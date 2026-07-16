En yakın arkadaşımızı çok iyi tanıdığımızı düşünürüz, değil mi? En sevdiği yemeği, tekrar tekrar izlediği o diziyi ya da canı sıkkınken nasıl davrandığını ezbere biliriz. Peki ya günlük koşturmacanın arasında hiç sırası gelmemiş, yüzeyin hemen altında keşfedilmeyi bekleyen o derin detaylar? Bazen dostluğunuzu bir adım öteye taşımak ve birbirinizin iç dünyasını gerçekten keşfetmek için ihtiyacınız olan tek şey, doğru zamanda sorulmuş doğru sorulardır.

Gerçek bir dostluk, sadece yan yana vakit geçirmekten çok daha fazlasıdır. Karşımızdakine değer verdiğimizi göstermenin en güzel yolu, onu şekillendiren deneyimlere, gelecek hayallerine ve hayata bakış açısına gerçekten ilgi göstermektir. Sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak, yeri geldiğinde kahkahalar attıracak, yeri geldiğinde ise derin düşüncelere sevk edecek harika bir soru listesi hazırladık.

Bu sorular sadece çocukluk arkadaşlarınız için geçerli değil: Birbirinizi zaten çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsanız, bu sorularla hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfedip şaşırabilirsiniz. Grubunuza yeni katılan ya da henüz yeni bağ kurmaya başladığınız arkadaşlarınızla aradaki buzları eritmek ve samimiyeti hızlandırmak için bu sorular harika birer köprü işlevi görecektir.

Bir sonraki buluşmanızda, kahve eşliğinde ya da sakin bir akşam sohbetinde bu soruları ortaya atmaya ne dersiniz? Arkadaşlığınızın süresi ne olursa olsun, birbiriniz hakkında öğreneceğiniz yepyeni şeylere ve aranızda kurulacak o güçlü bağa siz bile şaşıracaksınız. Suni sohbetleri bir kenara bırakın ve derinlere inmeye hazırlanın!

Arkadaşlara sorulabilecek ilgi çekici sorular

Bunlar en derine inen ve işin özüne ulaşan sorular. Bu tür sorular en iyi, gece geç saatlerde, birlikte uyurken, samimi bir sohbetin başladığı anlarda gündeme getirilir.

Yaptığın en tuhaf şey neydi?

Yaptığın ve kimseye anlatmadığın utanç verici bir şey var mı?

Şimdiye kadar aldığın en garip mesaj neydi?

Birinin senin için yaptığı en tatlı şey neydi?

Tek bir en iyi arkadaşa sahip olmak doğru mu?

Mükemmel bir hafta sonunu nasıl tanımlarsın?

Bir insanın sahip olabileceği en sinir bozucu özellik nedir?

Birlikte olacağın kişinin nasıl biri olmasını hayal ediyorsun?

Şimdiye kadar öğrendiğin en iyi dedikodu neydi?

Kendini burcunun hangi özelliğiyle en çok özdeşleştiriyorsunuz?

En sevdiğin seyahat anın nedir?

Bir yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Arkadaşlara sorulacak rastgele sorular

Ne tür bir yiyecek standı açardın?

Şu anda neyi erteliyorsun?

Herhangi bir eşya olabilseydin hangisini seçerdin?

Hangi vücut fonksiyonunun ortadan kalkmasını isterdin?

En sevdiğin aile etkinliğiniz ne?

En sevdiğin bayat şaka ne?

Beynine bir isim verebilseydin, ona ne ismi verirdin?

Tekrarlayan rüyaların var mı?

En sevdiğin ulaşım aracı nedir?

Tam 10 yıl sonra neler olmuş olabilir?

Şimdiye kadar yediğin en acı yemek neydi?

En yakın arkadaşınıza sorabileceğiniz sorular

Üzgün ​​veya sinirli olduğunuzda nasıl teselli edilmeyi tercih edersiniz?

Kendini en çok ne zaman zorlanmış hissettin?

Hiç zorbalığa maruz kaldın mı?

Ailenin tüm üyeleri arasında en yakın olduğun kişi kim?

Etrafta kimse yokken ne yaparsın?

Hakkınıda çoğu insanın bilmediği bir şey var mı?

Öldüğümüzde ne olduğunu düşünüyorsun?

Şimdiye kadar fiziksel olarak en kötü şekilde nasıl yaralandınız?

Çocukluğunuza dair en eski anınız nedir?

Uyuyamadığınızda, geceleri uykusuz bırakan şey nedir?

Söylediğin son yalan neydi?

Aldığın en güzel iltifat neydi?

Seni en rahatlatan yiyecek hangisi?

En iyi fiziksel özelliğin nedir?

En çok strese sokan üç şey nedir?

Stresle başa çıkmak için kullandığın en iyi üç yöntem nedir?

Şimdiye kadar kendini en çok sevildiğinizi hissettiğin an hangisiydi?

İlk arkadaşın kimdi?

Çatışmayı çözmenin en iyi yolu nedir?

Anne ve baban nasıl tanıştı?

Sana nasıl daha iyi bir arkadaş olabilirim?

Arkadaşlık sizin için ne anlama geliyor?

Arkadaşlara sorulacak derin sorular

En çok neyle gurur duyuyorsun?

Yeniden bağlantı kurmayı dilediğin biri var mı?

Kendini en yalnız hissettiğin zamanlar hangileridir?

Son ilişkin öğrendiğiniz en büyük ders neydi?

Kendinde değiştirmek istediğiniz bir şey nedir?

Eğer birinden özür dileme şansın olsaydı, bu kim olurdu?

Kendini en güvende hissettiğin kişi kim?

Bugüne kadar attığın en büyük riskli adım neydi?

Seni en son kim ağlattı ve neden?

Pişman olduğun bir şey var mı?

Aldığın en güzel hediye neydi? Kim verdi ve neden bu kadar özeldi?

Kendinde değiştirebileceğin tek bir şey olsaydı, ne olurdu?

Bugüne kadar hayatında yaşadığın en zor veda hangisiydi?

Hayatınızda verdiğin en kötü karar neydi?

Arkadaşlara sorulabilecek eğlenceli sorular

Tek bir konuda en uzman kişi olmayı mı, yoksa birçok konuda biraz iyi olmayı mı tercih edersin?

Sahip olduğun en tuhaf şey nedir?

Eve sipariş vermeyi mi tercih edersin yoksa dışarıda yemeyi mi?

Para sorun olmasaydı, ne tür bir evde yaşardın?

Etrafta kimse yokken ne yaparsın?

Aşk hayatında srni en çok cezbeden özellikler nelerdir?

Şimdiye kadar başına gelen en şanslı şey neydi?

En nefret ettiğin ev işi nedir ve neden?

Gerçekten inandığın bir komplo teorisi?

Uzaylılara inanıyor musun?

Başka bir zaman diliminde yaşamak zorunda kalsaydın hangisini seçerdin?

Tüm zamanların en sevdiğin tatlısı hangisi?

Eğer bir hayvan olsaydın ne olurdun?

İlk konserin hangisiydi?

Kendini kalben genç mi yoksa ruhen olgun mu hissediyorsun?

Yeni bir arkadaşa sorulacak sorular

Herhangi bir batıl inanca inanıyor musun?

TikTok'ta ve Instagram'da en çok kimi takip ediyorsun?

Herhangi bir fobin var mı?

Seni en çok rahatsız eden üç şey nedir?

Taviz vermeye asla yanaşmadığın bir değer?

Süper gücün olsaydı, hangisini seçerdin?

Zaman yolculuğu yapabilseydin, nereye giderdin?

Hiç tamamen kaybolduğun oldu mu?

Başarı tanımın ne?

Gizli yeteneğin var mı?

En çok kullandığın emoji hangisi?

Yalnız başınıza mı yoksa başkalarının yanında mı dinlenmeyi tercih edersiniz?

Referanslar

Kristi Kellogg, Lauren Rearick. "215 Good Questions to Ask Friends, From BFFs to New Pals". Şuradan alındı: https://www.teenvogue.com/story/20-questions-ask-best-friend-become-closer-relationships (25.04.2025).

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