Domatesli taze fasulyeli makarna

Taze fasulye ile makarnanın leziz buluşması, Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Domatesli taze fasulyeli makarna
Yaşam
28 Ağustos 2022 06:05 Güncelleme: 28 Ağustos 2022 22:53
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Pişirme süresi: 35 - 40 dakika




Malzemeler:


500 gr taze fasulye


1 kuru soğan, piyazlık doğranmış


5 domates, 750 gr


7 - 8 diş sarımsak


5 - 6 sap taze kekik


1 çay kaşığı pul biber


1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber


1 çay kaşığı tuz


Yarım bardak su, 100 ml


5 yemek kaşığı zeytinyağı


1 paket penne makarna, 500 gr



Üzerine;


2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya İzmir tulumu


Taze kekik




Yapılışı:


Taze fasulyeleri yıkayıp kenarlarını ayıklayın, derin ve geniş bir fırın kabına aktarın. Domatesleri de yemeklik doğrayıp soğan, sarımsak ve baharatlarla birlikte fasulyelere ilave edin. En son su ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın. Kabı önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayarak 200 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.


Diğer tarafta makarnaları paket üzerindeki talimata göre haşlayıp süzdürün (haşlanan makarna suyundan 1 su bardağı kadar ayırın).


Fırınlanan sebzelerin içinden sarımsakları çıkartarak çatal yardımıyla ezin ve tekrar sebzelere ekleyin, üzerlerine haşlanmış makarna ve kenara ayırdığınız makarna suyunu ilave ederek karıştırın. Taze kekik ve rendelenmiş parmesan ile sıcak olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Taze fasulye diblesi
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