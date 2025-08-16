Çocukların evlerde sıklıkla yaşadığı kazalar arasında düşmeler, yanıklar, zehirlenmeler, yabancı cisim yutmaları ve evcil hayvan ısırıkları yer alıyor. Yapılan araştırmalarda çocuklardaki kazanın oluş şekli ve tipleri, yaşa göre değişiklik gösterdiğini söylüyor. Bir yaşından küçük çocuklarda boğulma ve solunum yollarına yabancı cisim kaçması, 1-4 yaş arasında düşme, çarpma, suda haşlanma, ateşle yanma ve zehirlenmeler daha sık görülüyor. 2-4 yaşlarında temizlik maddeleri ve ortada bırakılan ilaçlar, 5 yaşından sonra ise dolapta ve yüksekte saklanan ilaçlarla zehirlenmeler artıyor. Tüm bu kazaları engellemek içinse evi çocuklara uygun olarak düzenlemekten başka bir şansınız yok.

Çocuğun yatak odası nasıl düzenlenmeli?

Çocuk karyolasının konumu çok önemli. Örneğin; pencere ve klima önü gibi doğrudan hava sirkülasyonu olan yere konulmamalı; priz, elektrik düğmesi, perde, perde ipine uzanamayacak konumda olmalı; tekerlekli ise stoperli olarak tutulmalı.

Odadaki mobilyaların keskin kenar ve köşeleri olmamalı.

Karyolanın korkuluk aralıkları 2.5 santimden dar, 6 santimden geniş olmamalı.

Çocuk odasının zemini toz tutucu halı vb. malzeme ile kaplanmamalı. Kolay temizlenen ve toz tutmayan malzemeler tercih edilmeli.

Aydınlatma tavandan veya duvardan yapılmalı, lambader kullanılmamalı.

Odada mevcut sivri köşe ve kenarlar koruyucu ile kaplanmalı, kapılara menteşe ve her iki tarafına da parmak koruyucu uygulanmalı.

Sallanan koltuk gibi hareket eden eşyalar bulundurulmamalı.

Yüksekte olan alt değiştirme masası 1 yaşından sonra kullanılmamalı.

Yüksek dolaplar duvara sabitlenmeli.

Çekmece ve dolap kapaklarına çocuk kilidi uygulanmalı.

Sarkan kablolar, kablo kanalı içine alınmalı ve prizler priz koruyucu ile güvenli hale getirilmeli.

Çocuklu evde salon nasıl olmalı?

Çocuklar keşif dönemlerinde, evin bütün alanlarını keşfe çıkıyor. Özellikle en çok eşyanın bulunduğu salon onlar için hazine gibidir.

Oturma odaları ve salonlarda alınması gereken önlemler:

Eşyalar; çocuğun yaşına göre konumlandırılmalı, örneğin oturma grubu hiçbir zaman pencere önüne konulmamalı.

Mekanda bulunan sivri köşe ve keskin kenarlar güvenli hale getirilmeli, pencerelere çocuk güvenlik kilidi, kapıya parmak koruyucu takılmalı.

Kütüphane ve raflı dolaplar, duvara sabitlenmeli, TV ve elektronik aletler de özel güvenlik ürünleri ile sabitlenmeli ve koruma altına alınmalı.

Büfe ve dolaplardaki çekmece ve dolap kapakları güvenlik kilitleri ile güvenli hale getirilmeli, varsa tüm cam yüzeyler güvenlik filmi ile kaplanmalı.

Yutulabilecek boyuttaki objeler, çocuğun ulaşamayacağı yere konulmalı.

Sabit ve uzatmalı prizler, priz koruyucu ile kapatılmalı.

Saksı ve süs bitkilerindeki topraklar saksı toprak koruyucusu ile korunma altına alınmalı.

Etrafta zemini kaygan hale getirecek magazin ve dergi yaprakları kayma sebebi olacağından bulundurulmamalı.

ÇOCUKLU HAYAT Çocukları ev kazalarından koruyun!

Mutfakta alınması gereken önlemler nelerdir?

Kazaların çoğunun yaşandığı mutfaklar, bebek ve çocuklar için en çok tehlike arz eden mekanlar arasında yer alıyor.

Alınabilecek önlemler ve dikkatli olunması gerekenler:

Ocak ve fırın için ocak bariyeri ve fırın için fırın kilidi kullanılmalı, mümkün olduğu kadar deterjan ve benzeri temizlik ürünleri dolapların alt gözlerine konulmamalı, konulmak zorunda ise mutlaka çocuk güvenlik kilidi kullanılmalı.

Çatal, bıçak ve benzeri mutfak eşyalarının bulunduğu dolap ve çekmeceler, çocuk güvenlik kilidi ile güvenli hale getirilmeli.

Buzdolabı için buzdolabı kilidi kullanılmalı, buzdolabı kapağına mıknatıslı magnetler iliştirilmemeli.

Mutfak tezgahı ve benzeri keskin köşe ve kenarlar; köşe ve kenar koruyucusu ile kapatılmalı.

Mutfakta masa varsa, uzun masa örtüsü kullanılmamalı.

Su sebili varsa sıcak su bölümü iptal edilmeli.

Bulaşık makinesi için kilit kullanılmalı. Bulaşık makinesine yerleştirilen çatal-bıçak gibi sivri ev aletleri ters olarak konulmalı.

Çocuklu evde balkon ve bahçede nelere dikkat etmeli?

Çocukların eve kapanmalarını önleyen bahçe ve balkon gibi yerler, en çok dikkat gerektiren alanlar. Alınabilecek ufak bazı güvenlik önlemleri sayesinde, çocuğun güvenilir bir şekilde oyun oynaması sağlanabilir.

İşte o önlemler:

Balkon kapısına çocuk güvenlik kilidi konulmalı, ayrıca balkon parmaklık aralıklarının özelliklerine göre file veya pleksi uygulaması yapılmalı. Ancak balkonda masa, sandalye gibi eşyalar var ise çocuk yalnız bırakılmamalı.

Bahçede bitkilerin çocuğa zarar vermeyecek türleri seçilmeli, böceğe karşı ilaçlama yapıldıktan 48 saat sonra çocuk bahçeye çıkarılmalı.

Bahçe çiti çocuğun aşamayacağı şekilde olmalı, bahçe çitinin yanında ağaç olmamalı.

Çocuklu evde banyoda nelere dikkat etmeli?

Çocukların temizlik malzemelerini merak edip, tadına bakmalarına çok sık rastlarız. Sağlıklarını olumsuz etkileyen bu durumdan korunmak için yapılabilecek birkaç önlem...

Kimyasal malzemeleri çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın, mümkünse kilitleyin.

Kozmetik ürünlerini çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırın.

Duş kabininiz kesinlikle cam olmamalıdır, eğer cam kullanılmışsa hemen değiştirin.

Klozet kapağını açık bırakmayın ve bebek kilidi takın.

Tuvaletini yaparken veya yıkanırken çocuğunuzu asla yalnız bırakmayın.

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