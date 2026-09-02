80'li yaşlar ilhamı: Mick Jagger

Mick Jagger, iki saatten fazla süren bir sahne performansı boyunca 19 kilometrelik yol katediyor aynı anda şarkı söylüyor ve bunu üst üste iki gece yapabiliyor. 83yaşına ve 2019 yılında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatına “rağmen”… İşin sırrı ise aslında pek de sır değil: Düzenli antrenman. Burada farkındalık oluşturulması gereken nokta ise bu antrenmanın görünüm için değil dayanıklılık için yapılması. Yani Mick Jagger bu yaşına kadar yaptığı ve yapmaya devam ettiği tüm egzersizleri “bedenine kuvvet” olsun diye yapıyor. Verdiği röportajlarda da bu bilincin oluşması için sık sık yaptığı çalışmalardan bahsediyor.

Structural Heart dergisinde yazan bir kardiyolog, Jagger'ın sahne performanslarını yapılandırılmış kardiyovasküler egzersizlerle eşdeğer bir efor olarak tanımlıyor. Günde yaklaşık 13 km kaşan Jagger, Norveçli antrenör Torje Eike ile uzun yıllardır çalışıyor ve haftada beş veya altı gün antrenman yapıyor. Peki Jagger bu antrenmanlarda ne yapıyor?

Bildirilen aktivite yelpazesi oldukça geniş: Koşu, bisiklet, yüzme, kickboks, spor salonu çalışmaları, sprintler ve dans. Denge, hareketlilik ve kontrol için bale, yoga ve pilates de bunlara ek olarak yer alıyor. Programın haftadan haftaya değiştiği bildiriliyor; bunun nedenlerinden biri motivasyonu yüksek tutmak, diğeri ise altmış yıldır sahnede yüksek etkili işler yapan bir adamın eklemlerini korumak.

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Jagger’dan çıkarılacak ders ne?

Buradan çıkarılacak ders, koşma alışkanlığının yaş ile birlikte sürdürülebilmesinin mümkün olmasıdır ancak bu pek tabii ki haftada 90 km koşmanız gerektiği anlamına gelmez. Buna ek olarak koşuyu ve kasları destekleyen çapraz eğitimlerin ne denli önemli olduğunu da okuyabilmek gerekir. Jagger'in tüm antrenmanların yanında bale yapması gibi...

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65 yaş üstü koşucular koşmayanlara göre daha iyi yürüyor

İnsanların yaşam süreleri uzadıkça, aktif kalmanın yollarını bulmak giderek daha önemli hale gelir. Koşmak, her yaşta sağlıklı kalmanın harika bir yoludur. Yaşlandıkça bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelse de koşmanın yaşlanan nüfus için sayısız faydası vardır. Koşu, kolay erişilebilir, uygun fiyatlı ve tek başına veya başkalarıyla birlikte yapılabilen popüler bir egzersiz şeklidir. Koşu aynı zamanda fiziksel aktivite ihtiyaçlarınızı karşılamanın harika bir yoludur ve her yaşta sayısız sağlık faydası sağlar. Ayrıca fiziksel aktivitenin sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri olduğunu da biliyoruz. Düzenli egzersizin şu faydaları olduğu gösterilmiştir:

Kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalık riskini azaltır (kan basıncını, kolesterolü ve vücut yağını düşürür).

Bilişsel işlevi iyileştirir.

Denge ve koordinasyonu geliştirerek düşme riskini azaltır.

Bağımsızlığı ve yaşam kalitesini korumaya yardımcı olur.

Yaşlılar için koşmanın belirli sağlık yararları olduğu da gösterilmiştir. Örneğin, bir çalışma kapsamında 65 yaş üstü koşucuların koşmayanlara göre yürüyüşlerinde daha iyi oldukları saptanmıştır. Bu önemlidir çünkü yaşlandıkça bağımsızlığı korumada yürüme yeteneği çok önemlidir. Başka bir araştırmada ise koşmanın cinsiyet, yaş, vücut ağırlığı ve sağlık durumlarından bağımsız olarak kronik hastalıkların ve erken ölümlerin önlenmesinde önemli sağlık yararları sağladığını bulmuştur. Koşmak, yaşlandıkça yaşamınızın hem niceliği hem de niteliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

İleri yaşlarda koşu sırasında meydana gelebilecek sakatlanmalar için bilinmesi gerekenler

Koşu yaralanmaları genellikle aşırı kullanım kaynaklı yaralanmalardır. Yaştan bağımsız olarak, koşuyla ilgili yaralanmaların yaklaşık yüzde 80'i, antrenmana daha yavaş adapte olan tendon ve bağların aşırı yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Yaşa bağlı fizyolojik değişikliklerle birlikte, yaşlı koşucular koşu sırasında oluşan yer tepki kuvvetlerini absorbe etme yeteneğinde azalma yaşarlar ve bu da sakatlanmalara yol açar. Yaşın koşu yaralanmalarında bir risk faktörü olduğuna dair bazı kanıtlar bulunsa da vücut kitle indeksi, koşu deneyimi ve düşük koşu hacmi, koşuyla ilgili olası yaralanmalara katkıda bulunan faktörlerdir.

Yaşlanmayla birlikte meydana gelen doğal değişikliklerin etkisini en aza indirmek için, yaşlılar için koşudan kaynaklanan sakatlanma riskini azaltmak amacıyla bazı adımlar atılabilir. İşte o adımlar:

Koşu öncesinde ve sonrasında iyice ısınmaya ve esneme hareketleri yapmaya özen gösterin.

Koşu için önemli olan kasları hedefleyerek antrenman programınıza kuvvet antrenmanı ekleyin.

Yavaş başlayın ve koşu sıklığınızı ve hacminizi kademeli olarak artırın. Yüzde 10 kuralını izleyin: her hafta mesafeyi veya yoğunluğu yüzde 10'dan fazla artırmaktan kaçının.

Beklentilerinizden vazgeçin ve kendinizi genç halinizle kıyaslamayı bırakın. Sizin için anlamlı olan hedefler belirleyin.

Tek ayak üzerinde durma becerinizi geliştirmek için egzersiz rutininize denge egzersizleri ekleyin.

İlham olması için…

Kaç yaşında olursanız olun, koşmaya başlamak veya devam etmek için asla geç değil. Bunun en güzel örneklerinden bir diğeri 73 yaşındaki Ed Whitlock... Whitlock, maratonu 2 saat 54 dakika 48 saniyede tamamlayarak muazzam bir başarıya imza attı. Bu derece, 1896 Atina Olimpiyatları'nda şampiyon olan 23 yaşındaki Spyridon Louis'nin süresinden (2 saat 58 dakika 50 saniye) bile daha hızlı!

Dick Van Dyke

Oyuncu Dick Van Dyke ise 100 yaşında ve gücünü korumak için haftada üç defaya kadar düzenli olarak spor salonuna gidip ağırlık kullanıyor, devre antrenmanı yapıyor ve özellikle karın egzersizlerine ağırlık veriyor.

Bu isimlerden bahsedip Sylvester Stallone'den bahsetmemek olmaz. Yeni aksiyon filmi için hazırlık yapan 80 yaşındaki Stallone'nin yıllara meydan okuyan performansı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuştu.

Referanslar

Matteo Sargenti. "The 82-Year-Old Fitness Habit That Keeps Mick Jagger Performing Like He's Decades Younger". Şuradan alındı: https://www.therunningweek.com/post/the-82-year-old-fitness-habit-that-keeps-mick-jagger-performing-like-he-s-decades-younger (14.07.2026).

Kathy Mileski. "Running for Seniors: The Effects of Aging and Training for Injury Prevention". Şuradan alındı: https://propelphysiotherapy.com/exercise/running-for-seniors/ (11.07.2023).