Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

6 adet kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı un

1/2 bardak domates püresi

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

6 bardak sıcak su

1 tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen

Üzerine;

4-5 dal taze fesleğen

1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

Fesleğenli közlenmiş kapya biber çorbası yapılışı:

*Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.

*Zeytinyağı ve soğanı tencereye alıp kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2 - 3 kavurun. Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ocağı kapatarak kuru fesleğeni ekleyin ve çorbayı blenderden geçirin.

*Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...