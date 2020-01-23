Köfteli nohutlu çorba nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den oldukça doyurucu bir çorba tarifi... İşte köfteli nohutlu çorba tarifi...

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Köfteli nohutlu çorba
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Dondurucuda sakladığımız haşlanmış nohutlar bu tür çorbalarda kolaylık sağlar, hatta köfte yaptığımızda kıymanın 200 gramıyla minik köfteleri hazırlayıp onları da dondurucuda saklayabiliriz. Nohut ve minik köfteler hazır olunca çok kısa sürede pişirebileceğiniz leziz ve doyurucu çorbayı havaların epey serin olduğu bugünlerde deneyin derim.

 

Servis: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15-20 dakika

 

Köfteli nohutlu çorba için malzemeler:

  • 200 gr az yağlı dana kıyma
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 lt sıcak su
  • 1 su bardağı nohut, haşlanmış ölçü
  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 1 limon suyu
  • 1 yemek kaşığı kuru nane

 

 

Köfteli nohutlu çorba yapılışı:

Minik köfteler için kıyma, karabiber ve tuzu yoğurup nohut boyutunda yuvarlayın. Çorba tenceresine zeytinyağını alın, ocağı orta ateşe ayarlayın, yağ ısınınca köfteleri kızartın. Kızaran köfteleri tabağa alıp kenarda bekletin, tencerede kalan yağın üzerine soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salçalar ve baharatları ekleyip karıştırın, sıcak suyu da ilave ederek kaynamaya başlayınca nohut ve şehriyeleri ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra kızarmış köfteler, limon suyu ve kuru naneyi ekleyerek ocağı kapatın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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