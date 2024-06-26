Yüzerken yakalanabileceğiniz 4 hastalık

Yüzme, doğru önlemler alındığında oldukça güvenli ve sağlıklı bir aktivitedir. Hijyen kurallarına dikkat ederek ve belirtilere karşı duyarlı olarak, yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Kendinizi ve ailenizi koruyarak suyun tadını çıkarın!

Yüzerken yakalanabileceğiniz 4 hastalık
Sağlık
Giriş: 26 Haziran 2024 14:43 Güncelleme: 26 Haziran 2024 14:44
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Yüzme, yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden biridir. Ancak, hijyen koşullarının yeterince sağlanmadığı havuzlar, göller ve denizler çeşitli hastalıklara yol açabilir. Yüzerken yakalanabileceğiniz en yaygın dört hastalık hangileridir?


Yüzme sonrası hastalanma

Havuzda, jakuzide, gölde, okyanusta veya nehirde yüzerken mikrop kapabilirsiniz. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, buğu yutarsanız, temas ederseniz veya solursanız hastalanma ihtimaliniz vardır. Mikropların yayılmasını önlemek için havuzların ve jakuzilerin klor veya brom ile dezenfekte edilmesi önemlidir. Aşağıdaki insan grupları yüzme ile ilgili hastalıklar açısından daha fazla risk altındadır:


  • Hamile insanlar
  • Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler
  • Çocuklar
  • Sağlık sorunları olan kişiler
  • Bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar alan kişiler

Yüzmek, mükemmel bir egzersiz olarak kabul edilir. Eklemler üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olmadan bir aerobik egzersizin sağlayabileceği tüm faydalardan yüzerek yararlanabilirsiniz. Devamı: Yüzmenin faydaları...


İshal

İshal, yüzmeyle ilgili en yaygın hastalıklardan biridir. CDC'ye göre, su bulaşıcı ishale neden olan mikroplarla kirlendiğinde, bir yüzücünün enfekte olması için sadece küçük bir miktar yutması yeterlidir. Cryptosporidium, Giardia, Shigella, norovirüs ve E. coli gibi mikroplar, ishal olan (veya son iki hafta içinde hasta olan) biri suya girdiğinde bulaşabilir.


Havuz kaynaklı ishal salgınlarının en yaygın nedeni olan Cryptosporidium (kısaca kripto), klor ve diğer kimyasallarla uygun şekilde arıtılmış havuzlarda bile günlerce canlı kalabilir. Bu nedenle halka açık havuzlarda havuza girmeden önce duş almanız gerekmektedir. Havuzu herkes için güvenli tutmak için, yakın zamanda hasta olduysanız su ile temas etmeyin.


Güvenlik açısından izlenmeyen göllerde veya nehirlerde yüzmekten kaçınmak iyi bir fikir olabilir. Oakland'daki UCSF Benioff Çocuk Hastanesi'nde hemşire ve yardımcı klinik profesör olan Mindy Benson; "Her şey akıntıya karşı neyin geldiğine bağlı. Sudaki hayvanların da bu mikropları bulaştırabilir. Aşina olmadığınız taşra noktalarında yüzmenizi tavsiye etmem, özellikle de çocuklarla" açıklamasında bulundu.


Su yoluyla bulaşan ishalli hastalıklar iki ila üç hafta sürebilir ve ciddi, hatta bazen hayatı tehdit eden dehidrasyona neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz mutlaka doktora danışın:


  • Kan veya irinli dışkı
  • Siyah tabureler
  • İki gün veya daha uzun süren ishal (yetişkinlerde)
  • (Çocuklarda) 24 saatten uzun süren ishal
  • Şiddetli karın ağrısı
  • Ateş
  • Dehidrasyon belirtileri (ağız kuruluğu, baş ağrısı ve seyrek idrara çıkma gibi)

Korunma yolları

  • Su yutmamaya özen gösterin
  • Özellikle çocukların su yutmamasını sağlayın
  • Temizliğinden emin olmadığınız sularda yüzmekten kaçının

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Cilt enfeksiyonları

Pseudomonas aeruginosa bakterisi ile kirlenmiş su, ciltte tahrişe neden olan sıcak küvet döküntüsüne neden olabilir. Klor gibi mikrop öldürücü kimyasallar sıcak suda daha hızlı parçalanır - bu nedenle jakuziler daha yüksek risk oluşturur - ancak bu böcekli kötü bakım yapılan havuzlarda veya kirli göllerde de yayılabilir.


Cildiniz kirli suya ne kadar uzun süre maruz kalırsa, sıcak küvet isiliğine yakalanma olasılığınız da o kadar artar. İnsanlar bazen klorlu sudan çıktıklarında temiz olduklarını düşünürler. Ama gerçekten, yapılacak en güvenli şey mümkün olan en kısa sürede duş almaktır. Ayrıca, kullandığınız jakuzinin günde en az iki kez uygun dezenfektan ve pH seviyeleri açısından kontrol edilip edilmediğini sorabilir veya havuz ve jakuzi test şeritlerini kullanarak suyu kendiniz kontrol edebilirsiniz.


Genellikle kaşıntılı, kırmızı, engebeli noktalar veya irin dolu kabarcıklar şeklinde görülen sıcak küvet döküntüsü genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Kızarıklık bundan daha uzun sürerse, bir sağlık uzmanını arayın.


Yüzücü kulağı (Dış kulak iltihabı)

Otitis eksterna veya daha yaygın olarak bilinen adıyla yüzücü kulağı, dış kulak kanalında su sıkışarak bakteri veya mantar üremesine neden olduğunda ortaya çıkar. Çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır ve kaşıntı, ağrı ve şişmeye neden olabilir. Bazı durumlarda kulaktan irin akabilir. Dış kulak iltihabı olduğunuzu düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına görünün; tedavi için antibiyotik gerekebilir.


Kendinizi korumak için yüzdükten sonra kulaklarınızı yumuşak bir havluyla iyice kurulayın. Ayrıca başınızı bir yandan diğer yana eğebilir ve suyun kaçmasına yardımcı olmak için kulak memenizi hafifçe çekebilir veya kulaklarınızdan birkaç santim uzakta düşük ısıda bir saç kurutma makinesi çalıştırabilirsiniz.


Korunma yolları:

  • Yüzme sonrası kulakları iyice kurulayın
  • Kulak tıkaçları kullanın
  • Havuzların hijyen standartlarına dikkat edin

Lejyoner hastalığı

Jakuzilerde veya havuzlarda yaşayan mikroplar, sudan çıkan buharı veya sisi soluyan insanlara da bulaşabilir. Akciğer enfeksiyonu Lejyoner hastalığına neden olan Legionella bakterisi bazen bu şekilde yayılmaktadır. Lejyonella doğal olarak suda, özellikle de ılık suda bulunur. Bir havuzun veya jakuzinin düzgün bir şekilde temizlendiğinden ve dezenfekte edildiğinden emin olmak - sorarak veya kendiniz test ederek - enfekte olma riskinizi azaltabilir.


Lejyoner hastalığı aşağıdaki semptomlardan herhangi birine neden olabilir:

  • Öksürük
  • Nefes darlığı
  • Göğüs ağrısı
  • Ateş
  • Kas ağrıları
  • Baş ağrıları
  • İshal
  • Mide bulantısı
  • Karışıklık

Lejyoner hastalığı erken teşhis edildiğinde genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir, ancak bazen ölümcül olabilir. En çok 50 yaş ve üzeri, sigara içen veya kronik akciğer hastalığı olan ya da bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için tehlikelidir, maruz kaldığınızı şüpheleniyorsa bir sağlık uzmanına görününün.


Havuzda, gölde, nehirde veya jakuzide yüzerken hastalanmak mümkündür. Yüzme ile ilgili hastalıkları önlemenin en iyi yolu, yüzerken ağzınızı kapalı tutmak ve yüzdükten sonra kulaklarınızı kurulamaktır. Ayrıca, siz veya çocuğunuz son iki hafta içinde ishal hastalığına yakalandıysanız, yüzmekten kaçınmalısınız. Bu adımları izlerseniz, yüzerken kendinizi ve çocuğunuzu güvende tutabilirsiniz.



Kaynak: Amanda MacMillan. "4 Illnesses You Can Catch When You Swim". Şuradan alındı: https://health.com/family/recreational-water-illness. (27.10.2022).


Türkiye’deki en güzel 10 plaj

İngiltere’nin Guardian Gazetesi, bir anketle Türkiye’deki en güzel 10 plajı belirledi. İşte “Şemsiyenizin altında, ayran içerek uzanmak isteyeceğiniz doğal plajlar” cümlesiyle verilen bu 10 doğal plaj...

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1. Kabak Koyu - Ölüdeniz Bakir doğası ve eşsiz konumuyla Türkiye'de ve dünyada bir eşi daha olmayan Kabak Koyu Ölüdeniz'e yaklaşık 17 km mesafede. Fethiye'den başlayarak Antalya'da son bulan antik Likya Yolu üzerindeki bu koy, gri-beyaz kumları ve masmavi deniziyle huzur dolu. Doğal güzelliğin muhafaza edilmesi amacıyla kaba inşaata izin verilmeyen koyda, kamp alanlarında çadır kurabilir ya da bungolov evlerde kalabilirsiniz. Ne yapmalı? - Şelale yürüyüşü yapın. - Kanyon gezisine çıkın. - Turkuaz Mağara'yı ziyaret edin.
2. Çıralı Plajı - Olimpos Akan dere yataklarının serinlik verdiği, hafif taşlı denizi ve ince taneli kumla bezeli kumsalı sizi hemen kendisine çekecek. Olimpos yakınlarındaki Çıralı Plajı iki yandan kayalarla çevrilmiş, doğal ve sakin bir bölge. Doğal ve tarihi sit alanı olduğu için büyük yapılara izin verilmemiş. Sahilde sadece restoran ve cafeler var. Pansiyonlarsa ahşap evlerden oluşuyor. Ne yapmalı? - Kral Zeus'un mezarına gidin. - Antik kalıntıları görün. - Ekolojik tarım ürünlerinden tadın.
3. İztuzu Plajı - Dalyan İztuzu, caretta caretta'ların yavrularını emanet ettiği ender plajlardan biri. Dünyada doğallığını koruyan ikinci plaj olma ödülüne de sahip. Bir tarafı tatlı su diğer tarafı ise Akdeniz olan bu plajın dünyada bir benzerinin olmadığı söyleniyor. Dağların dibinden başlayıp, Dalyan Deltası'nın ağzını kapatan plajın kumları altın sarısı ve incecik. Deniz ise kristal berraklığında. Ne yapmalı? - Tekne turu yapın. - Günbatımını izleyin. - Çam ormanında yürüyün.
4. Mermerli Plajı - Antalya Antalya'da, şehrin hemen göbeğinde ve çoğu insanın keşfetmediği bir plaj... Mermerli Plajı Yat Limanı'na indikten sonra limanın sonundaki dalgakıranın hemen arkasında. Adını, sahil şeridini komple kaplayan taşlardan alan bu plaj, size Bey Dağları'na kadar uzanan Akdeniz manzarası ve zümrüt yeşili bir deniz vaat ediyor. Ne yapmalı? - Balık yiyin. - Kayalıklarda güneşlenin. - Kaleiçi'ni gezin.
5. Kelebekler Vadisi - Ölüdeniz Kelebekler Vadisi, Fethiye Ölüdeniz'e 5 km uzaklıkta, Babadağ'ın eteklerinde bulunuyor. Çevresindeki ortalama 350 m yükseklikteki dağlarla izole bir yapıya sahip. Vadi, yaz-kış akan küçük şelalesi, yeşil bitki örtüsü, rengârenk çiçekleri ve tertemiz deniziyle farklı bir atmosfere sahip. Vadide dünyada ender rastlanan kaplan kelebekleri yaşıyor. Hatta vadinin çağlayanlar bölümündeki cangılda kaplan kelebeği kolonisi barınıyor. Geceleri hareketli olan ve vadiye ismini veren bu tür yanında, tespit edilebilen 35 kadar gündüz, 35 kadar da gece kelebeği bulunuyor. Ne yapmalı? - Kelebekler turuna katılın. - Dalış yapın. - 7 koylar turu yapın.
6. Kaputaş Plajı - Kaş Karayolundan 187 basamak inilerek ulaşılan bu plaj, kanyondan akmakta olan suyla deniz suyunun birleştiği bir noktadadır. Gelen su deniz suyunun soğumasına sebep olur. Ayrıca deniz aniden derinleşir. Sahildeki kum ve taşlar diğer plajlara göre daha beyazdır. Ne yapmalı? - Güneşlenin. - Denize girin. - Yanınıza bol bol meyve ve su alın.
7. Altınkum - Çeşme Kleopatra'nın gelip denize girdiği rivayet edilen plajdır. Çeşme merkeze yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Deniz ve kumun rengi Maldiv Adaları'nı andırır. Denizi soğuktur ama ağustos ayından itibaren normale ulaşır. Uçsuz bucaksız sahili ve çarşaf gibi deniziyle kartpostal tadında bir manzarası vardır. Ne yapmalı? - Milet ve Efes antik kentlerine gidin. - Apollo Tapınağı'nı ziyaret edin. - Su sporları yapın.
8. Saros Körfezi - Gelibolu Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos; güneyde Gelibolu Yarımadası, kuzeyde Trakya kıyıları arasına yaklaşık 60 km kadar sokulan üçgen biçimli bir girintidir. Saros Körfezi'nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünyada kendi kendini temizleyerek temiz kalan sadece 5 körfezden biridir. Ne yapmalı? - Gelibolu Yarımadası'nı gezin. - Balık avına çıkın. - Yunus balıklarını izleyin.
9. Patara Plajı - Antalya Antalya'nın Kaş İlçesi'nin Kalkan Beldesi'nde bulunan Patara Plajı, Patara Antik Kenti'nin kıyısı. Her yeri açıklık olan kumsalda deniz sürekli olarak dalgalı. 18 km uzunluğu olan plajın en dar alanı 280 metre. Plajın en geniş bölümüyse 1500 metreye ulaşıyor. Bu nedenle ülkemizin en uzun kumsalı... Plajın çevresi özel koruma bölgesi ilan edilmiş. Ayrıca Patara kumsalı deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktıkları yerler arasında. Ne yapmalı? - Kumda at safarisi yapın. - Kaputaş Plajı yakınlarındaki Mavi Marmara'ya tekneyle gidin. - Yamaç paraşütü yapın.
10. Aydıncık - Mersin Aydıncık'ın tarihî adı Kelenderis'tir. 3 bin yıl önce bir liman ve ticaret şehri olarak kurulmuştur. Toroslar'ın denize en yakın yamacına kurulmuş olan bu liman şehrinin İncekum sahilinin manzarası eşsizdir. Bölgenin bakir doğası eski kalıntıları araştırmak için dalgıçlara ve arkeologlara çok cazip olanaklar sunar. Ne yapmalı? - Dalış yapın. - Martı Adası'na gidin. - Balıkçı teknesiyle açılın.



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