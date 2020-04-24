Otlu lor peynirli gözleme

Müjgan Yurtseven yorumuyla en sevdiğimiz lezzetlerden... İşte otlu lor peynirli gözleme tarifi...

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Otlu lor peynirli gözleme

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

 

Kolay tarif;

Manavdan gelen turpların otları köklerinden epey fazla olunca ziyan etmemek için gözleme içinde değerlendirdim. İftar veya sahur sofraları için yapılışı pratik leziz gözlemeyi dilediğiniz otlarla hazırlayabilirsiniz.

 

 

Malzemeler:

  • 2 yufka
  • 1 bağ turp otu veya ıspanak, çiriş otu, maydanoz gibi dilediğiniz yeşillikler
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan
  • 150 gr lor peyniri
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 10 yemek kaşığı su

 

 

Yapılışı:

İç harç için turp otunu bol suda yıkayarak iyice kurutup incecik doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayıp tavaya alın, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek soğanlar pembeleşene kadar orta ateşte kavurun. Doğranmış turp otunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın. Lor peyniri, karabiber, pul biber ve tuzu ilave edip karıştırın. Yufkayı temiz bir tezgaha serip 3 yemek kaşığı su serpin (Gözleme kızarırken su güzel kabarmasını sağlıyor), 5 no lu fotodaki gibi kenarından katlayın, katladığınız bölüme iç harcın yarısını serpin. Altta kalan bölümü iç harcın üzerine kapatın, üzerine 2 yemek kaşığı daha su serperek yanları da kare olacak gibi katlayın. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapın. 1 yemek kaşığı zeytinyağını fırça yardımıyla tavaya sürün, ocağı orta ateşe ayarlayın, yağ ısınınca gözlemeyi tavaya alın. Yaklaşık 5 dakika kızarana kadar pişirin, diğer tarafını çevirip 5 dakika daha kızartın. İkinci yufkayı tavaya almadan önce kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını sürerek ilk yufka ile aynı yöntemle kızartın. Sıcak veya ılık olarak servis edin.

 

Ramazan ayının bereketle, sağlıkla geçmesi dileğiyle afiyetle sevgiyle evde kalın…

 

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