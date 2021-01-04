Fırınlanmış karnabahar çorbası

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden hazır mevsimindeyken yapabileceğiniz oldukça lezzetli karnabahar çorbası tarifi...

Fırınlanmış karnabahar çorbası
Yaşam
04 Ocak 2021 Pazartesi

Karnabahar ve diğer sebzeleri fırında ön pişirme yaparak hazırladığım evdeki favori lezzetlerimizden biri olan nefis çorba...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 + 10 dakika


Malzemeler:

  • 1 orta boy karnabahar

  • 1 havuç

  • 1 mor soğan

  • 4 - 5 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 lt sıcak su

  • 200 ml et suyu

  • 1 limon suyu

  • 1 limon kabuğu, rendelenmiş

  • 1 çay kaşığı pul biber





Yapılışı:

*Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayın, havucun kabuklarını kazıyarak doğrayın, soğanın kabuğunu soyarak kabaca doğrayın, sarımsakları da soyarak hepsini pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirin. Üzerlerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin, karabiber ve tuz serperek 10 dakika önceden 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


*Orta boy çorba tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve unu alarak orta ateşte un kokusu çıkana kadar 2 - 3 dakika kavurun. Fırınlanmış sebzelerin içinden 2 - 3 adet karnabaharı servis esnasında kullanmak üzere kenara ayırıp kalanları tencereye aktarın. Sıcak su ve et suyunu ilave ederek orta ateşte kaynamaya başlayınca 5 dakika kadar pişirin. Ocağı kapatıp limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, pul biber ve ihtiyaç duyarsanız tuz ekleyerek blenderden geçirin.


*Çorbayı kâselere pay ederek fırınlanmış karnabahar taneleri ile servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...




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