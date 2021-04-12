Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası

Müjgan Yurtseven, fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası tarifi için "Fesleğen aromasının çok yakıştığı közlenmiş kapya biber çorbasını iftar sofralarınız için deneyin derim..." diyor.

Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası
Yaşam
12 Nisan 2021 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika


Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 6 adet kapya biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1/2 bardak domates püresi

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 6 bardak sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen

Üzerine;

  • 4-5 dal taze fesleğen

  • 1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış




Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası yapılışı:

*Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.


*Zeytinyağı ve soğanı tencereye alıp kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2 - 3 kavurun. Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ocağı kapatarak kuru fesleğeni ekleyin ve çorbayı blenderden geçirin.


*Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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