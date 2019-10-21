Şehriyeli tavuk çorbası

Müjgan Yurtseven'den nefis şehriyeli tavuk çorbası tarifi...

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı, bol baharatlı ve limonlu şifa çorbasını tek başına yemek olarak tüketebilirsiniz.

Servis: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 orta boy havuç, tavla zarı formunda doğranmış

1 küçük kapya biber, tavla zarı formunda doğranmış

3 sivri biber, ince doğranmış

3 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı garam masala

1 çay kaşığı tuz

3-4 adet çeri domates, yemeklik doğranmış

3 adet tavuk baget, kemikli

1 limon kabuğu, rendelenmiş

1 çay bardağı arpa şehriye

2 lt sıcak su

2 limon suyu

10 -12 sap maydanoz

Yapılışı:

* Zeytinyağı, doğranmış kuru soğan ve havuçları tencereye alın, orta ateşte 3-4 dakika kavurun. Kapya biber ve sivri biberleri ilave ederek 2-3 dakika daha kavurun. Sarımsak, zencefil, zerdeçal, tuz ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra domatesleri ilave edin.

* Yıkanmış tavuk bagetler, rendelenmiş limon kabuğu, sıcak su ve arpa şehriyeyi de ekleyip tencerenin kapağı kapatın, basınç ayarı kaynama noktasına gelince kısık ateşte 15 dakika pişirin.

* Pişen tavuk bagetleri çorbanın içinden alarak deri ve kemiklerinden ayırıp küçük parçalara bölün ve tenceredeki çorbaya ilave edin. Limon suyu ve ince doğranmış maydanozu servis öncesi ekleyin.

Kısa bir not:

* Çorbayı basınçlı tencerede 15 dakika pişirdiğim haliyle tarifi yazdım. Normal tencerede pişirecekseniz arpa şehriyeyi pişirme süresinin son 10 dakikasında ilave edin, çorbayı normal tencerede toplamda 25-30 dakika pişirmek gerekiyor.

Afiyetle sevgiyle kalın…

Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın!