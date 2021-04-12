Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 10 dakika
Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası için malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;
- 6 adet kapya biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 2 yemek kaşığı un
- 1/2 bardak domates püresi
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 6 bardak sıcak su
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen
Üzerine;
- 4-5 dal taze fesleğen
- 1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış
Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası yapılışı:
*Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.
*Zeytinyağı ve soğanı tencereye alıp kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2 - 3 kavurun. Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ocağı kapatarak kuru fesleğeni ekleyin ve çorbayı blenderden geçirin.
*Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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