Tavuklu ıspanak çorbası nasıl yapılır?

Tarif defterimden;

Tek başına öğün olarak hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve leziz çorba...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tavuk göğsü + 3 bardak su

200 gr bebek ıspanak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

3 bardak su

1 limon kabuğu, rendelenmiş

1/2 limon suyu

1/2 bardak haşlanmış yeşil mercimek

1 kapya biber

1 sarı dolmalık biber

Yapılışı:

*Tavuk göğsünü su ile birlikte tencereye alarak yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Tavuk pişerken bu arada ıspanakları yıkayıp süzgece alın ve incecik doğrayın. Sarımsakları ezin, biberleri minik doğrayın (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır). Pişen tavuğu didikleyin, suyunu çorbaya kullanacağımızdan kenarda bekletin.

*Ayrı bir tencereye zeytinyağını alın, sarımsakları ekleyip yağa kokusunu bırakana kadar orta ateşte soteleyin, unu ilave ederek un kokusu çıkana kadar 2 - 3 dakika kavurun. Baharatlar, tuz, pişen tavuğun suyu ve üç bardak suyu da ekleyip kaynamaya bırakın (su + tavuk suyu miktarı toplamda 5 bardak olmalı).

*Çorbanın suyu kaynayınca didiklenmiş tavuk eti, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu, doğranmış biberleri ilave edin, 3 - 4 dakika pişirdikten sonra ıspanakları ekleyerek 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...