Mor havuç çorbası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 10 + 15 dakika
Malzemeler:
Üzerine:
Yapılışı:
Havuçları yıkayıp kabuklarını sebze soyacağı ile soyarak rendeleyin. Yemeklik doğranmış kırmızı soğan ve zeytinyağını çorba tenceresine alarak orta ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar 3-4 dakika soteleyin. Ezilmiş sarımsak ve rendelenmiş havuçları ilave ederek 3-4 dakika soteleyin. Un ve rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu zencefil, karabiber ve tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. En son sıcak suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca 15 dakika pişirin. Pişen çorbayı püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Dilerseniz üzerini süzme yoğurt veya krema ve mikro filizlerle süsleyerek servis edin.
Afiyetle, sevgiyle, sağlıkla ve evde kalın…