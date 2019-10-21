Şehriyeli tavuk çorbası 

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı, bol baharatlı ve limonlu şifa çorbasını tek başına yemek olarak tüketebilirsiniz.
Servis: 4-6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
* Zeytinyağı, doğranmış kuru soğan ve havuçları tencereye alın, orta ateşte 3-4 dakika kavurun. Kapya biber ve sivri biberleri ilave ederek 2-3 dakika daha kavurun. Sarımsak, zencefil, zerdeçal, tuz ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra domatesleri ilave edin.
* Yıkanmış tavuk bagetler, rendelenmiş limon kabuğu, sıcak su ve arpa şehriyeyi de ekleyip tencerenin kapağı kapatın, basınç ayarı kaynama noktasına gelince kısık ateşte 15 dakika pişirin.
* Pişen tavuk bagetleri çorbanın içinden alarak deri ve kemiklerinden ayırıp küçük parçalara bölün ve tenceredeki çorbaya ilave edin. Limon suyu ve ince doğranmış maydanozu servis öncesi ekleyin.
Kısa bir not:
* Çorbayı basınçlı tencerede 15 dakika pişirdiğim haliyle tarifi yazdım. Normal tencerede pişirecekseniz arpa şehriyeyi pişirme süresinin son 10 dakikasında ilave edin, çorbayı normal tencerede toplamda 25-30 dakika pişirmek gerekiyor.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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