Bazen saatlerce konuşup yine de partneriniz hakkında bilmediğiniz şeyler olduğunu fark ettiniz mi? İlişkinizin ritmini ölçmek, birbirinizi ne kadar iyi tanıdığınızı görmek ya da sadece akşamınıza tatlı bir heyecan katmak için ihtiyacınız olan en popüler ilişki sorularını bir araya getirdik. Kolaydan zora, eğlenceliden derin yüzleşmelere kadar uzanan bu rehberle bağınızı tazelemeye hazır olun.

Soru - cevap testleri ilişkinizi güçlendirir mi?

Çiftler için hazırlanmış soru - cevap testleri ya da basit oyunlar, duygusal yakınlık kurmanıza fazlasıyla yardımcı olabilir. Birlikte eğlenceli veya düşündürücü soruları yanıtlarken, partnerinizin nasıl düşündüğünü, nelere değer verdiğini ve onu neyin güldürdüğünü daha iyi öğrenirsiniz.

Çiftler için hazırlanan "bunu mu tercih ederdin?" soruları da, zamanla anlamlı sohbetlerin önünü açabilir; romantik sorular ise geleceğe dair daha derin tartışmaların kapısını aralayabilir. Cevaplarınızı ve bu cevapların arkasındaki hikayeleri paylaşmak; bağ kurmanızı kolaylaştırır, açık sözlülüğü teşvik eder ve partnerinize yepyeni bir pencereden bakma fırsatı sunar. Çiftlere yönelik bu tarz soru oyunları, sohbetin akıp gitmesini sağlamanın ve ilişkinizdeki bağı güçlendirmenin en basit yoludur.

Çiftler için romantik sorular

İlk öpücüğümüz nasıldı?

İlk öpücüğümüz nasıldı? Birlikte yaptığımız ve senin bana en çok bağlı hissetmeni sağlayan şey nedir?

Birlikte yaptığımız ve senin bana en çok bağlı hissetmeni sağlayan şey nedir? Ruh ikizlerine inanır mısın?

Ruh ikizlerine inanır mısın? Peki ya ilk görüşte aşka?

Peki ya ilk görüşte aşka? Vücudunda en sevdiğin yer neresi?

Vücudunda en sevdiğin yer neresi? Benimle ilgili ilk fark ettiğin şey neydi?

Benimle ilgili ilk fark ettiğin şey neydi? Benden hoşlandığını ilk ne zaman anladın?

Benden hoşlandığını ilk ne zaman anladın? Sana anında beni hatırlatan şarkı hangisi?

Sana anında beni hatırlatan şarkı hangisi? Bana hissettirdiklerini —"aşk" kelimesini kullanmadan— nasıl tarif ederdin?

Bana hissettirdiklerini —"aşk" kelimesini kullanmadan— nasıl tarif ederdin? Sence bizi birbirimize bu kadar iyi uyum sağlayan o tek şey ne?

Sence bizi birbirimize bu kadar iyi uyum sağlayan o tek şey ne? Beni en çok ne zaman çekici buluyorsun? —ve sakın "her zaman" deme!

Beni en çok ne zaman çekici buluyorsun? —ve sakın "her zaman" deme! Aramızda geçen ve adeta bir film sahnesi gibi hissettiren an hangisiydi?

Aramızda geçen ve adeta bir film sahnesi gibi hissettiren an hangisiydi? Hangi tuhaf huyumu beklenmedik derecede çekici buluyorsun?

Hangi tuhaf huyumu beklenmedik derecede çekici buluyorsun? Hangi kıyafetim her zaman dikkatini çekiyor?

Hangi kıyafetim her zaman dikkatini çekiyor? Dışarıdan bakan insanlara nasıl bir çift gibi göründüğümüzü düşünüyorsun?

Dışarıdan bakan insanlara nasıl bir çift gibi göründüğümüzü düşünüyorsun? Birlikte henüz denemediğimiz ama yapmayı çok isteyeceğin şey ne?

Birlikte henüz denemediğimiz ama yapmayı çok isteyeceğin şey ne? İkimize dair, aklına geldiğinde anında karnında kelebekler uçuşturan anı hangisi?

İkimize dair, aklına geldiğinde anında karnında kelebekler uçuşturan anı hangisi? Bir randevu için anında herhangi bir yere ışınlanabilseydik, nereye giderdik?

Bir randevu için anında herhangi bir yere ışınlanabilseydik, nereye giderdik? Seni şaşırtma şekillerim arasından en çok hangisini seviyorsun?

Seni şaşırtma şekillerim arasından en çok hangisini seviyorsun? Hangi mevsim bizi en çok yansıtıyor?

Hangi mevsim bizi en çok yansıtıyor? Başka bir hayatta karşılaşmış olsaydık, sence hikayemiz nasıl olurdu?

Başka bir hayatta karşılaşmış olsaydık, sence hikayemiz nasıl olurdu? Bu gece bir partide ilk kez karşılaşmış olsaydık, benimle nasıl flört ederdin?

Bu gece bir partide ilk kez karşılaşmış olsaydık, benimle nasıl flört ederdin? Aramızdaki kimyayı özetleyen tek kelime nedir?

Derin ve düşündürücü sorular

Dünyayı gezip asla bir yere yerleşmemeyi mi, yoksa hayalindeki evde yaşayıp hiç seyahat etmemeyi mi tercih ederdin?

Dünyayı gezip asla bir yere yerleşmemeyi mi, yoksa hayalindeki evde yaşayıp hiç seyahat etmemeyi mi tercih ederdin? Geçmişim hakkındaki her şeyi mi, yoksa geleceğim hakkındaki her şeyi mi bilmeyi tercih ederdin?

Geçmişim hakkındaki her şeyi mi, yoksa geleceğim hakkındaki her şeyi mi bilmeyi tercih ederdin? Tüm kariyer hedeflerine ulaşmayı mı, yoksa sevdiklerinle sonsuz vakit geçirmeyi mi tercih ederdin?

Tüm kariyer hedeflerine ulaşmayı mı, yoksa sevdiklerinle sonsuz vakit geçirmeyi mi tercih ederdin? Hayatın zorluklarıyla birlikte yüzleşmeyi mi, yoksa her zaman kolay ama birbirimizden ayrı bir hayat yaşamayı mı tercih ederdin?

Hayatın zorluklarıyla birlikte yüzleşmeyi mi, yoksa her zaman kolay ama birbirimizden ayrı bir hayat yaşamayı mı tercih ederdin? Her zaman yalnızca doğruları söylemeyi mi, yoksa haklı bir sebeple sır tutabilmeyi mi tercih ederdin?

Her zaman yalnızca doğruları söylemeyi mi, yoksa haklı bir sebeple sır tutabilmeyi mi tercih ederdin? Aşk hikayemizin nasıl gelişeceğini tam olarak bilmeyi mi, yoksa yol boyunca her bölümde şaşırmayı mı tercih ederdin?

Aşk hikayemizin nasıl gelişeceğini tam olarak bilmeyi mi, yoksa yol boyunca her bölümde şaşırmayı mı tercih ederdin? Büyük bir zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi mi, yoksa büyük bir başarıyı birlikte kutlamayı mı tercih ederdin?

Büyük bir zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi mi, yoksa büyük bir başarıyı birlikte kutlamayı mı tercih ederdin? Her zaman aklından geçenleri olduğu gibi söylemeyi mi, yoksa partnerinin ne düşündüğünü tek bir kelime bile etmeden her zaman anlamayı mı tercih ederdin?

Her zaman aklından geçenleri olduğu gibi söylemeyi mi, yoksa partnerinin ne düşündüğünü tek bir kelime bile etmeden her zaman anlamayı mı tercih ederdin? Hayalimizdeki hayatı tek bir yerde birlikte kurmayı mı, yoksa dünyayı gezip olayları akışına göre çözmeyi mi tercih ederdin?

Hayalimizdeki hayatı tek bir yerde birlikte kurmayı mı, yoksa dünyayı gezip olayları akışına göre çözmeyi mi tercih ederdin? İlişkimizin mükemmel geçen bir gününü yeniden yaşamayı mı, yoksa gelecekteki önemli bir dönüm noktasına doğrudan geçiş yapmayı mı tercih ederdin?

Zor ilişkide sorulacak sorular

Son zamanlarda aramızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsun?

Son zamanlarda aramızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsun? Tartışırken gerçekten birbirimizi duymaya mı çalışıyoruz, yoksa sadece haklı çıkmaya mı?

Tartışırken gerçekten birbirimizi duymaya mı çalışıyoruz, yoksa sadece haklı çıkmaya mı? Birlikteyken kendin gibi davranmakta zorlandığın, maske takmak zorunda hissettiğin anlar oluyor mu?

Birlikteyken kendin gibi davranmakta zorlandığın, maske takmak zorunda hissettiğin anlar oluyor mu? Seni istemeden de olsa en çok hangi davranışımla kırıyor veya yalnız hissettiriyorum?

Seni istemeden de olsa en çok hangi davranışımla kırıyor veya yalnız hissettiriyorum? İlişkimizin geleceğine dair kafanda dönüp duran en büyük korku ya da endişe nedir?

İlişkimizin geleceğine dair kafanda dönüp duran en büyük korku ya da endişe nedir? Birbirimize duyduğumuz bağı ve heyecanı yeniden canlandırmak için bugün atabileceğimiz en küçük adım ne olurdu?

Birbirimize duyduğumuz bağı ve heyecanı yeniden canlandırmak için bugün atabileceğimiz en küçük adım ne olurdu? Geçmişte yaşanan ve senin hala tam olarak aşamadığın, içinde sessizce taşıdığın bir kırgınlık var mı?

Geçmişte yaşanan ve senin hala tam olarak aşamadığın, içinde sessizce taşıdığın bir kırgınlık var mı? Bana anlatmaktan çekindiğin, "beni anlamaz" veya "bana kızar" diye düşündüğün bir şey var mı?

Bana anlatmaktan çekindiğin, "beni anlamaz" veya "bana kızar" diye düşündüğün bir şey var mı? Kendini ne zaman bu ilişkide en çok yalnız ya da desteksiz kalmış hissediyorsun?

Kendini ne zaman bu ilişkide en çok yalnız ya da desteksiz kalmış hissediyorsun? Şu anki tıkanıklığı çözmek için ikimiz de eşit derecede çaba harcıyor muyuz, yoksa yükü tek bir taraf mı omuzluyor?

Şu anki tıkanıklığı çözmek için ikimiz de eşit derecede çaba harcıyor muyuz, yoksa yükü tek bir taraf mı omuzluyor? Benimle ilgili olduğunu sandığın ama aslında kendi geçmişinden gelen yaralarla tetiklenen bir şeyler var mı?

Benimle ilgili olduğunu sandığın ama aslında kendi geçmişinden gelen yaralarla tetiklenen bir şeyler var mı? Birbirimizin sınırlarına ve kişisel alanlarına gerçekten saygı duyuyor muyuz, yoksa fark etmeden birbirimizi boğuyor muyuz?

Birbirimizin sınırlarına ve kişisel alanlarına gerçekten saygı duyuyor muyuz, yoksa fark etmeden birbirimizi boğuyor muyuz? Sence en çok hangi konularda bencilce davranıyorum?

Sence en çok hangi konularda bencilce davranıyorum? İlişkimizde kendimizi yeniden tamamen güvende ve huzurlu hissetmek için şu an neyi acilen değiştirmemiz şart?

İlişkimizde kendimizi yeniden tamamen güvende ve huzurlu hissetmek için şu an neyi acilen değiştirmemiz şart? Birbirimize sarıldığımızda hala o güvenli limanda olduğumuzu hissedebiliyor muyuz?

Kolay ilişkide sorulacak sorular

Bugün seni en çok gülümseten şey ne oldu?

Bugün seni en çok gülümseten şey ne oldu? Çocukken büyüdüğünde yapmak istediğin ama şu an sana çok komik gelen meslek neydi?

Çocukken büyüdüğünde yapmak istediğin ama şu an sana çok komik gelen meslek neydi? Telefonunda en son aldığın ekran görüntüsü neyle ilgili?

Telefonunda en son aldığın ekran görüntüsü neyle ilgili? Eğer bir günlüğüne görünmez olsaydın ilk ne yapardın?

Eğer bir günlüğüne görünmez olsaydın ilk ne yapardın? Şu an çalma listende sürekli başa sarıp dinlediğin o şarkı hangisi?

Şu an çalma listende sürekli başa sarıp dinlediğin o şarkı hangisi? En çok hangi kelimeyi veya kelime öbeğini kullanıyorsun?

En çok hangi kelimeyi veya kelime öbeğini kullanıyorsun? Seni en kolay ne sakinleştirir?

Seni en kolay ne sakinleştirir? Asla hayır diyemeyeceğin o küçük kaçamak veya tatlı nedir?

Asla hayır diyemeyeceğin o küçük kaçamak veya tatlı nedir? Bugüne kadar aldığın en tuhaf veya en komik hediye neydi?

Bugüne kadar aldığın en tuhaf veya en komik hediye neydi? Sosyal medyada karşına çıkınca asla geçemediğin, mutlaka izlediğin video tarzı ne?

Sosyal medyada karşına çıkınca asla geçemediğin, mutlaka izlediğin video tarzı ne? Eğer hayatın bir film olsaydı, sence türü ne olurdu?

Eğer hayatın bir film olsaydı, sence türü ne olurdu? Günün en sevdiğin saati hangisi ve neden?

Günün en sevdiğin saati hangisi ve neden? Son zamanlarda izleyip "Herkes mutlaka izlemeli!" dediğin bir şey oldu mu?

Son zamanlarda izleyip "Herkes mutlaka izlemeli!" dediğin bir şey oldu mu? Bir süper gücün olacak olsa ama bu çok sıradan ve önemsiz bir şey olmak zorunda olsa neyi seçerdin? (Mesela: her zaman mükemmel avokado seçebilmek gibi.)

Bir süper gücün olacak olsa ama bu çok sıradan ve önemsiz bir şey olmak zorunda olsa neyi seçerdin? (Mesela: her zaman mükemmel avokado seçebilmek gibi.) En son ne zaman ve neden kendi kendine kahkaha attın?

En son ne zaman ve neden kendi kendine kahkaha attın? Uykun kaçtığında genellikle ne yaparsın veya ne düşünürsün?

Uykun kaçtığında genellikle ne yaparsın veya ne düşünürsün? Seyahat etmeyi en çok hayal ettiğin, ama henüz gitme fırsatı bulamadığın yer neresi?

Seyahat etmeyi en çok hayal ettiğin, ama henüz gitme fırsatı bulamadığın yer neresi? Eğer sadece tek bir yemeği hayatının sonuna kadar yemek zorunda kalsaydın bu ne olurdu?

Eğer sadece tek bir yemeği hayatının sonuna kadar yemek zorunda kalsaydın bu ne olurdu? Sence seninle ilgili insanların ilk başta fark etmediği ama tanıdıkça şaşırdığı bir özelliğin var mı?

Sence seninle ilgili insanların ilk başta fark etmediği ama tanıdıkça şaşırdığı bir özelliğin var mı? En son kime, ne için teşekkür ettin?

En son kime, ne için teşekkür ettin? Şu an arkada çalan bir arka plan müziğin olsaydı bu hangi şarkı olurdu?

Şu an arkada çalan bir arka plan müziğin olsaydı bu hangi şarkı olurdu? Sabah insanı mısın yoksa gece insanı mı?

Sabah insanı mısın yoksa gece insanı mı? Seni bu aralar en çok ne heyecanlandırıyor?

Eğlenceli ilişkide sorulacak sorular

Eğer bir suçtan dolayı tutuklansaydın, beni aradığında kesinlikle hangi saçmalığı yaptığım için yakalandığımı düşünürdün?

Eğer bir suçtan dolayı tutuklansaydın, beni aradığında kesinlikle hangi saçmalığı yaptığım için yakalandığımı düşünürdün? Gizliden gizliye bayılarak yediğin ama başkalarına söylemeye utandığın o garip yemek kombinasyonu ne?

Gizliden gizliye bayılarak yediğin ama başkalarına söylemeye utandığın o garip yemek kombinasyonu ne? Hayvanlar konuşabilseydi sence en gıcık ve ukala olanı hangisi olurdu?

Hayvanlar konuşabilseydi sence en gıcık ve ukala olanı hangisi olurdu? Eğer ikimiz bir korku filminde oynasaydık, sence hangimiz ilk sahnede elenirdi?

Eğer ikimiz bir korku filminde oynasaydık, sence hangimiz ilk sahnede elenirdi? Sadece tek bir emoji seçme hakkın olsaydı ve hayatının sonuna kadar sadece onu kullanabilseydin, bu hangisi olurdu?

Sadece tek bir emoji seçme hakkın olsaydı ve hayatının sonuna kadar sadece onu kullanabilseydin, bu hangisi olurdu? Şu ana kadar birine verdiğin en berbat, en felaketle sonuçlanan tavsiye neydi?

Şu ana kadar birine verdiğin en berbat, en felaketle sonuçlanan tavsiye neydi? Zombi istilası başlasa sence ikimizden hangisi diğerini yem olarak kullanıp kaçardı? (Dürüst ol!)

Zombi istilası başlasa sence ikimizden hangisi diğerini yem olarak kullanıp kaçardı? (Dürüst ol!) Sahip olduğun en gereksiz, hiçbir işe yaramayan ama gurur duyduğun o "süper yetenek" ne?

Sahip olduğun en gereksiz, hiçbir işe yaramayan ama gurur duyduğun o "süper yetenek" ne? Eğer bir hayalet olsaydın, sırf gıcıklığına kimin evindeki eşyaların yerini sürekli değiştirirdin?

Eğer bir hayalet olsaydın, sırf gıcıklığına kimin evindeki eşyaların yerini sürekli değiştirirdin? Küçükken kafanda kurduğun ve hala gerçek olduğuna inanmak istediğin en saçma şey ne?

Küçükken kafanda kurduğun ve hala gerçek olduğuna inanmak istediğin en saçma şey ne? Bir pizza malzemesi olsan hangisi olurdun ve neden?

Bir pizza malzemesi olsan hangisi olurdun ve neden? Gördüğün veya kullandığın en yaratıcı/en komik Wi-Fi adı neydi?

Gördüğün veya kullandığın en yaratıcı/en komik Wi-Fi adı neydi? Gerçek hayatta birini 24 saatliğine "sessize alma" (mute) butonun olsaydı, bu hakkı kimin üzerinde kullanırdın?

Gerçek hayatta birini 24 saatliğine "sessize alma" (mute) butonun olsaydı, bu hakkı kimin üzerinde kullanırdın? Eğer zengin olsaydın alacağın ilk aşırı gereksiz, saçma ve şımarıkça şey ne olurdu?

Eğer zengin olsaydın alacağın ilk aşırı gereksiz, saçma ve şımarıkça şey ne olurdu? Sence hakkındaki hangi dedikodu tamamen asılsız olsa bile kulağa acayip havalı gelirdi?

Sence hakkındaki hangi dedikodu tamamen asılsız olsa bile kulağa acayip havalı gelirdi? Sence ben bir kedi veya köpek olsaydım, beni eve alır mıydın?

Sence ben bir kedi veya köpek olsaydım, beni eve alır mıydın? Eğer gelecekteki halin şu an yanımıza gelse ve bize sadece tek bir cümle söyleyebilecek olsa, sence bu ne olurdu?

Kaynak: "50 Would You Rather Questions for Couples: Fun, Flirty & Deep". Şuradan alındı: https://www.hitched.co.uk/wedding-planning/organising-and-planning/would-you-rather-questions-for-couples/.