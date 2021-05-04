Çorba denilince akla genellikle ezogelin, mercimek, yoğurt çorbası gelir. Ancak siz farklı bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte hem renkli hem lezzetli hem sağlıklı çorba tarifleri... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası

Kapya biberinin lezzet katmadığı bir tarif gerçekten de yok! Peki, siz hiç kapya biber çorbasını denediniz mi? İşte damaklarınızı şenlendirecek fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası tarifi...

Köfteli nohutlu çorba

Ana yemek niyetine bir başlangıç tarifine ne dersiniz? Oldukça lezzetli ve doyurucu köfteli nohutlu çorbasını eğer buzluğunuzda önceden hazırladığınız köfte ve nohut varsa pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Tavuklu ıspanak çorbası

Tek başına öğün olarak hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve leziz çorba arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Tavuklu ıspanak çorbası nasıl yapılır?

Yoğurtlu pazı çorbası

Yoğurtlu pazı çorbasının asıl adı Anadolu'da “Pancar Çorbası” diye geçiyor. Kendine özgü aromalı yabani bir ot çeşidi olan körmen tereyağında kızdırılarak çorbanın üzerine dökülüyor. Elinizde körmen yoksa kuru nane ile yapabileceğiniz şifa dolu leziz çorba... Yoğurtlu pazı çorbası tarifi...

Brokoli çorbası

Başta C ve K vitaminleri olmak üzere çeşitli mineraller ve yüksek miktarda lif içeren brokoliyi et & tavuk yemeklerinin yanında, salatalarda, zerdeçal ve zencefil aromasının lezzet kattığı çorba gibi birçok şekilde tüketebiliriz. İşte lezzetli brokoli çorbasının sırrı: Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Şehriyeli tavuk çorbası

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı, bol baharatlı ve limonlu şifa çorbasını tek başına yemek olarak tüketebilirsiniz. Şehriyeli tavuk çorbası tarifi...

Kremalı mantar çorbası

Protein ve lif oranı yüksek olan aynı zamanda C, D vitaminleri ve selenyum içeren mantarı sote, salata ve çorba gibi birçok şekilde hazırlayıp sofralarımızda yer verebiliriz. Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır?

Mor havuç çorbası

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye katkısı olan sağlıklı, besleyici ve leziz çorba… Mor havuç çorbası tarifi...

Fırınlanmış karnabahar çorbası

Karnabahar ve diğer sebzeleri fırında ön pişirme yaparak hazırlanan lezzetli ve şifalı tariflerden biri: Fırınlanmış karnabahar çorbası...

Taze bakla çorbası

Sıcak veya soğuk olarak tüketebileceğiniz lezzetli yaz çorbası: Taze bakla çorbası...

Pazılı yoğurtlu buğday çorbası

Geleneksel yaz çorbalarımızın başında olan yoğurtlu buğday çorbası vazgeçemediğimiz lezzetlerden biri. Pazı yaprakları ve naneli & pul biberli sos ile lezzetini kat kat artıran çorbayı sıcak havalarda hafif bir ana öğün olarak tüketebilirsiniz. Pazılı yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Pestolu domates çorbası

Herkesin çok beğeneceği pestolu çorbayı deneyin deriz. Pestolu domates çorbası tarifi...