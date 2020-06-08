Taze bakla çorbası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: Basınçlı tencerede 10 dakika, normal tencerede 30 dakika

Malzemeler:

1/2 kg taze bakla

1 limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan

1 yemek kaşığı un

4 sap taze soğan

2 sap taze sarımsak

1/2 rendelenmiş limon kabuğu

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 demet dereotu

1 lt sıcak su

Yapılışı:

Yarım limon suyu sıkılmış derin bir kaba yaklaşık 2 lt su ekleyip hazırda bekletin. Baklaları yıkayıp doğrayarak limonlu suya aktarın (baklaların kararmamaları için). Zeytinyağını tencereye alın, yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip soğanlar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte kavurun. Unu ilave ederek 2-3 dakika daha kavurun. Doğranmış taze soğan, taze sarımsak ve baklaları ilave edip 3-4 dakika ara sıra karıştırarak kavurduktan sonra rendelenmiş limon kabuğu, yarım limon suyu, karabiber, tuz ve 1 lt sıcak suyu ilave edip karıştırın. Normal tencerede yapacaksanız tencerenin kapağı kapalı olarak yaklaşık yarım saat pişirin ( + 1 su bardağı su ekleyin). Basınçlı tencerede 10 dakika pişirmek yeterli oluyor. Çorba piştikten sonra yıkanıp incecik doğranmış dereotunu ilave ederek blenderden geçirin.

Yanında süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…