olarak nerede hissediyorsanız oraya odaklanın ve ona dokunun. Bu farkındalık ve dokunuş onun serbest kalmasına yardımcı olacaktır.


8- Yazın (Mümkünse...)

Yolculuk esnasında oturuyorsanız kağıt ve kalem aracılığıyla ayaktaysanız da telefonunuzun notlar kısmını kullanarak yazı yazın. İster minnettar olduğunuz; isterseniz de size iyi geleceğini düşündüğünüz şeyleri taker taker yazın.


Referanslar:

Heidi Borst ve Alena Hall. "How To Practice Mindfulness On The Go". Şuradan alındı: https://www.forbes.com/health/mind/how-to-practice-mindfulness-on-the-go/ (03.01.2022).


Meditasyonun faydalarını bilim onaylıyor
Meditasyonun faydalarını bilim onaylıyor


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