Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, sevilen lezzetlerden birinin daha tarifini verdi! İşte kremalı mantarlı çorba tarifi...

Mevsiminde; protein ve lif oranı yüksek olan aynı zamanda C, D vitaminleri ve selenyum içeren mantarı sote, salata ve aşağıda tarifini verdiğim leziz çorbası gibi birçok şekilde hazırlayıp sofralarımızda yer verebiliriz.

Kısa bir not: Mantarı yıkamadan sadece toprağa değdiğini göz önüne alarak temiz kağıt mutfak havlusuyla iyice temizlemek ve dışındaki kabuğunu soymak yeterli olacaktır.

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kremalı mantar çorbası için malzemeler:

400 gr kestane veya kültür mantarı

1 büyük kuru soğan

1 havuç

1 kereviz sapı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı un

1,5 lt sıcak su

100 ml krema

7-8 sap maydanoz, yıkanıp incecik doğranmış

Kremalı mantar çorbası yapılışı:

Mantarları kağıt mutfak havlusuyla iyice temizleyip, dış kabuklarını soyduktan sonra doğrayın. Kuru soğanı yemeklik doğrayın, havuç ve kereviz sapını da ince doğrayın. Yağları tencereye alarak ocağı orta ateşe ayarlayın. Kuru soğan, havuç ve kereviz saplarını ilave ederek 3-4 dakika kavurun. Doğranmış sarımsak ve mantarları ekleyerek mantarlar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika daha kavurup un ve tuzu ilave edin. Unun kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurarak sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatıp el blenderinden geçirin. Kremanın 1 yemek kaşığını sunum için ayırarak kalanı çorbaya ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere pay edin, krema ve maydanozla süsleyerek yanında kızarmış ekmek dilimleriyle sıcak olarak servis edin.

Afiyetle sevgiyle kalın…