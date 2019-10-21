Şehriyeli tavuk çorbası 

Müjgan Yurtseven'den nefis şehriyeli tavuk çorbası tarifi...

+ Sonra Oku
Şehriyeli tavuk çorbası 
Bütün Yazıları

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı, bol baharatlı ve limonlu şifa çorbasını tek başına yemek olarak tüketebilirsiniz.

 

Servis: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

 

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 orta boy havuç, tavla zarı formunda doğranmış
  • 1 küçük kapya biber, tavla zarı formunda doğranmış 
  • 3 sivri biber, ince doğranmış
  • 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil  
  • 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal 
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı garam masala
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3-4 adet çeri domates, yemeklik doğranmış
  • 3 adet tavuk baget, kemikli
  • 1 limon kabuğu, rendelenmiş
  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 2 lt sıcak su
  • 2 limon suyu
  • 10 -12 sap maydanoz

 

Yapılışı:

* Zeytinyağı, doğranmış kuru soğan ve havuçları tencereye alın, orta ateşte 3-4 dakika kavurun. Kapya biber ve sivri biberleri ilave ederek 2-3 dakika daha kavurun. Sarımsak, zencefil, zerdeçal, tuz ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra domatesleri ilave edin.

 

* Yıkanmış tavuk bagetler, rendelenmiş limon kabuğu, sıcak su ve arpa şehriyeyi de ekleyip tencerenin kapağı kapatın, basınç ayarı kaynama noktasına gelince kısık ateşte  15 dakika pişirin.

 

* Pişen tavuk bagetleri çorbanın içinden alarak deri ve kemiklerinden ayırıp küçük parçalara bölün ve tenceredeki çorbaya ilave edin. Limon suyu ve ince doğranmış maydanozu servis öncesi ekleyin.

 

Kısa bir not:

* Çorbayı basınçlı tencerede 15 dakika pişirdiğim haliyle tarifi yazdım. Normal tencerede pişirecekseniz arpa şehriyeyi pişirme süresinin son 10 dakikasında ilave edin, çorbayı normal tencerede toplamda 25-30 dakika pişirmek gerekiyor.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bonet İtalyan tatlısı
Bonet İtalyan tatlısı
Tam zamanı: Biber turşusu
Tam zamanı: Biber turşusu
Pratik bir tarif: Spagettiden lazanya
Pratik bir tarif: Spagettiden lazanya
Balkabağı çorbası
Balkabağı çorbası
Fırında fesleğenli kabak yemeği 
Fırında fesleğenli kabak yemeği 
Biberli minik krakerler
Biberli minik krakerler
Karışık sebzeli makarna
Karışık sebzeli makarna
Sütlü aşure tarifi
Sütlü aşure tarifi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X