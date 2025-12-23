HTHAYAT
Çocuklu Hayat

Emzirirken telefona bakmak doğru mu?

Emzirme sırasında telefon kullanımı, anne–bebek bağlanmasını etkileyebilir mi? Uzmanlar ölçülü kullanım çağrısı yapıyor.

Emzirirken telefona bakmak doğru mu?
Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 11:45
Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 11:45

Yeni ebeveyn olduğunuzda, günün yaklaşık 100 saatini bebeğinizi besleyerek geçiriyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu elbette bir abartı; ancak yenidoğanlar neredeyse sürekli beslenmeye ihtiyaç duyar ve bebeklik süreci boyunca emzirme ya da biberonla besleme ebeveynlerin zamanının önemli bir bölümünü alır.

Emzirme ya da besleme dışında kalan zamanlar da bez değiştirme, banyo yaptırma, çamaşır yıkama, yemek hazırlama, bebekle vakit geçirme ve temel ihtiyaçlar için alışveriş gibi sayısız bakım işiyle doludur. Peki, bu kadar yük altındaki bir anne ne zaman rahatlayacak, gevşeyecek ve telefonunda amaçsızca gezinecek? Bazı uzmanlara göre, kesinlikle emzirme sırasında değil. Çünkü onlara göre bu, zaman zaman yalnız ve tekrarlayıcı olabilen bu süreçte telefona bakmak bağlanmayı ve gelişimi olumsuz etkiliyor.

Ebeveyn koçu Erica Komisar, emzirme sırasında telefon kullanmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Ancak bu, yıllardır süregelen bir tartışma. Emzirme esnasında telefona bakma alışkanlığı, bazı ebeveynler için bebeğin gelişimi ve ebeveynle kurduğu bağ açısından soru işaretleri yaratıyor ve aile içinde görüş ayrılıklarına yol açabiliyor.

Emzirme sırasında telefon kullanımıyla ilgili endişeler

2021 yılında yapılan bir araştırma, annelerin emzirme sırasında akıllı telefon kullandıklarında bebeklerine bakışlarının azaldığını ortaya koydu. Bu kulağa bariz gelse de, bağlanma üzerinde etkisi olabilir.

Kadın-doğum ve maternal fetal tıp uzmanı Kecia Gaither: "Emzirme sırasında telefonla konuşmak, göz temasını ve duyarlılığı azaltır; bu da anne–çocuk bağlanmasını potansiyel olarak etkiler. Bebekler, duygusal güvenlik ve gelişim için beslenme sırasında görsel ipuçlarına ve annenin ilgisine ihtiyaç duyar" açıklamasında bulundu.

Beslenme sırasında dikkatin dağılmasının başka olası sonuçları da vardır. Bunlar arasında, bağlanmayı ve hatta süt salınımını destekleyen cilt teması ve oksitosin salınımının azalması yer alır. Bebek daha huysuz olabilir ve ilgi arayan davranışlar sergileyebilir.

Emzirme danışmanı Carly Dulabon göre ebeveynler, açlık veya doygunluk sinyallerini de kaçırabilir. Ayrıca telefonun bebeğinize yakın olmasının olumsuz sağlık etkileri olup olmadığı da merak konusu. Dulabon: “Cep telefonlarından yayılan radyasyon söz konusu olduğunda, gerçekten bilmiyoruz. Zararlı olduğuna dair güçlü bir bilimsel kanıt yok, ancak muhtemelen daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Çocuk doktoru Kelly Brower ise, aşırı sosyal medya kullanımının doğum sonrası depresyon riskinin artmasıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan, araştırmalar çevrim içi müdahalelerin zorlanan anneler için faydalı olabileceğini de gösteriyor.

Emzirirken telefon kullanımından kaçınmalı mısınız?

Çoğu konuda olduğu gibi, burada da anahtar kelime ölçülülük. Dr. Dulabon’a göre bir miktar telefon kullanımı muhtemelen sorun değildir. “Emziren ebeveynlere cep telefonu hiç kullanmamalarını söylemenin makul olduğunu düşünmüyorum. Bu artık yaşadığımız toplum değil.”

Dr. Brower da benzer düşünüyor ve ebeveynlere şöyle sesleniyor: “Lütfen emzirirken kendinize ayırdığınız ‘ben zamanı’ için suçluluk duymayın. Anneler bu süre boyunca kendileri için bir şeyler yapma konusunda kendilerini güçlü hissetmeli."

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), yaşamın ilk altı ayında yalnızca anne sütü verilmesini, ardından tamamlayıcı gıdalarla birlikte en az iki yaşına kadar (ve istenirse daha uzun süre) emzirmeye devam edilmesini öneriyor. Bebekler günde yaklaşık 12 kez emebilir. Bu da emziren bir ebeveyn için oldukça fazla zaman demek.

İdeal olarak, ebeveynlerin dikkat dağıtmayan uygulamalar kullanması öneriliyor. Dr. Dulabon: "Mümkün olduğunda telefonu bir kenara bırakmalarını ve özellikle bebekleri büyüyüp daha sosyal hale geldikçe onlarla etkileşime girmelerini, konuşmalarını teşvik ederim” ifadelerini kullandı.

Görünen o ki bu konu oldukça karmaşık. Telefonlardan önce de ebeveynlerin emzirme sırasında televizyon izlediği ya da kitap okuduğu biliniyor. Bu da dikkatin dağıldığı beslenmenin, uzun süredir hayatın bir parçası olduğunu gösteriyor.

Ama elbette bebeklerimize mümkün olduğunca sevgi ve ilgi vermek istiyoruz. Bu konu, emzirme sırasında ve gün boyunca daha sık telefonu bir kenara bırakıp bağ kurmamız için nazik bir hatırlatma niteliğinde. Ancak bazen dalıp gitmenin ve insan olmanın da kesinlikle bir suçu yok.

Özellikle yeni anneler için ekran süresinin kalitesi önemli. Amaçsızca olumsuz içeriklere dalmayın. Fakat yeni bir bebeği büyütmenin yorucu mucizesinden sonra rahatlamanıza yardımcı olan bir dizi izlemek istiyorsanız, buna tamamen varım.

Kaynak: Melissa Willets. "Is It Really a Big Deal To Use Your Phone While Breastfeeding? Why Experts Say It Might Be". Şuradan alındı: https://www.parents.com/using-phone-while-breastfeeding-11870211. (18.12.2025).

