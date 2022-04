Kristallerle meditasyon nasıl yapılır?

Kristaller sadece güzel kayalardan daha fazlasıdır. Aslıdan teknik olarak mineraldirler. Eski yazılar, kristallerin uzun yıllardır şifa olarak kullanıldığını göstermektedir; son zamanlarda Batı kültürü bunları çeşitli Yeni Çağ uygulamalarının yeniden canlandırılmasında benimsemiştir. Kristallerin iyileştirici güçleri olduğuna dair modern inanç, Mezopotamya, eski Mısır,(1) Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanır.(2) Çin tıbbında da kristallerin "qi" veya "yaşam enerjisi" içerdiğine inanılır. Budist inancında kristaller, çeşitli enerjileri iletmek için haberciler olarak kullanılır.

Sertifikalı bir kristal şifacı olan Rebecca Gitana, “Sihir, bilinçteki bir değişimden başka bir şey değildir. Kristallerin büyüsünü deneyimlemek istiyorsanız, inanmalı ve orada olmalısınız.”

Peki, meditasyon sırasında hangi kristalleri seçebilirsiniz? Kritallerle meditasyon nasıl yapılır?

Kristaller nasıl seçilir?

Kristalleri toplarken mutlaka sezgisel yaklaşın. Hem kalbiniz hem de fikriniz açık olsun ve bir dükkanda kritalleri alırken çok meraklı olun. Hepsi birer enerji olduğu için sadece o an sizi çeken şeyi dinleyin.

Kristallerin en büyük faydalarından biri, kafamızın içi çok dolu olduğundan, kristaller, bize dünyayla bir bağlantı vererek, şu anda daha kök salmamıza ve topraklanmamıza yardımcı olabilir. Ancak sezgilerinize güvenmeyi öğrenirken biraz daha fazla yapıya ya da rehberliğe ihtiyaç duyan türden biriyseniz, kristaller dünyasını keşfetmeye nasıl başlayacağınız konusunda içgörüler sağlar.

Örneğin; kendinizi daha topraklanmış hissetmek istiyorsanız, turuncu, kırmızı, metal veya derin toprak tonlarında renkli kristaller seçmelisiniz. Daha yüksek bir aleme bağlanmak istiyorsanız, berrak kristaller daha iyi olur.

Başlamak için seçebileceğiniz bazı özel kristaller...

Berrak kuvars: Bazen ona atfedilen herhangi bir enerjiyi alan bir "ana" kristal olarak kabul edildiğinden, bir başlangıç kristali olarak güzel bir tercihtir.

Ametist: Zihinsel netlik için kullanılır.

Selestit: İç huzurla ilişkilendirilir.

Selenite: Diğer kristalleri temizleyebilir ve meditasyon için güçlüdür.

Tavus kuşu cevheri: Büyük mutluluk ve neşe getirir.

Taşlaşmış ağaç: Hayatta kalma korkularını yatıştırır.

Kaplan gözü: Cesaret ve güven bulmakla ilişkilendirilir.

Mookaite Jasper: Stres yaşadığınızda kullanılabilecek besleyici bir taş.

Turmalin: Negatif enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Gül kuvars: Negatif enerjiyi dağıtır ve onu sevgi enerjisiyle değiştirirken, aynı zamanda kendini sevmeyi ve iç huzuru teşvik eder.

Herhangi bir taş sizi kendine çekiyor gibi göründüğünü fark ederseniz, unutmayın o taş sizin için mükemmeldir.

Kristallerinizi tanıma

Kristallerin enerjiye sahiplerdir, mutlaka kristallerinizi tanımayın. Onlarla bağlantı kurmak için onlarla yatabilir veya başucunuzda tutabilirsiniz. Onları yoldaş olarak tutun ve enerjilerini tanıyın. Bu taşların size sunmak istediklerini bulacaksınız.

Ayrıca kristalleri programlayabilirsiniz. Örneğin, uçakta uçmakta zorlanıyorsanız, en sevdiğiniz kristalle konuşabilir ve ondan sizi hazırlamasını ve desteklemesini isteyebilirsiniz. Kristaller ayrıca enerjiyi iletmek için teknolojide programlanmıştır. (3)

Kristallerle meditasyon nasıl yapılır?

Kristallerle meditasyon yapmanın "yanlış" bir yolu yoktur. Ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu yazı size yardımcı olabilir.

Niyetinizi belirleyin. Meditasyon yaparken odaklanmak istediğiniz şey nedir? Ne hissetmeyi umuyorsun? Bu nedenlerden dolayı sizi kendinize çeken, doğru hissettiğiniz bir kristal veya kristaller seçin. Unutmayın: “Yanlış” kristal yoktur!

Bir şarkı seçin. Hafif bir müzik çalmak veya sessizce meditasyon yapmak isteyebilirsiniz. Bazen kristalleri "etkinleştirmek" için ilahiler ya da şarkılar söyleyebilirsiniz.

Kristalleri sağ elinize koyun. En "saygın" el olduğu için onları sağ elinize koyun.Ya da isterseniz her iki elinize de birer tane yerleştirebilirsiniz.

Vücudunuzu dahil edin. Vücuda taş koymak isteyebilirsiniz. Uzanıp meditasyon müziği açın ve bunları vücudunuzun enerji merkezleri olarak bilinen çakralara bağlı farklı bölgelere koyun. Bunları vücudunuzun bu kısımlarına yerleştirmek sezginizi kullanmanıza yardımcı olabilir. Başlamak için özellikle güzel bir tanesi, alnınızda iki göz arasında bulunan üçüncü göz çakranıza bir kristal yerleştirmektir. Bunun, sizi içinde bulunduğunuz alana topraklamanıza yardımcı olduğu söylenir.

Rahatlayın. Dinlendirici bir yer bulun ve meditasyon yaparken taşların size gönderdiği mesajları dinleyin.

Yavaş gitmek. Meditasyondan çıkmak içiin ve meditasyon sırasında ortaya çıkabilecek her şeyi işlemek için biraz zaman ayırın. Ortaya çıkan herhangi bir şeyi veya kristallerin size söylemeye çalıştıklarını düşündüğünüzü yazmak için kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

Kültürel ödenek

Kristaller, Batı dünyasında kullanılmaya başlamandan çok önce tarih boyunca şifa için kullanılmıştır. Budizm, Yahudilik, Yerli Amerikalılar ve Mısırlılar tarafından ritüeller için kullanılmıştır. Çoğu zaman, bu grupların çoğu, bu uygulamaları kullandıkları için zulme uğramışlardır.

Kristal şifa gibi uygulamalara katılmayı seçerseniz, tarihine ve geçmişine saygı duyduğunuzdan ve kültürel ödenek yerine kültürel takdir uyguladığınızdan emin olun. Bir araştırma, birçok kristalin sorumsuzca çıkarıldığını ortaya çıkardı, satın alırken kristallerinizin nereden geldiğinden ve mümkünse yerli insanlardan satın aldığınızdan emin olun. (4)

Kristalleri kullanmanın gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek zor...

Bununla birlikte, kristallerin kendilerinin gerçekten yardımcı olduğunu kanıtlayan çok az araştırma var. Bunun yerine, araştırmalar hem plasebo etkisinin hem de kişiler arası iyileşmenin gücünü göstermiştir. (5)

Plasebo etkisi, belirli bir ilacın işe yaramadığının kanıtı olarak alaya alınsa da, araştırmacılar buna beyin-vücut bağlantısının ne kadar güçlü olabileceğinin kanıtı olarak bakmaya başlıyor. Başka bir deyişle, migreninizin şiddetini azaltmaya yardımcı olması gereken bir hap aldığınızı varsayalım, ancak bu hap bir plasebodur, yani aslında baş ağrısının şiddetini azaltacak herhangi bir bileşen içermemektedir. Ancak, aldıktan sonra zamanla daha iyi hissetmeye başlarsınız. Kendinizi daha iyi hissetmeniz, ilacın kendisi etki etmese bile beyninizin ilacın işe yaradığına inanması ve buna göre tepki vermesi beyin-vücut bağlantısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor olabilir. (6)

Yani kristaller işe yaramıyor olabilir, ancak bir plasebo etkisi meydana gelirse ve iyileşme belirtileri fark ederseniz, o zaman kristalleri kullanmak sizin için gerçekten faydalı olabilir.

Günümüz araştırmaları, kristallerin sağlığımızı ve refahımızı desteklediğini henüz kanıtlamasa da, dünyayla bağlantınızı ve kendi sezginizi derinleştirmek için bir araç olabilirler. Kristaller, yolculuğunuzu desteklemek için başka bir araç olarak uygulamanızı genişletebilir. Meditasyon yaparken kristal kullanmanın, plasebo etkisi olsa bile, hayatınızda daha fazla odaklanma ve huzur yaratabileceğini görebilirsiniz.

Kaynak: https://www.verywellmind.com/how-to-meditate-with-crystals-5214020

