Karpuz çanağında meyve salatası

Bol vitaminli leziz ve sağlıklı meyve salatası ile ister kendinizi şımartın isterseniz sevdiklerinize hazırlayın.

Karpuz çanağında meyve salatası
Yaşam
24 Temmuz 2020 Cuma

Elimdeki meyveleri değerlendirdiğim salatayı dilediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz.


Servis: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 1 minik karpuz, 2 kg

  • 2 adet yassı şeftali

  • 2 adet kayısı

  • 200 gr sarı üzüm

  • 200 gr siyah üzüm

  • 10 -12 adet kiraz

  • 2 portakalın suyu, taze sıkılmış

  • 1/2 su bardağı file badem, birazını üzeri için ayırın

  • 2 yemek kaşığı limonçello, isterseniz ekleyebilirsiniz

  • 7 - 8 adet nane yaprağı




Yapılışı:

*Tüm meyveleri yıkayıp dilediğiniz gibi doğrayarak geniş bir kaba alın.

*Karpuzun tepesinden kesip kapağını kenara ayırın. Minik meyve oyacağı ile içinden yuvarlaklar çıkartıp meyvelerin kabına aktarın (dibine doğru kalan bölümleri de oyarak çıkartın, daha sonra tüketmek üzere).

*Portakal suyu, file badem ve dilerseniz limonçello ilave ederek karıştırın. Hepsini karpuz kabuğunun içine aktarın. Tepesinin de içini oyarak kapak olarak kapatıp buzdolabına alın. Kalan file bademler ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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