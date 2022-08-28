Domatesli taze fasulyeli makarna

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

500 gr taze fasulye

1 kuru soğan, piyazlık doğranmış

5 domates, 750 gr

7 - 8 diş sarımsak

5 - 6 sap taze kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım bardak su, 100 ml

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket penne makarna, 500 gr

Üzerine;

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya İzmir tulumu

Taze kekik

Yapılışı:

Taze fasulyeleri yıkayıp kenarlarını ayıklayın, derin ve geniş bir fırın kabına aktarın. Domatesleri de yemeklik doğrayıp soğan, sarımsak ve baharatlarla birlikte fasulyelere ilave edin. En son su ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın. Kabı önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayarak 200 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.

Diğer tarafta makarnaları paket üzerindeki talimata göre haşlayıp süzdürün (haşlanan makarna suyundan 1 su bardağı kadar ayırın).

Fırınlanan sebzelerin içinden sarımsakları çıkartarak çatal yardımıyla ezin ve tekrar sebzelere ekleyin, üzerlerine haşlanmış makarna ve kenara ayırdığınız makarna suyunu ilave ederek karıştırın. Taze kekik ve rendelenmiş parmesan ile sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...