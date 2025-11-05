Ergen çocuğunuz okula gitmek için uyanamıyor mu?

Sonbaharda ergenlerin uyku düzeni değişiyor. Uzmanlar, biyolojik ve mevsimsel faktörlerin ergenlerin daha geç yatıp zor uyanmalarına neden olduğunu belirtiyor.

Ergen çocuğunuz okula gitmek için uyanamıyor mu?
Anne - Baba
Giriş: 05 Kasım 2025 14:07 Güncelleme: 05 Kasım 2025 14:08
ABONE OL

Sonbahar geldi ve belki de ergen çocuğunuzun yatma saatini daha geçe çektiğini veya sabahları uyanmakta zorlandığını fark etmişsinizdir. Bu durum sinir bozucu olabilir, ancak bu mevsimde oldukça yaygındır. Uzmanlar, sonbaharda uyku düzeninde bozulmanın biyolojik ve mevsimsel nedenleri olduğunu söylüyor ve bunları anlamak, ergenlerin daha iyi dinlenmesine yardımcı olabilir.


Ergen uyku bilimi

Ergenlik döneminde uyku düzenleri değişir. Dr. Michelle Jean Brock Caraballo: "Ergenlikteki hormonal değişiklikler, ergenlerin sirkadiyen ritminde doğal bir gecikmeye yol açar. Vücutları daha geç yatıp, daha geç uyanmayı tercih eder” ifadelerini kullandı.


Yani, ergen çocuğunuzu okul için uyandırmakta zorlanıyorsanız, bu tembellik veya okuldan kaçınma ile ilgili değil, biyolojik bir süreçtir. Birçok ergen, yaklaşık 22.00 - 23.00 civarında yatmayı ve 08.00 veya sonrasında uyanmayı tercih eder. Bu yaz tatillerinde veya mola zamanlarında sorunsuz çalışabilir, ancak okul saatleri genellikle bu tercihle uyumlu değildir.


Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), ergenler için 08.30 veya sonrasında başlayan okul saatlerini önermektedir; fakat çoğu okul 08.00 civarında başlar. Bu durum, ergenlerde uyku borcu birikmesine yol açar ve onları yorgun ve huysuz yapar.


Ergenlerde uyku düzeni nasıl sağlanır?
Ergenlerde uyku düzeni nasıl sağlanır?

Yapay ışık ve uyku

Yapay ışık, ergenlerin uyku düzeninde en büyük sorunlardan biridir. Işık, vücudumuza ne zaman uyanık olacağını, ne zaman uyuyacağını söyleyen en önemli etkendir. Akşam geç saatlerde parlak ışık veya elektronik cihaz kullanmak, beynin hâlâ gündüz olduğunu düşünmesine neden olur ve melatonin salgısını geciktirir. Çünkü bu hormon, vücuda uykuya hazırlanması gerektiğini bildirir.


İlginizi çekebilir: Hangi renk ışık uyumanıza yardımcı olur?


Ergenler için uykunun önemi

Kronik uyku eksikliği, ergenler dahil herkes üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. Ergenler yeterince uyumadığında, vücutları enfeksiyonla savaşan hücre ve antikor üretimini azaltır, bu da onları virüslere karşı savunmasız hâle getirir.


Uyku eksikliğinin başka yan etkileri de vardır. 2023 yılında yayımlanan bir derlemeye göre, uyku yoksunluğu ergenlerde obezite riskini artırır ve bilişsel performansı olumsuz etkiler; bu, dikkat, hafıza, ruh hâli, duygular ve davranış düzenlemesini kapsar. Ayrıca, klinik kardiyoloji uzmanı olan Dr. Pranav Patel, kronik uyku eksikliği kalp sağlığı, kan basıncı ve inflamasyon üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilir, diye uyarıyor.


Ergenlerin daha iyi uyumaları için ipuçları

Uzmanlar, bu mevsimde ergenlerin ihtiyaç duydukları uykuyu alabilmeleri için öneriler paylaşıyor:


  • Tutarlı uyku rutini oluşturun; hafta sonları bile 8 - 10 saat uyumaları için teşvik edin.
  • Yatmadan 30 - 60 dakika önce ekran kullanımını sınırlayın.
  • Rahatlama rutini oluşturun: Okuma, günlük tutma veya sakinleştirici müzik dinleme gibi.
  • Yatmadan önce parlak tavan ışıklarını kapatın, daha loş lambalar kullanın; melatonin salgısını destekler.
  • Yatak odasını serin, karanlık ve sessiz tutun.
  • Ergenleri, vücutlarının uyarılarını dinlemeye teşvik edin ve erken yatmayı bir sağlık standardı olarak benimsetin, ceza olarak değil.
  • Yetişkin olarak siz de tutarlı bir yatma saati modelleyin.

Uyku, ergen çocuğunuzun her ihtiyacının gizli temelidir; öğrenme ve büyümeden duygusal istikrara kadar. Uyku, yemek veya güvenlik gibi tartışmasız olmalıdır.


Profesyonel yardım aramanın zamanı

Ara sıra geç yatmalar normaldir, ancak sürekli uyku sorunları göz ardı edilmemelidir, özellikle de ergen çocuğunuzda ruh hâli değişiklikleri, yorgunluk veya konsantrasyon sorunları gözlemliyorsanız. Bu durum, mental sağlık sorunları veya diğer sağlık koşullarının göstergesi olabilir.


Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu uyku apnesidir; yaygın ama potansiyel olarak ciddi bir uyku bozukluğudur. Bu işaretleri fark ederseniz sağlık uzmanınıza danışmayı veya uyku çalışması yaptırmayı öneriyor:

  • Tutarsız uyku düzeni
  • Sağlıklı uyku rutinlerine rağmen kronik yorgunluk
  • Uyurken boğulma, yüksek sesle horlama veya nefes tutma.

Bu belirtiler varsa, profesyonel yardım almak önemlidir.



Referanslar: Kris Ann Valdez. “The Real Reason Your Teen Can’t Wake Up on Fall School Mornings”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/real-reason-your-teen-cant-wake-up-in-fall-11834357.


Erken yatan gençlerin zihinleri daha iyi çalışıyor
Erken yatan gençlerin zihinleri daha iyi çalışıyor Erken yatan ve daha uzun süre uy...
Fırtınalı, vahşi ve inanılmaz ergen beyni Ergenlerin yalnızca hormonları i...



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.