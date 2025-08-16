Çocukların evlerde sıklıkla yaşadığı kazalar arasında düşmeler, yanıklar, zehirlenmeler, yabancı cisim yutmaları ve evcil hayvan ısırıkları yer alıyor. Yapılan araştırmalarda çocuklardaki kazanın oluş şekli ve tipleri, yaşa göre değişiklik gösterdiğini söylüyor. Bir yaşından küçük çocuklarda boğulma ve solunum yollarına yabancı cisim kaçması, 1-4 yaş arasında düşme, çarpma, suda haşlanma, ateşle yanma ve zehirlenmeler daha sık görülüyor. 2-4 yaşlarında temizlik maddeleri ve ortada bırakılan ilaçlar, 5 yaşından sonra ise dolapta ve yüksekte saklanan ilaçlarla zehirlenmeler artıyor. Tüm bu kazaları engellemek içinse evi çocuklara uygun olarak düzenlemekten başka bir şansınız yok.
Çocuğun yatak odası nasıl düzenlenmeli?
Çocuk karyolasının konumu çok önemli. Örneğin; pencere ve klima önü gibi doğrudan hava sirkülasyonu olan yere konulmamalı; priz, elektrik düğmesi, perde, perde ipine uzanamayacak konumda olmalı; tekerlekli ise stoperli olarak tutulmalı.
Çocuklu evde salon nasıl olmalı?
Çocuklar keşif dönemlerinde, evin bütün alanlarını keşfe çıkıyor. Özellikle en çok eşyanın bulunduğu salon onlar için hazine gibidir.
Oturma odaları ve salonlarda alınması gereken önlemler:
Çocukları ev kazalarından koruyun!
Mutfakta alınması gereken önlemler nelerdir?
Kazaların çoğunun yaşandığı mutfaklar, bebek ve çocuklar için en çok tehlike arz eden mekanlar arasında yer alıyor.
Alınabilecek önlemler ve dikkatli olunması gerekenler:
Çocuklu evde balkon ve bahçede nelere dikkat etmeli?
Çocukların eve kapanmalarını önleyen bahçe ve balkon gibi yerler, en çok dikkat gerektiren alanlar. Alınabilecek ufak bazı güvenlik önlemleri sayesinde, çocuğun güvenilir bir şekilde oyun oynaması sağlanabilir.
İşte o önlemler:
Çocuklu evde banyoda nelere dikkat etmeli?
Çocukların temizlik malzemelerini merak edip, tadına bakmalarına çok sık rastlarız. Sağlıklarını olumsuz etkileyen bu durumdan korunmak için yapılabilecek birkaç önlem...
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