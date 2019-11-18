Brokoli çorbası

Başta C ve K vitaminleri olmak üzere çeşitli mineraller ve yüksek miktarda lif içeren brokoliyi et & tavuk yemeklerinin yanında, salatalarda, geçen yıllarda paylaştığım köftesi ve aşağıda tarifini verdiğim zerdeçal ve zencefil aromasının lezzet kattığı çorba gibi bir çok şekilde tüketebiliriz.
Servis: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
*Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayarak doğrayın.
*Kuru soğan, havuç ve patatesin kabuklarını soyarak yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ilave edilmiş tencereye alarak 3-4 dakika kavurun. Sarımsak, rendelenmiş zerdeçal ve zencefil, karabiber, tuz ve doğranmış brokolileri ilave ederek 2-3 dakika daha soteleyin. En son unu ekleyip karıştırın. Sıcak suyu da ilave ederek kaynamaya bırakın, yaklaşık 15 dakika brokoliler yumuşayıncaya kadar pişirip ocağı kapatın.
*Çorbanın içinden bir kaç havuç ve brokoli tanesini ayırın (servis esnasında kullanmak için), kalanı blenderden geçirip kremayı ilave edin. Kenara ayırdığınız brokoli ve havuç taneleriyle süsleyerek servis edin.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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