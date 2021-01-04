Fırınlanmış karnabahar çorbası

Karnabahar ve diğer sebzeleri fırında ön pişirme yaparak hazırladığım evdeki favori lezzetlerimizden biri olan nefis çorba...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 + 10 dakika

Malzemeler:

1 orta boy karnabahar

1 havuç

1 mor soğan

4 - 5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 lt sıcak su

200 ml et suyu

1 limon suyu

1 limon kabuğu, rendelenmiş

1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

*Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayın, havucun kabuklarını kazıyarak doğrayın, soğanın kabuğunu soyarak kabaca doğrayın, sarımsakları da soyarak hepsini pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirin. Üzerlerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin, karabiber ve tuz serperek 10 dakika önceden 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

*Orta boy çorba tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve unu alarak orta ateşte un kokusu çıkana kadar 2 - 3 dakika kavurun. Fırınlanmış sebzelerin içinden 2 - 3 adet karnabaharı servis esnasında kullanmak üzere kenara ayırıp kalanları tencereye aktarın. Sıcak su ve et suyunu ilave ederek orta ateşte kaynamaya başlayınca 5 dakika kadar pişirin. Ocağı kapatıp limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, pul biber ve ihtiyaç duyarsanız tuz ekleyerek blenderden geçirin.

*Çorbayı kâselere pay ederek fırınlanmış karnabahar taneleri ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...