Pratik ve çok lezzetli: Kakaolu kek

Servis: 25 cm çapında ortası delik kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 50 - 55 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik bardak ölçüsüyle:

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı un, kalıp için

1,5 bardak toz şeker

2 portakalın rendelenmiş kabuğu

4 M boy yumurta, oda ısısında

3/4 bardak fındık yağı

1 bardak maden suyu

2,5 bardak un

1/2 bardak mısır nişastası

1,5 paket kabartma tozu, 15 gr

2 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı maden suyu

Üzerlerine:

2 yemek kaşığı kırıntılanmış veya file badem

Yarım bardak bitter damla çikolata, opsiyonel

Yapılışı:

*Kek kalıbına tereyağı sürüp un serpiştirin ve unun fazlalığını silkeleyin.

*Toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu çırpma kabına alarak portakal aromasını şekere bırakana kadar karıştırın. Yumurtaları ekleyip mikserin yüksek deviri ile kremamsı kıvama gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın. Fındık yağı ve maden suyunu ilave ederek karıştırın.

*Un nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Hamuru en son spatula ile karıştırıp yarıdan fazlasını kalıba aktarın.

*Kakaoyu elekten geçirerek iki yemek kaşığı maden suyuyla birlikte hamura ekleyin ve karıştırın. Kakaolu hamuru kalıptaki hamurun üzerine akıtın, bu aşamada dilerseniz damla çikolata serpiştirin ve kakaolu hamurun dağılması için çubuk veya çatal yardımıyla gelişi güzel çizikler atın. Üzerine badem serpiştirin.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirdikten sonra ısıyı 165 dereceye düşürüp 35 - 40 dakika daha pişirin (toplamda 50 - 55 dakikada pişiyor). Bu süre sonunda kürdan testi yapın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin. *Pişen keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin. Kısa notlar: *Tüm kekler için geçerli kural; Kekin güzel kabarabilmesi için ilk 35 - 40 dakika fırının kapağını açmayın! *Sıvı yağlı kek hamurları tereyağlı kek hamurlarına göre daha akışkan kıvamda oluyor. Tereyağını eritmeden kullandığımızda daha tok bir hamur elde ediyoruz ve fırında pişerken kıvam alıyor. İkisi arasındaki farkı bilgi olarak yazmak istedim. Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...