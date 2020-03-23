Mor havuç çorbası

Müjgan Yurtseven'in mor havuçlu tariflerinden ikincisi bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye katkısı olan sağlıklı, besleyici ve leziz çorba…

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 + 15 dakika

Malzemeler:

2 mor havuç, 300 gr

1 kırmızı soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı dolusu un

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1/2 limon suyu

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 lt sıcak su

Üzerine:

Süzme yoğurt veya krema

Mikro filizler

Yapılışı:

Havuçları yıkayıp kabuklarını sebze soyacağı ile soyarak rendeleyin. Yemeklik doğranmış kırmızı soğan ve zeytinyağını çorba tenceresine alarak orta ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar 3-4 dakika soteleyin. Ezilmiş sarımsak ve rendelenmiş havuçları ilave ederek 3-4 dakika soteleyin. Un ve rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu zencefil, karabiber ve tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. En son sıcak suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika pişirin. Pişen çorbayı püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Dilerseniz üzerini süzme yoğurt veya krema ve mikro filizlerle süsleyerek servis edin.

Afiyetle, sevgiyle, sağlıkla ve evde kalın…