Yeni başlayanlar için çakralar

Çakralar ve özellikleri nelerdir?

Doğu felsefesinde, Hinduizm ve Budizm uygulamalarında önemli yer tutan çakralar hakkında merak edilenler...

Çakra kelimesi Sanskritçe’de ‘tekerlek’ anlamına gelir ve süptil bedende (enerji bedenimizde) yer alan enerji merkezlerini ifade eder. Hinduizm ve Budizm’e göre bedenimizde 7 temel enerji merkezi bulunur ve bu noktalar çakralar olarak ifade edilir. Çakralar, enerjinin bedende sağlıklı bir şekilde dolaşmasını ve işlev görmesini sağlar, çakralar sağlıklı bir şekilde çalıştığında ruh-zihin-beden dengesi sağlanabilir. Her bir çakra, bedende belirli organları ve bazı duyguları temsil ederler. Çakraların sağlıklı çalışması için yoga ve meditasyon pratikleri ile bu çakralara odaklanarak enerjinin sağlıklı bir şekilde akmasına yardımcı olunabileceği biliniyor. Detaylı ve teknik terimlerle dolu açıklamalar kafanızı karıştırıyorsa ve çakralarla ilgilenmeye veya çalışmaya başlamayı düşünüyorsanız, bu küçük rehberde hangi çakranın nasıl çalıştığını ve ne işe yaradığını keşfedebilir, kendiniz için basit bir çalışma programı çıkarabilirsiniz.

1- Kök Çakra (Muladhara)

Kök çakra, temelimizi temsil eder. Omurganın sonunda, kuyruksokumunda yer alır ve topraklanma hissiyle ilişkilidir. Kök çakra sağlıklı çalıştığında daha özgüvenli ve köklenmiş hisseder, kendi ayaklarımızın üzerinde güvenle dururuz. Hayatta kalma içgüdümüz, para ve gıda ile ilişkimiz kök çakra konularıdır. Kök çakra bloke olduğunda ve sağlıklı çalışmadığında ise güvensiz hisseder, hayatta adımlar atmaktan çekiniriz.

Bulunduğu yer: Omurganın ucu, kuyruksokumu bölgesi.

Renk: Kırmızı

Element: Toprak

Ses: Lam

Uygun çalışma: Bağdaş kurarak yere oturun veya ayaklarınızı yere sağlamca basarak ayakta durun. Dikkatinizi alt karın bölgenize, kuyruksokumunuza getirin. Burada yoğun kırmızı bir renk hayal edin ve bu bölgeyi, çevresini rahatlatıp gevşetmeye odaklanın. Yürüyüş yapmak, yalın ayak yürümek, dans etmek, doğada zaman geçirmek de kök çakrayı besleyen ve dengeleyen çalışmalardır. Yoga asana pratiğinize Ağaç Pozu (Vrksasana), Malasana ve Upavishtha Konasana gibi pozları dahil edebilirsiniz. Lam sesini kullanmak da önerilir.

Olumlamalar: Güçlüyüm, kökleniyorum, güvendeyim, bedenimle bağlantım tam.

2- Sakral Çakra (Swadhisthana)

İkinci çakra olan sakral çakra, kök çakranın hemen üzerinde yer alır. Başkalarıyla ve kendimizle ilişkilerimiz, duygularımız, yaratıcılığımız ve cinsel enerjimiz ile ilgilidir. Sağlıklı çalıştığında ilişkilerimizde özgür ve güvende hisseder, hayattaki zevklerin tadını çıkarırız. Sakral çakra bloke olduğunda ise suçluluk duygusuyla hareket eder, ilişkilerimizi dengelemekte güçlük çekeriz. Yaşamdan zevk almak zorlaşır. Doğurganlık ve yaratıcılık enerjisi de azalacağından kendimizi tıkanmış, içe kapanmış ve tükenmiş hissdebiliriz. Suçluluk duygusu arttığında, özellikle cinsellikten keyif almak imkansız hale gelebilir. Üreme organları, doğurganlık ve boşaltım sistemlerimiz ikinci çakra ile ilişkilidir.

Bulunduğu yer: Göbek deliğinin biraz altında, pelvik bölge.

Renk: Turuncu

Element: Su

Ses: Yam

Uygun çalışma: Bağdaş kurarak oturup karın bölgesinde yoğun bir turuncu renk hayal edin ve bu bölgeyi serbest bırakmaya çalışın. Turuncu renk kıyafetler giymek ya da eşyalar bulundurmak, turuncu renkli gıdalar tüketmek faydalı olacaktır. Kalçaları hareket ettirecek şekilde dans etmek de uygun bir sakral çakra çalışmasıdır.

Olumlamalar: Bedenimin içinde rahatım, kendime saygılıyım. Hazzı hak ediyorum, bedenimi seviyorum. Yaratıcı gücümle bağlantı halindeyim.

3- Solar Pleksus Çakra (Manipura)

Üçüncü çakra olan solar pleksus, ya da karın çakrası, canlılığımızın ve özgüvenimizin merkezidir. İçsel güç merkezimiz kapalı olduğunda ve dengesiz çalıştığında risk almaktan korkar, kendimize güvenmekte güçlük çekeriz. Üçüncü çakra dengede olduğunda ise sezgilerimiz daha kuvvetlidir, öfkeyle ve karmaşık duygularla baş etmek daha kolaydır, daha esnek ve güçlü hissederiz. Otonom sinir sistemi, pankreas, karaciğer ve sindirim sistemimiz de bu çakra ile ilişkilidir.

Bulunduğu yer: Karında, göbek deliğinin üst kısmında, üst abdomende yer alır.

Renk: Sarı

Element: Ateş

Ses: Ram

Uygun çalışma: Güneş ışığına maruz kalmak, güneşli günlerde dışarıda zaman geçirmek ve güçlendirici egzersizler yapmak solar pleksus çakra için uygun çalışmalardır. Özellikle egzersiz programınıza karın çalışmalarını dahil edebilir, yoga asana pratiğinize karın merkezini hareketlendiren navasana, dhanurasana gibi duruşlar ekleyebilirsiniz. Sarı renk kullanmak da karın çakrası için uyarıcıdır.

Olumlamalar: Kendi gücüme sahibim, kendimi onurlandırıyorum. Güçlü ve cesurum. Başarılarımla gurur duyuyorum. Kendim için en iyisini seçiyorum.

4- Kalp Çakrası (Anahata)

Kalp çakrası maddi yaşamı simgeleyen alt çakralar ve ruhsal yaşamı simgeleyen üst çakralar arasında bir köprü gibidir. Sevgiyi alma ve verme kapasitemiz ile ve doğrudan kalp ile ilişkilidir. Dördüncü çakra bloke olduğunda, kendimizi dünyaya açmakta, sevgiyi kabullenmekte ve affetmekte zorlanırız. Kalp çakrasının iyileşmesi ve doğru çalışması, geçmiş yaralarımızı şifalandırmak için de önemlidir.

Bulunduğu yer: Göğüs bölgesi.

Renk: Yeşil

Element: Hava

Ses: Yam

Uygun çalışma: Sırt üstü yüzmek, kalp açıcı olan ustrasana, urdhva mukha svanasana ve benzeri asanaları yoga pratiğine dahil etmek kalp çakrasını uyarır. Derin nefes çalışmaları, elleri göğüs kafesinin üzerine koyarak ve kalp bölgesine odaklanarak yapılan meditasyonlar da etkili olacaktır.

Olumlamalar: Sevgiye açığım, kendimi ve başkalarını affediyorum. Dünya ile sevgi dolu bir bağlantı içerisindeyim. Doğa ile birin. Huzur içerisindeyim.

5- Boğaz çakrası (Vishuddha)

Boğaz çakrası sesimiz, sözümüz, kendimizi ifade etme biçimimiz ile ilişkilidir. Kapalı olduğunda ihtiyaçlarımızı dillendirmekte ve iletişim kurmakta zorlanırız. Sağlıklı bir boğaz çakrası, kendimizi doğru bir şekilde ifade etmemize yardımcıdır.

Bulunduğu yer: Boğaz

Renk: Mavi-turkuaz

Element: Ses

Ses: Ham

Uygun çalışma: Ses çıkarmak, şarkı söylemek boğaz çakrasını uyarır. Boğaz bölgesini açan yoga pozları, sesli meditasyonlar boğaz çakrasını dengelemek için yapılabilecek çalışmalardır.

Olumlamalar: Kendimi güvenle ifade ediyorum. Sesim gür ve güçlü. Gerçeği söylüyorum. Duygularımla bağlantıdayım, paylaşmaya hazırım.

6- Üçüncü göz çakrası (Ajna)

Alnımızda yer alan üçüncü göz çakrası içgüdülerimiz, altıncı hissimiz ile ilişkilidir ve diğer çakraların işlevlerini de etkiler. Doğru çalıştığında sezgilerimize göre hareket edebilir, olaylara geniş bir perspektiften bakabiliriz. Epifiz bezi ile de bağlantıda olan altıncı çakra kapalı olduğunda, aşırı mantıklı düşünmeye eğilimli oluruz ve kolaylıkla güvenemeyiz.

Bulunduğu yer: İki kaşın ortası.

Renk: Çivit mavisi

Element: Işık

Ses: Om

Uygun çalışma: Sukhasana, basit meditasyon oturuşu altıncı çakra için faydalıdır. Bu pozda durup dikkati alın bölgesine getirerek meditasyon yapılabilir. Rüyaları takip etmek, çivit mavisi eşyalar kullanmak da altıncı çakrayı destekleyecektir.

Olumlamalar: Evrenin bilgeliği ile bağlantı halindeyim. Sezgilerime güveniyorum. Başkalarının bilgeliğini dinliyor ve içimdeki bilgeliğe güveniyorum. İlhama açığım.

7- Tepe çakra (Sahasrara)

Bizi kozmik enerjiye bağlayan en tepedeki çakramızdır. Ruhsal olarak doğru bağlantılar kurmamızı ve ilahi olanla ilişkimizi destekler. Doğru çalışmadığında, kendimizi dünyevi meselelere ve duygulara fazla kapılmış halde bulabiliriz.

Bulunduğu yer: Başın tepesi.

Renk: Menekşe moru

Element: Kozmik enerji

Ses: Om

Uygun çalışma: Düzenli meditasyon yapmak, tepe çakra için en uygun çalışmadır. Kendi inancınıza göre dua etmek, basitçe savasana pozunda uzanıp bedeni serbest bırakmak tepe çakrayı dengelemek için idealdir.

Olumlamalar: İlahi olanla bağlantı halindeyim. Sezgilerime, içgörüme güveniyorum. Doğa ile birim ve ilahi bilgeliğe tamamen açığım.

Çakralar ve anlamları

+7 1. Muladhara (Kök Çakra) Kuyruksokumunun bulunduğu bölgede bulunan Kök Çakrası, cinsel organları, böbrekleri, omuriliği ve hücreleri etkiler. Rengi koyu kırmızıdır ve toprak elementiyle ilişkilidir. Dünyada var olma ile ilgili temel ihtiyaçları yöneten enerji merkezidir, fiziksel enerji ve hayatta kalma duygusunu harekete geçirir. Korku hissi, kök çakrasını bloke eden duygudur. 1. Muladhara (Kök Çakra) Kuyruksokumunun bulunduğu bölgede bulunan Kök Çakrası, cinsel organları, böbrekleri, omuriliği ve hücreleri etkiler. Rengi koyu kırmızıdır ve toprak elementiyle ilişkilidir. Dünyada var olma ile ilgili temel ihtiyaçları yöneten enerji merkezidir, fiziksel enerji ve hayatta kalma duygusunu harekete geçirir. Korku hissi, kök çakrasını bloke eden duygudur.

Referanslar:

Yogi Cameron. "A Beginner's Guide To The 7 Chakras". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/0-91/The-7-Chakras-for-Beginners.html

Andrea Ferretti. "A Beginner's Guide to the Chakras". (29.07.2014) Şuradan alındı: https://www.yogajournal.com/practice/beginners-guide-chakras

"Chakra-Balancing Yoga Sequence". (24.07.2014) Şuradan alındı: https://www.yogajournal.com/practice/7-poses-chakras