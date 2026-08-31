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Fırınlanmış patlıcan salatası 

Müjgan Yurtseven'in fırınlanmış patlıcan, mozzarella ve domatesle hazırladığı salata tarifi, yaz sofralarına hafif ve lezzetli bir alternatif sunuyor.

Fırınlanmış patlıcan salatası 
Giriş: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 09:36
Güncelleme: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 09:36

Tarif defterimden;

Mozarellalı, domatesli ve yeşillikli nefis patlıcan salatası...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

  • 2 adet bostan patlıcan
  • 5 - 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Sosu için;
  • 2 -3 dal taze soğan, incecik doğranmış
  • 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 - 2 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

————————————

  • 150 gr şeker domates
  • 150 gr minik mozarella peyniri
  • 3 - 4 dal fesleğen

Yapılışı:

*Fırını 220 derecede ısıtmaya başlayın.

*Patlıcanları alacalı soyup minik küpler halinde doğrayın. Üzerlerine zeytinyağı akıtıp tuz serperek karıştırın ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Tepsiyi ısınmış fırına verin, 5 dakika sonra ısıyı 200 dereceye düşürün ve patlıcanlar kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin.

*Sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.

*Kızaran patlıcanları geniş bir kaba aktarın, patlıcanlar sıcakken sosu ekleyip karıştırın.

*Domates ve peynirleri ortadan ikiye kesip patlıcanlara ekleyin. En son fesleğen yapraklarını ilave edip karıştırarak servis tabağına geçirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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