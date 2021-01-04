Fırınlanmış karnabahar çorbası

Karnabahar ve diğer sebzeleri fırında ön pişirme yaparak hazırladığım evdeki favori lezzetlerimizden biri olan nefis çorba...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 30 + 10 dakika
Malzemeler:
- 1 orta boy karnabahar
- 1 havuç
- 1 mor soğan
- 4 - 5 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 lt sıcak su
- 200 ml et suyu
- 1 limon suyu
- 1 limon kabuğu, rendelenmiş
- 1 çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
*Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayın, havucun kabuklarını kazıyarak doğrayın, soğanın kabuğunu soyarak kabaca doğrayın, sarımsakları da soyarak hepsini pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirin. Üzerlerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin, karabiber ve tuz serperek 10 dakika önceden 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
*Orta boy çorba tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve unu alarak orta ateşte un kokusu çıkana kadar 2 - 3 dakika kavurun. Fırınlanmış sebzelerin içinden 2 - 3 adet karnabaharı servis esnasında kullanmak üzere kenara ayırıp kalanları tencereye aktarın. Sıcak su ve et suyunu ilave ederek orta ateşte kaynamaya başlayınca 5 dakika kadar pişirin. Ocağı kapatıp limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, pul biber ve ihtiyaç duyarsanız tuz ekleyerek blenderden geçirin.
*Çorbayı kâselere pay ederek fırınlanmış karnabahar taneleri ile servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...
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