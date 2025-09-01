Tavada erişte böreği

Altın gibi kızaran tavada erişte böreği, pratik tarifiyle çay saatlerinin yıldızı oluyor!

Tavada erişte böreği
Yaşam
Giriş: 01 Eylül 2025 09:55
Tarif defterimden;

Ev eriştesi veya hazır erişte ile kolaylıkla yapabileceğiniz peynirli leziz tava böreği.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 + 30 dakika


Malzemeler:

  • 300 gr erişte + 3 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 100 gr beyaz peynir, ufalanmış
  • 80 gr rendelenmiş taze kaşar
  • 8 - 9 dal maydanoz, ince doğranmış
  • 2 yumurta
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Erişte böreğini kızartmak için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı




Yapılışı:

*Suyu büyük bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca tuz ve erişteyi ekleyerek 8 - 9 dakika haşlayın. Haşlanan eriştenin suyunu süzdürerek tekrar tencereye alın ve bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip karıştırın.


*Peynirler ve maydanozu harmanlayıp karabiber ve yumurtalarla birlikte haşlanan erişteye ilave ederek karıştırın.


*Ocağı açık ateşe ayarlayın, 24 cm çapındaki tavaya yağların yarısını alın ve tereyağı eriyince ocağı kapatın, Yağları fırça yardımıyla tavanın yanlarına da gelecek gibi sürün.


*Erişte karışımını tavaya aktarıp üzerine spatula yardımıyla bastırın. Tavanın kapağı kapalı olarak kısık ateşte böreğin altı kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Altı kızaran böreğin üzerine düz bir tabak koyarak ters çevirin, kalan yağları tavaya aktarın, böreğin diğer tarafını kızartmak için tabaktan tavaya kaydırın ve kenarlarını düzelterek yaklaşık 15 dakika daha pişirin.


*Pişen böreği servis tabağına geçirerek ılınınca dilimleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





