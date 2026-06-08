Gelecekteki benliğinizle ilişki kurmak

İnsanlar zor kararlarla karşılaştıklarında, belirsizlik yaşadıklarında ya da kendilerine olan güvenlerini kaybettiklerinde genellikle dışarıdan bir rehberlik arar. Oysa psikoloji alanındaki bazı yaklaşımlar, ihtiyaç duyulan bilgelik ve yön duygusunun kişinin kendi içinde de bulunabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlara göre gelecekteki benliğimizi hayal etmek ve onunla zihinsel bir bağ kurmak, bugün karşılaştığımız sorunlara daha sakin, net ve özgüvenli yaklaşmamıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, bu tür zihinsel çalışmaların dayanıklılığı artırabildiğini, karar verme süreçlerini destekleyebildiğini ve bireylerin olmak istedikleri kişiye doğru ilerlemelerini kolaylaştırabildiğini gösteriyor.

RUH İçinizdeki çocuğu iyileştirebilirsiniz!

Araştırmalar ne söylüyor? Yüksek benlik, gelecek benlik ve bilge benlik

Bu yaklaşımın temelleri, psikiyatrist ve psikolog Carl Jung'un 'aktif imgeleme' (active imagination) yöntemine kadar uzanıyor. Bu yöntem, Jung'un 'bilge benlik' olarak tanımladığı içsel rehberliğe ulaşmayı amaçlıyor. Jung'a göre bu arketipler kolektif bilinçdışında bulunur ve rüyalar, meditasyon ya da bilinçli içsel düşünme yoluyla erişilebilir.

Kendimizin daha bilge bir gelecekteki versiyonunu hayal edip onunla konuşmak, bugün daha fazla netlik, özgüven ve perspektif kazanmamıza yardımcı olabilir. Araştırmalar bunun dayanıklılığı, yeterlilik hissini ve kişisel kaynaklarımızı güçlendirebileceğini; böylece olmak istediğimiz kişiye dönüşme sürecimizi destekleyebileceğini göstermektedir.

Siz de deneyin: Gelecekteki benliğinizle tanışın

1. Rahat bir şekilde oturun.

2. Şu anda karşı karşıya olduğunuz bir sorunu veya zorluğu düşünün.

3. Kendinizi yemyeşil bir çayırda yürürken hayal edin. Çevrenizdeki görüntüleri, sesleri, kokuları ve hisleri fark edin.

4. Kıvrılarak ilerleyen bir orman patikasını takip edin ve güneş ışığıyla aydınlanan bir açıklığa ulaşın.

5. Burada gelecekteki benliğinizle karşılaşın; sizden 10 ila 15 yıl sonraki hâlinizle. Onun bilgeliğini, sakin özgüvenini, gücünü ve sıcaklığını fark edin.

6. Onu selamlayın ve sessizce yanında oturun. Bedeninizin ve duygularınızın nasıl tepki verdiğini gözlemleyin.

7. Karşı karşıya oturun ve şu an yaşadığınız sorunu paylaşın. Rehberlik isteyin ve ortaya çıkan mesajlara açık olun.

8. Eğer belirgin bir cevap gelmezse, hangi değerleri ve ilkeleri izlemeniz gerektiğini sorun.

9. Konuşma tamamlandığında gelecekteki benliğinize teşekkür edin ve yavaşça geri dönün.

10. Gözlerinizi açtıktan sonra ne hissettiğinizi, ne öğrendiğinizi ve hangi mesajları aldığınızı değerlendirin.

Son yıllarda 'içimizdeki çocuğu' keşfetmek ve iyileştirmek üzerine çokça konuşuluyor. Ancak uzmanlar, içimizdeki 'bilge yaşlı' ile bağ kurmanın da psikolojik dayanıklılığı ve öz farkındalığı destekleyebileceğine dikkat çekiyor.

Gelecekteki benliğimizle kurduğumuz bağ yalnızca bugünkü yaşamımızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bizi hayalini kurduğumuz geleceğe de biraz daha yaklaştırır. Çünkü gelecekteki benliğimizde hayranlık duyduğumuz özellikler, aslında potansiyel olarak bugün de içimizde bulunmaktadır.

Kaynak: Yosi Amram. "Meeting Your Future Self". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/spiritual-intelligence/202606/meeting-your-future-self.

RUH Geleceği düşünmek, bugünü iyileştirir

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