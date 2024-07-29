Çocuklu ve bebekli evde olması gereken ilaçlar nelerdir?

Bu içerik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu tarafından hazırlanmıştır.

Çocukların hayatımıza katılmasıyla evdeki “acil” durumların tanımı da değişir. Sıklıkla yaşanan ateşli durumlar, ev kazaları, alerjiler için evde hızlı müdahale gerekebilir.

1- Ateş düşürücü

En sık yaşanan acil durum ateştir. Normal vücut ısımız 36,5-37,5 derece arası değişebilir. Koltuk altından 38 derece ve üzeri, kulaktan 38,5 derece ve üzeri ölçümlerde çocuk soyulup serinletilir. Ortam ısısı düşürülür. Ateş devam ediyorsa parasetamol içeren şurup ve tabletler birinci basamak tedavidir. Bunun yeterli olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda, 6 aydan büyük çocuklar için ikinci seçenek ibuprufen içeren şuruplardır. Ağızdan ilaç alımı mümkün değilse örneğin kusma varsa veya ateş çok yüksekse hızlı etki almak için parasetamollü fitiller kullanılabilir. Parasetamol her 4 saatte bir kullanılabilir. İbuprufen ise 6 saat aralıklarla verilmelidir. Doktor tavsiyesi olmaksızın kombine ilaç kullanılmamalıdır.

2- Alerji ilaçları

Özellikle ailede alerji potansiyeli yüksekse veya çocuğun daha önce yaşadığı alerjik reaksiyon varsa evde doktorunuzun tavsiye ettiği alerji şuruplarını veya kremlerini (antihistaminik) bulundurmak doğru olur. Gıda alerjileri, sinek/böcek ısırıkları ve arı sokmaları sonrası kızarma/kabarma hallerinde doktora ulaşana kadar evde ilk müdahaleyi yapmak zaman kazandırır. Hayatı tehdit eden, solunum sıkıntısı yaratabilen şiddetli alerjiler veya düzenli ilaç kullanımını gerektiren durumlar varsa seyahatlerde çocuğun yanında taşınması için doktorundan reçete almak önemlidir.

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3- İlk yardım malzemeleri

Ev kazalarında şiddetli çarpmalar ve incinmelerde ilk kullanılması gereken soğuk su/buz uygulamalarıdır. Yanıklarda da soğuk su/buz uygulamaları uzun vade sonuçlarını hafifletebilir. Ağır yanıklarda kıyafet varsa kıyafeti sakince çıkarmak ve başka bir şey sürmeden acil servise gitmek önemlidir. Güneş yanıkları gibi hafif yanıklarda nemlendirici epitelizan kremler kullanılabilir. Açık yaraların temizliği için oksijenli su, iyotlu antiseptikler ve steril gazlı bez bulundurulabilir.

4- Öksürük şurupları

Öksürük şurupları genellikle acil ilaç listesinde değildir. Ancak çocukta hava yolu duyarlığı ve zaman zaman nefes darlığı yaşanıyorsa önerilen nefes açıcılar evde bulundurulmalıdır.

5- İshal-kusma ilaçları

İshal için çinkolu şuruplar ve probiyotikler bulundurulabilir. Bunlar her çocuğun yaşı ve durumuna göre doktorundan tavsiye ile önceden alınabilir. Ancak kusma ilaçları doktorun aktüel önerisi olmaksızın evde verilmemelidir. Kusma pek çok önemli hastalığın ilk belirtisi olduğundan üst üste kusmalarda acile başvurarak doktor görüşü almak önemlidir.

6- Kremler

Yazın sık görülen aşırı terleme/isilik türü cilt döküntüleri için çinko bazlı krem ve losyonlar bulundurulabilir.

7- Burun damlaları

Her mevsimde burun tıkanmaları ve soğuk algınlığı durumunda serum fizyolojik içeren burun damlaları kullanılabilir.

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