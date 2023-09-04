Taze otlu peynirli kabak muffin

Geçen haftalarda sizlerle paylaştığım kabak sıyırmadan kalan kabak içlerini değerlendirmek için, havuç, taze otlar ve peynir ilavesiyle hazırladığım az kalorili sağlıklı ve leziz muffinler...

Kabak sıyırma tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıplara sürmek için

3 bardak rendelenmiş kabak

1 orta boy rendelenmiş havuç

8 er sap taze fesleğen, dereotu, maydanoz, incecik doğranmış

5 - 6 sap taze soğan, incecik doğranmış

10 adet kurutulmuş domates, incecik doğranmış

2 yumurta

1 bardak un

Yarım bardak rendelenmiş taze kaşar

100 gr beyaz peynir

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerlerine;

1 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

*Muffin kalıplarına tereyağı sürüp kenarda bekletin.

*Susam haricinde tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın ve muffin kalıplarına pay edin.

*Üzerlerine susam serpin. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

Kısa notlar;

*Kabakların kendi suyu çıktığından süt veya yoğurda ihtiyaç duyulmuyor.

*Bu tarifte elimdeki sarı unu değerlendirdim, dilediğiniz herhangi bir un çeşiti olabilir.

*Kalıplara tereyağı sürmek yerine muffin kağıdı kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın.