Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gıda ve su kaynaklı enfeksiyonlarda dünya genelinde bir artış gözlemleniyor. Bunun en çarpıcı ve güncel örneği ise şu an ABD'de yaşanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde uzun süreli ve şiddetli ishale neden olan siklosporiyazis salgını hakkında ciddi bir uyarı yayımladı.

Bilanço ağırlaşıyor: 141 kişi hastaneye kaldırıldı

Mayıs ayından bu yana hızla yayılan hastalık nedeniyle şu ana kadar 1645 vaka doğrulanırken, 5 bin 100 şüpheli vaka ise yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor. Salgının giderek büyümesiyle birlikte 141 kişinin hastaneye kaldırıldığı, ancak şu ana kadar hastalık kaynaklı bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Durumun ciddiyeti üzerine yetkililer, doktorlardan ishal şikayetiyle gelen şüpheli vakalarda özellikle Cyclospora testini talep etmelerini istiyor.

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Siklosporiyazis nedir ve nasıl bulaşır?

Siklosporiyazis, “Cyclospora” adı verilen mikroskobik bir parazitin bağırsaklara yerleşmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. CDC ve FDA'nın belirttiğine göre hastalık; insan dışkısı karışmış kirli sular veya uygunsuz gıda işleme yöntemleri sonucunda bulaşıyor.

Özellikle yaz aylarında çiğ tüketilen sebze ve meyveler, bu parazitin insanlara geçmesinde en büyük taşıyıcı rolünü üstleniyor. Bu nedenle hastalık, yaz aylarında sıklıkla karşılaştığımız ve “yaz ishali” olarak adlandırdığımız şiddetli sindirim sistemi bozukluklarının temel sorumlularından biri olarak kabul ediliyor.

Salgının kaynağı hala bulunamadı

Vaka sayılarının 7 bini bulmasına ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) geniş çaplı bir soruşturma başlatmasına rağmen, salgının asıl kaynağı henüz çözülebilmiş değil. CDC yetkilileri, salgını başlatan belirli bir gıda ürününün, restoranın, marketin veya dağıtıcının hala tespit edilemediğini vurguluyor.

Nasıl korunmalıyız?

Her ne kadar bu büyük salgın şu an ABD merkezli yaşanıyor olsa da, yaz ishali vakaları sıcak havaların etkisiyle her coğrafyada risk oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle dışarıda yemek yerken dikkatli olunması, içme sularının güvenilirliğinden emin olunması ve evde tüketilecek çiğ sebze ve meyvelerin (özellikle yeşilliklerin) bol temiz suyla çok iyi yıkanması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: "Lettuce or Salad Greens’ Identified as Potential Source of Cyclospora Outbreak". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2026/07/13/well/eat/michigan-cyclospora-outbreak-lettuce-salad-greens.html.

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