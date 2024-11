Çocuğunuz evde yalnız kalmaya hazır mı?

Çocukların evde yalnız kalmaya hazır olup olmadığını anlamak, ebeveynler için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu karar, çocuğun yaşına, olgunluk seviyesine ve sorumluluk alabilme kapasitesine bağlı olarak değişir. Evde yalnız kalma süreci, özgüven ve bağımsızlık geliştirmek için bir fırsat sunarken, aynı zamanda çocuğun güvenliği konusunda bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Ebeveyn olarak bu adımı atarken çocuğunuzun duygusal hazırlığını, temel güvenlik bilgilerine sahip olup olmadığını ve sizinle iletişim kurma yollarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Peki, çocuğunuz bu önemli sorumluluğa hazır mı?

Uzmanlar çocuğunuzun gelişimini, olgunluğunu ve sorumluluk bilincini dikkate almanızı öneriyor. Çoğu çocuk için bu yaş genellikle 11 veya 12’dir, ancak her çocuk farklı olabilir. Çocukların evde yalnız kalabilecekleri yaş, dikkate alınması gereken faktörler ve çocuğunuzu en iyi şekilde nasıl hazırlayabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler...

Yaşın ötesinde dikkate alınması gereken faktörler

Çocuğunuzu evde yalnız bırakmaya karar verirken, sadece yaşı dikkate almak yeterli değildir. Çocuğunuzun olgunluğunu ve bu sorumluluğa hazır olup olmadığını değerlendirmenin yanı sıra, bulunduğunuz mahallenin güvenliğini ve sizin ne kadar süre boyunca evde olmayacağınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Dartmouth Health Genel Pediatri Bölümü’nde pediatri uzmanı olan Dr. Erik Shessler: “Çocuğunuzu evde yalnız bırakmaya hazır olup olmadığını, gelişimsel bir dönüm noktası olarak düşünmelisiniz. Çocuğunuzun evde güvenli bir şekilde yalnız kalması için gerekli becerilere sahip olup olmadığını değerlendirmek gerektiğini kastediyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, çocuğunuzun bu sorumluluk hakkında ne düşündüğünü ve bunu üstlenmek isteyip istemediğini de dikkate almalısınız. Sonuçta, bazı çocuklar evde yalnız kalmaya diğerlerinden daha isteksiz olabilir. Çok bağımsız olan çocuklar bile tam anlamıyla bağımsızlığa hazır hissetmeyebilir. Onlarla evde yalnız kalmakla ilgili duygularını ve acil durum hazırlıklarıyla ilgili konuşmaları yapmak önemli olacaktır. Çocuklar adreslerini, yakınlarının telefon numaralarını ve bir acil durumda nasıl yardım çağıracaklarını bilmelidir.

Ebeveynler çocuklarının karar verme yeteneklerine güvenebilmeli ve belirlediğiniz beklentilerle güvenlik planlarını takip edeceklerinden emin olmalıdır. Uzmanlar, çocuğunuzun evde yalnız kalmaya hazır olabileceğine karar verdiğinizde, küçük adımlarla başlamayı öneriyor. Belki de çocuk, komşularla kısa bir ziyaret için karşı sokakta bulunduğunuz sırada, deneme amaçlı olarak evde bağımsız kalabilir. Daha sonra, mahallede kısa bir yürüyüş gibi—yakınlarda bulunup ihtiyaç duyulduğunda ulaşabileceğiniz bir şeyle bunu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Çocuğunuzu evde yalnız kalmaya hazırlamak

Çocuğunuzu evde yalnız kalmaya hazırlamak için bir konuşma ile başlamanın önemli olduğunu öneriyor Dr. Shessler. Çocuğunuz bu konuda rahat mı ve evde yalnız kalmayı istiyor mu? Ne kadar süreyle evde olmayacağınızı düşündünüz mü? Hangi eğlenceli aktiviteler yapılabilir ya da yapılamaz? Acil durum çıkış planı nedir? İhtiyaç durumunda kullanabilecekleri iletişim noktaları ve destekler kimlerdir?

Önemli iletişim bilgileri ve telefon numaraları için eski tarz bir liste yapın veya çocuğunuzun bir telefonu varsa bu bilgileri telefonuna ekleyin. Stresli anlarda numaraları hatırlamak zor olabilir. Evde yalnızken uygulanacak bazı kuralları oluşturun ve bu kuralların belirlenmesine çocuğunuzu da dahil edin. Bu etkinlik, çocuğunuzun hazır olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, yapımına katkıda bulundukları planları hatırlamaları ve uygulamaları daha kolaydır.

Evde yalnız kalan çocuklar için yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi

Yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi hazırlayın.

Yapılacaklar:

Evde kalmak (dışarı çıkmamak)

Kapıları kilitli tutmak

Telefonu şarjlı halde yanında bulundurmak

Belirli zamanlarda sizinle iletişim kurmak

İzin verilen ve yasaklanan aktivitelerle ilgili kurallara uymak

Yapılmayacaklar:

Kapıyı çalmalarına cevap vermek

Yemek yapmak veya ocağı kullanmak

Evde başka biri olana kadar banyo veya duş almak

Çocuğunuzu evde yalnız geçireceği zamana hazırlamak için günlük aktivitelerdeki sorumluluk alanlarını ve bağımsızlığını artırmak önemlidir. Çocuklar, sabah kendilerini hazırlamak, bir içecek veya atıştırmalık almak ve acil bir durumda ne yapmaları gerektiğini bilmek konusunda bağımsız olmalıdır.

Çocuğunuzun sahip olduğu desteklerle ve bunlara nasıl erişebileceğiyle tanışmasını sağlayın. 122'yi aramayı hızlı arama tuşu yapın ve acil durum personelinin ne tür sorular sorabileceğini canlandırarak onlara nasıl yardım alacaklarını öğretin. Çocukları evde yalnız kalmaya hazırlamak, güven ve problem çözme üzerine bir egzersizdir. Küçük bağımsızlık fırsatları sunarak, bakıcılar ve çocuklar bu ilişkiyi geliştirebilir ve bu becerileri test edebilir.

Dikkate alınması gereken diğer noktalar

Uzmanlar, çocuğunuz evde yalnız kalmadan önce, yargılama yetisini veya kendine bakma becerisini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum olmaksızın, iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Çocuğunuzun daha küçük kardeşleri gözetimine izin vermeyi erteleyebilirsiniz. Daha küçük kardeşleri gözetmek, önemli bir sorumluluk ekler ve bunaltıcı olabilir. Genellikle, büyük çocuğun oldukça olgun ve yetkin olmasını beklemek en iyisidir. Kaygı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya yargılama ve öz denetimi etkileyen diğer koşullara sahip çocukların da daha yakın bir gözetim gerekebilir.

Bir çocuk teknik olarak yeterince büyük olsa bile, yalnız kalma konusunda güçlü bir kaygı veya korku ifade ediyorsa, onların duygularını dinlemek ve saygı göstermek çok önemlidir. Her çocuğun benzersiz kişiliğini, mizacını, geçmiş deneyimlerini ve beklenmedik durumlarla ya da yalnızlık duygusuyla başa çıkma becerisini dikkate alın.

Kaynak: Sherri Gordon. "When Is It Safe for Your Child to Stay Home Alone? Expert Tips and State Laws Explained". Şuradan alındı: https://www.parents.com/when-can-kids-stay-home-alone-8740555. (12.11.2024).