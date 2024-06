Yüzerken yakalanabileceğiniz 4 hastalık

Yüzme, yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden biridir. Ancak, hijyen koşullarının yeterince sağlanmadığı havuzlar, göller ve denizler çeşitli hastalıklara yol açabilir. Yüzerken yakalanabileceğiniz en yaygın dört hastalık hangileridir?

Yüzme sonrası hastalanma

Havuzda, jakuzide, gölde, okyanusta veya nehirde yüzerken mikrop kapabilirsiniz. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, buğu yutarsanız, temas ederseniz veya solursanız hastalanma ihtimaliniz vardır. Mikropların yayılmasını önlemek için havuzların ve jakuzilerin klor veya brom ile dezenfekte edilmesi önemlidir. Aşağıdaki insan grupları yüzme ile ilgili hastalıklar açısından daha fazla risk altındadır:

Hamile insanlar

Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler

Çocuklar

Sağlık sorunları olan kişiler

Bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar alan kişiler

Yüzmek, mükemmel bir egzersiz olarak kabul edilir. Eklemler üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olmadan bir aerobik egzersizin sağlayabileceği tüm faydalardan yüzerek yararlanabilirsiniz. Devamı: Yüzmenin faydaları...

İshal

İshal, yüzmeyle ilgili en yaygın hastalıklardan biridir. CDC'ye göre, su bulaşıcı ishale neden olan mikroplarla kirlendiğinde, bir yüzücünün enfekte olması için sadece küçük bir miktar yutması yeterlidir. Cryptosporidium, Giardia, Shigella, norovirüs ve E. coli gibi mikroplar, ishal olan (veya son iki hafta içinde hasta olan) biri suya girdiğinde bulaşabilir.

Havuz kaynaklı ishal salgınlarının en yaygın nedeni olan Cryptosporidium (kısaca kripto), klor ve diğer kimyasallarla uygun şekilde arıtılmış havuzlarda bile günlerce canlı kalabilir. Bu nedenle halka açık havuzlarda havuza girmeden önce duş almanız gerekmektedir. Havuzu herkes için güvenli tutmak için, yakın zamanda hasta olduysanız su ile temas etmeyin.

Güvenlik açısından izlenmeyen göllerde veya nehirlerde yüzmekten kaçınmak iyi bir fikir olabilir. Oakland'daki UCSF Benioff Çocuk Hastanesi'nde hemşire ve yardımcı klinik profesör olan Mindy Benson; "Her şey akıntıya karşı neyin geldiğine bağlı. Sudaki hayvanların da bu mikropları bulaştırabilir. Aşina olmadığınız taşra noktalarında yüzmenizi tavsiye etmem, özellikle de çocuklarla" açıklamasında bulundu.

Su yoluyla bulaşan ishalli hastalıklar iki ila üç hafta sürebilir ve ciddi, hatta bazen hayatı tehdit eden dehidrasyona neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz mutlaka doktora danışın:

Kan veya irinli dışkı

Siyah tabureler

İki gün veya daha uzun süren ishal (yetişkinlerde)

(Çocuklarda) 24 saatten uzun süren ishal

Şiddetli karın ağrısı

Ateş

Dehidrasyon belirtileri (ağız kuruluğu, baş ağrısı ve seyrek idrara çıkma gibi)

Korunma yolları

Su yutmamaya özen gösterin

Özellikle çocukların su yutmamasını sağlayın

Temizliğinden emin olmadığınız sularda yüzmekten kaçının

Cilt enfeksiyonları

Pseudomonas aeruginosa bakterisi ile kirlenmiş su, ciltte tahrişe neden olan sıcak küvet döküntüsüne neden olabilir. Klor gibi mikrop öldürücü kimyasallar sıcak suda daha hızlı parçalanır - bu nedenle jakuziler daha yüksek risk oluşturur - ancak bu böcekli kötü bakım yapılan havuzlarda veya kirli göllerde de yayılabilir.

Cildiniz kirli suya ne kadar uzun süre maruz kalırsa, sıcak küvet isiliğine yakalanma olasılığınız da o kadar artar. İnsanlar bazen klorlu sudan çıktıklarında temiz olduklarını düşünürler. Ama gerçekten, yapılacak en güvenli şey mümkün olan en kısa sürede duş almaktır. Ayrıca, kullandığınız jakuzinin günde en az iki kez uygun dezenfektan ve pH seviyeleri açısından kontrol edilip edilmediğini sorabilir veya havuz ve jakuzi test şeritlerini kullanarak suyu kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Genellikle kaşıntılı, kırmızı, engebeli noktalar veya irin dolu kabarcıklar şeklinde görülen sıcak küvet döküntüsü genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Kızarıklık bundan daha uzun sürerse, bir sağlık uzmanını arayın.

Yüzücü kulağı (Dış kulak iltihabı)

Otitis eksterna veya daha yaygın olarak bilinen adıyla yüzücü kulağı, dış kulak kanalında su sıkışarak bakteri veya mantar üremesine neden olduğunda ortaya çıkar. Çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır ve kaşıntı, ağrı ve şişmeye neden olabilir. Bazı durumlarda kulaktan irin akabilir. Dış kulak iltihabı olduğunuzu düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına görünün; tedavi için antibiyotik gerekebilir.

Kendinizi korumak için yüzdükten sonra kulaklarınızı yumuşak bir havluyla iyice kurulayın. Ayrıca başınızı bir yandan diğer yana eğebilir ve suyun kaçmasına yardımcı olmak için kulak memenizi hafifçe çekebilir veya kulaklarınızdan birkaç santim uzakta düşük ısıda bir saç kurutma makinesi çalıştırabilirsiniz.

Korunma yolları:

Yüzme sonrası kulakları iyice kurulayın

Kulak tıkaçları kullanın

Havuzların hijyen standartlarına dikkat edin

Lejyoner hastalığı

Jakuzilerde veya havuzlarda yaşayan mikroplar, sudan çıkan buharı veya sisi soluyan insanlara da bulaşabilir. Akciğer enfeksiyonu Lejyoner hastalığına neden olan Legionella bakterisi bazen bu şekilde yayılmaktadır. Lejyonella doğal olarak suda, özellikle de ılık suda bulunur. Bir havuzun veya jakuzinin düzgün bir şekilde temizlendiğinden ve dezenfekte edildiğinden emin olmak - sorarak veya kendiniz test ederek - enfekte olma riskinizi azaltabilir.

Lejyoner hastalığı aşağıdaki semptomlardan herhangi birine neden olabilir:

Öksürük

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Ateş

Kas ağrıları

Baş ağrıları

İshal

Mide bulantısı

Karışıklık

Lejyoner hastalığı erken teşhis edildiğinde genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir, ancak bazen ölümcül olabilir. En çok 50 yaş ve üzeri, sigara içen veya kronik akciğer hastalığı olan ya da bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için tehlikelidir, maruz kaldığınızı şüpheleniyorsa bir sağlık uzmanına görününün.

Havuzda, gölde, nehirde veya jakuzide yüzerken hastalanmak mümkündür. Yüzme ile ilgili hastalıkları önlemenin en iyi yolu, yüzerken ağzınızı kapalı tutmak ve yüzdükten sonra kulaklarınızı kurulamaktır. Ayrıca, siz veya çocuğunuz son iki hafta içinde ishal hastalığına yakalandıysanız, yüzmekten kaçınmalısınız. Bu adımları izlerseniz, yüzerken kendinizi ve çocuğunuzu güvende tutabilirsiniz.

Kaynak: Amanda MacMillan. "4 Illnesses You Can Catch When You Swim". Şuradan alındı: https://health.com/family/recreational-water-illness. (27.10.2022).