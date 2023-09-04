Taze otlu peynirli kabak muffin

Müjgan Yurtseven'den az kalorili, sağlıklı ve leziz muffin tarifi...

Taze otlu peynirli kabak muffin
Yaşam
Giriş: 04 Eylül 2023 01:20
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Geçen haftalarda sizlerle paylaştığım kabak sıyırmadan kalan kabak içlerini değerlendirmek için, havuç, taze otlar ve peynir ilavesiyle hazırladığım az kalorili sağlıklı ve leziz muffinler...


Kabak sıyırma tarifine buradan ulaşabilirsiniz.


Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıplara sürmek için
  • 3 bardak rendelenmiş kabak
  • 1 orta boy rendelenmiş havuç
  • 8 er sap taze fesleğen, dereotu, maydanoz, incecik doğranmış
  • 5 - 6 sap taze soğan, incecik doğranmış
  • 10 adet kurutulmuş domates, incecik doğranmış
  • 2 yumurta
  • 1 bardak un
  • Yarım bardak rendelenmiş taze kaşar
  • 100 gr beyaz peynir
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerlerine;

1 yemek kaşığı susam





Yapılışı:

*Muffin kalıplarına tereyağı sürüp kenarda bekletin.


*Susam haricinde tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın ve muffin kalıplarına pay edin.


*Üzerlerine susam serpin. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.


Kısa notlar;

*Kabakların kendi suyu çıktığından süt veya yoğurda ihtiyaç duyulmuyor.

*Bu tarifte elimdeki sarı unu değerlendirdim, dilediğiniz herhangi bir un çeşiti olabilir.

*Kalıplara tereyağı sürmek yerine muffin kağıdı kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın.



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