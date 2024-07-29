Çocuklu ve bebekli evde olması gereken ilaçlar nelerdir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, çocuklu ve bebekli evde olması gereken ilaçları listeledi.

Çocuklu ve bebekli evde olması gereken ilaçlar nelerdir?
Anne - Baba
Giriş: 29 Temmuz 2024 12:02
ABONE OL

Bu içerik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu tarafından hazırlanmıştır.


Çocukların hayatımıza katılmasıyla evdeki “acil” durumların tanımı da değişir. Sıklıkla yaşanan ateşli durumlar, ev kazaları, alerjiler için evde hızlı müdahale gerekebilir.


1- Ateş düşürücü

En sık yaşanan acil durum ateştir. Normal vücut ısımız 36,5-37,5 derece arası değişebilir. Koltuk altından 38 derece ve üzeri, kulaktan 38,5 derece ve üzeri ölçümlerde çocuk soyulup serinletilir. Ortam ısısı düşürülür. Ateş devam ediyorsa parasetamol içeren şurup ve tabletler birinci basamak tedavidir. Bunun yeterli olmadığı veya kullanılamadığı durumlarda, 6 aydan büyük çocuklar için ikinci seçenek ibuprufen içeren şuruplardır. Ağızdan ilaç alımı mümkün değilse örneğin kusma varsa veya ateş çok yüksekse hızlı etki almak için parasetamollü fitiller kullanılabilir. Parasetamol her 4 saatte bir kullanılabilir. İbuprufen ise 6 saat aralıklarla verilmelidir. Doktor tavsiyesi olmaksızın kombine ilaç kullanılmamalıdır.


2- Alerji ilaçları

Özellikle ailede alerji potansiyeli yüksekse veya çocuğun daha önce yaşadığı alerjik reaksiyon varsa evde doktorunuzun tavsiye ettiği alerji şuruplarını veya kremlerini (antihistaminik) bulundurmak doğru olur. Gıda alerjileri, sinek/böcek ısırıkları ve arı sokmaları sonrası kızarma/kabarma hallerinde doktora ulaşana kadar evde ilk müdahaleyi yapmak zaman kazandırır. Hayatı tehdit eden, solunum sıkıntısı yaratabilen şiddetli alerjiler veya düzenli ilaç kullanımını gerektiren durumlar varsa seyahatlerde çocuğun yanında taşınması için doktorundan reçete almak önemlidir.


İlginizi çekebilir: Çocuklarda yüksek ateş nasıl düşer?


3- İlk yardım malzemeleri

Ev kazalarında şiddetli çarpmalar ve incinmelerde ilk kullanılması gereken soğuk su/buz uygulamalarıdır. Yanıklarda da soğuk su/buz uygulamaları uzun vade sonuçlarını hafifletebilir. Ağır yanıklarda kıyafet varsa kıyafeti sakince çıkarmak ve başka bir şey sürmeden acil servise gitmek önemlidir. Güneş yanıkları gibi hafif yanıklarda nemlendirici epitelizan kremler kullanılabilir. Açık yaraların temizliği için oksijenli su, iyotlu antiseptikler ve steril gazlı bez bulundurulabilir.


4- Öksürük şurupları

Öksürük şurupları genellikle acil ilaç listesinde değildir. Ancak çocukta hava yolu duyarlığı ve zaman zaman nefes darlığı yaşanıyorsa önerilen nefes açıcılar evde bulundurulmalıdır.


5- İshal-kusma ilaçları

İshal için çinkolu şuruplar ve probiyotikler bulundurulabilir. Bunlar her çocuğun yaşı ve durumuna göre doktorundan tavsiye ile önceden alınabilir. Ancak kusma ilaçları doktorun aktüel önerisi olmaksızın evde verilmemelidir. Kusma pek çok önemli hastalığın ilk belirtisi olduğundan üst üste kusmalarda acile başvurarak doktor görüşü almak önemlidir.


İshal nedenleri, belirtileri ve tedavisi
İshal nedenleri, belirtileri ve tedavisi

6- Kremler

Yazın sık görülen aşırı terleme/isilik türü cilt döküntüleri için çinko bazlı krem ve losyonlar bulundurulabilir.


7- Burun damlaları

Her mevsimde burun tıkanmaları ve soğuk algınlığı durumunda serum fizyolojik içeren burun damlaları kullanılabilir.


İlginizi çekebilir: Bebek ilk yardımına dair bilmeniz gereken her şey!


Rehber: Çocuklarda ev kazaları
Rehber: Çocuklarda ev kazaları


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.