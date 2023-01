Balık burcunun 2023 yılı mantrası: "Güven"

Son birkaç yıl kendinizi izole edilmiş veya bağlantısız hissetmenize neden oldu ve 2023, yeniden iletişim kurma yılı. İster arkadaşlarınızla dedikodu yapıyor ister topluluk projelerine liderlik ediyor olun, amaç insanları bir araya getirmek unutmayın!

