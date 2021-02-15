Yoğurtlu pazı çorbası

Müjgan Yurtseven, yöresel bir lezzet olan yoğurtlu pazı çorbası tarifi verdi...

Yoğurtlu pazı çorbası
Yaşam
15 Şubat 2021 Pazartesi

Büyüklerimden öğrendiğim nefis çorba pazı yapraklarıyla yapılmasına rağmen asıl adı Anadolu'da “Pancar Çorbası” diye geçiyor. Kendine özgü aromalı yabani bir ot çeşidi olan körmen tereyağında kızdırılarak çorbanın üzerine dökülüyor. Elinizde körmen yoksa kuru nane ile yapabileceğiniz şifa dolu leziz çorba tam da havaların epey soğuk olduğu bugünler için...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 1 saat + 10 dakika


Malzemeler:

  • 1 bardak kırık yarma veya aşurelik buğday + 2 litre su

  • 1 bağ pazı

  • 1/2 kg yoğurt

  • 1 bardak su

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı körmen veya kuru nane




Yapılışı:

*Kırık yarma veya aşurelik buğdayı yıkayarak tencereye alın, üzerine iki litre su ekleyip yumuşayıncaya kadar orta ateşte yaklaşık bir saat pişirin.


*Yarma pişerken bu arada pazıyı bol suda yıkayarak sularını süzdürün, yaprak bölümünü incecik doğrayın (saplarını değerlendirme tarif sonunda).


*Doğranmış pazı yapraklarını pişen yarmalara ekleyip 7 - 8 dakika kadar daha pişirin (pazı yaprakları çabuk piştiğinden bu süre yeterli oluyor). Diğer tarafta yoğurt, bir bardak su, un ve tuzu derin bir kâseye alarak el çırpıcısı ile karıştırın. Çorbadan bir kepçe kadar yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın, çorbaya yavaş yavaş akıtırken bir yandan çorbayı sürekli karıştırın. 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın.


Üzeri için;

Tereyağını sos tenceresine alın, orta ateşte eriyip köpükler oluşmaya başlayınca körmen veya naneyi ekleyerek ocağı kapatın ve çorbaya ilave edin.


Pazı saplarını değerlendirme;

*Pazı saplarını incecik doğrayın, 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın, yemeklik doğranmış 1 kuru soğanı yumuşayıncaya kadar kavurun. Doğranmış pazı saplarını ekleyip yaklaşık 10 dakika ara sıra karıştırarak kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip isterseniz yumurta ilave ederek yumurtalı pazı veya soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurt ile karıştırarak meze olarak hazırlayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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