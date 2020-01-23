Köfteli nohutlu çorba

Dondurucuda sakladığımız haşlanmış nohutlar bu tür çorbalarda kolaylık sağlar, hatta köfte yaptığımızda kıymanın 200 gramıyla minik köfteleri hazırlayıp onları da dondurucuda saklayabiliriz. Nohut ve minik köfteler hazır olunca çok kısa sürede pişirebileceğiniz leziz ve doyurucu çorbayı havaların epey serin olduğu bugünlerde deneyin derim.
Servis: 4-6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15-20 dakika
Minik köfteler için kıyma, karabiber ve tuzu yoğurup nohut boyutunda yuvarlayın. Çorba tenceresine zeytinyağını alın, ocağı orta ateşe ayarlayın, yağ ısınınca köfteleri kızartın. Kızaran köfteleri tabağa alıp kenarda bekletin, tencerede kalan yağın üzerine soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salçalar ve baharatları ekleyip karıştırın, sıcak suyu da ilave ederek kaynamaya başlayınca nohut ve şehriyeleri ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirdikten sonra kızarmış köfteler, limon suyu ve kuru naneyi ekleyerek ocağı kapatın.
Afiyetle sevgiyle kalın…