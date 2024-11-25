Çocuğunuz evde yalnız kalmaya hazır mı?

Çocuğunuzun evde yalnız kalmaya hazır olup olmadığını anlamak, hem onun güvenliği hem de sizin içiniz rahat bir şekilde hareket etmeniz açısından önemlidir. Bu karar, sadece yaşa değil, çocuğunuzun sorumluluk alma becerisi ve olası durumlarla başa çıkma yeteneğiyle de ilgilidir.

Çocuğunuz evde yalnız kalmaya hazır mı?
Anne - Baba
Giriş: 25 Kasım 2024 13:47 Güncelleme: 25 Kasım 2024 13:48
ABONE OL

Çocukların evde yalnız kalmaya hazır olup olmadığını anlamak, ebeveynler için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu karar, çocuğun yaşına, olgunluk seviyesine ve sorumluluk alabilme kapasitesine bağlı olarak değişir. Evde yalnız kalma süreci, özgüven ve bağımsızlık geliştirmek için bir fırsat sunarken, aynı zamanda çocuğun güvenliği konusunda bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Ebeveyn olarak bu adımı atarken çocuğunuzun duygusal hazırlığını, temel güvenlik bilgilerine sahip olup olmadığını ve sizinle iletişim kurma yollarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Peki, çocuğunuz bu önemli sorumluluğa hazır mı?


Uzmanlar çocuğunuzun gelişimini, olgunluğunu ve sorumluluk bilincini dikkate almanızı öneriyor. Çoğu çocuk için bu yaş genellikle 11 veya 12’dir, ancak her çocuk farklı olabilir. Çocukların evde yalnız kalabilecekleri yaş, dikkate alınması gereken faktörler ve çocuğunuzu en iyi şekilde nasıl hazırlayabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler...


Yaşın ötesinde dikkate alınması gereken faktörler

Çocuğunuzu evde yalnız bırakmaya karar verirken, sadece yaşı dikkate almak yeterli değildir. Çocuğunuzun olgunluğunu ve bu sorumluluğa hazır olup olmadığını değerlendirmenin yanı sıra, bulunduğunuz mahallenin güvenliğini ve sizin ne kadar süre boyunca evde olmayacağınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Dartmouth Health Genel Pediatri Bölümü’nde pediatri uzmanı olan Dr. Erik Shessler: “Çocuğunuzu evde yalnız bırakmaya hazır olup olmadığını, gelişimsel bir dönüm noktası olarak düşünmelisiniz. Çocuğunuzun evde güvenli bir şekilde yalnız kalması için gerekli becerilere sahip olup olmadığını değerlendirmek gerektiğini kastediyorum” açıklamasında bulundu.


Ayrıca, çocuğunuzun bu sorumluluk hakkında ne düşündüğünü ve bunu üstlenmek isteyip istemediğini de dikkate almalısınız. Sonuçta, bazı çocuklar evde yalnız kalmaya diğerlerinden daha isteksiz olabilir. Çok bağımsız olan çocuklar bile tam anlamıyla bağımsızlığa hazır hissetmeyebilir. Onlarla evde yalnız kalmakla ilgili duygularını ve acil durum hazırlıklarıyla ilgili konuşmaları yapmak önemli olacaktır. Çocuklar adreslerini, yakınlarının telefon numaralarını ve bir acil durumda nasıl yardım çağıracaklarını bilmelidir.


Ebeveynler çocuklarının karar verme yeteneklerine güvenebilmeli ve belirlediğiniz beklentilerle güvenlik planlarını takip edeceklerinden emin olmalıdır. Uzmanlar, çocuğunuzun evde yalnız kalmaya hazır olabileceğine karar verdiğinizde, küçük adımlarla başlamayı öneriyor. Belki de çocuk, komşularla kısa bir ziyaret için karşı sokakta bulunduğunuz sırada, deneme amaçlı olarak evde bağımsız kalabilir. Daha sonra, mahallede kısa bir yürüyüş gibi—yakınlarda bulunup ihtiyaç duyulduğunda ulaşabileceğiniz bir şeyle bunu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.


Çocuğu cesaretlendirmek için neler yapılabilir?
Çocuğu cesaretlendirmek için neler yapılabilir?

Çocuğunuzu evde yalnız kalmaya hazırlamak

Çocuğunuzu evde yalnız kalmaya hazırlamak için bir konuşma ile başlamanın önemli olduğunu öneriyor Dr. Shessler. Çocuğunuz bu konuda rahat mı ve evde yalnız kalmayı istiyor mu? Ne kadar süreyle evde olmayacağınızı düşündünüz mü? Hangi eğlenceli aktiviteler yapılabilir ya da yapılamaz? Acil durum çıkış planı nedir? İhtiyaç durumunda kullanabilecekleri iletişim noktaları ve destekler kimlerdir?


Önemli iletişim bilgileri ve telefon numaraları için eski tarz bir liste yapın veya çocuğunuzun bir telefonu varsa bu bilgileri telefonuna ekleyin. Stresli anlarda numaraları hatırlamak zor olabilir. Evde yalnızken uygulanacak bazı kuralları oluşturun ve bu kuralların belirlenmesine çocuğunuzu da dahil edin. Bu etkinlik, çocuğunuzun hazır olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, yapımına katkıda bulundukları planları hatırlamaları ve uygulamaları daha kolaydır.


İlginizi çekebilir: Acil durumlarda hayatta kalma rehberi


Evde yalnız kalan çocuklar için yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi

Yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi hazırlayın.


Yapılacaklar:

  • Evde kalmak (dışarı çıkmamak)
  • Kapıları kilitli tutmak
  • Telefonu şarjlı halde yanında bulundurmak
  • Belirli zamanlarda sizinle iletişim kurmak
  • İzin verilen ve yasaklanan aktivitelerle ilgili kurallara uymak

Yapılmayacaklar:

  • Kapıyı çalmalarına cevap vermek
  • Yemek yapmak veya ocağı kullanmak
  • Evde başka biri olana kadar banyo veya duş almak

Çocuğunuzu evde yalnız geçireceği zamana hazırlamak için günlük aktivitelerdeki sorumluluk alanlarını ve bağımsızlığını artırmak önemlidir. Çocuklar, sabah kendilerini hazırlamak, bir içecek veya atıştırmalık almak ve acil bir durumda ne yapmaları gerektiğini bilmek konusunda bağımsız olmalıdır.


Çocuğunuzun sahip olduğu desteklerle ve bunlara nasıl erişebileceğiyle tanışmasını sağlayın. 122'yi aramayı hızlı arama tuşu yapın ve acil durum personelinin ne tür sorular sorabileceğini canlandırarak onlara nasıl yardım alacaklarını öğretin. Çocukları evde yalnız kalmaya hazırlamak, güven ve problem çözme üzerine bir egzersizdir. Küçük bağımsızlık fırsatları sunarak, bakıcılar ve çocuklar bu ilişkiyi geliştirebilir ve bu becerileri test edebilir.


Dikkate alınması gereken diğer noktalar

Uzmanlar, çocuğunuz evde yalnız kalmadan önce, yargılama yetisini veya kendine bakma becerisini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum olmaksızın, iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olması gerektiğini belirtiyor.


Çocuğunuzun daha küçük kardeşleri gözetimine izin vermeyi erteleyebilirsiniz. Daha küçük kardeşleri gözetmek, önemli bir sorumluluk ekler ve bunaltıcı olabilir. Genellikle, büyük çocuğun oldukça olgun ve yetkin olmasını beklemek en iyisidir. Kaygı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya yargılama ve öz denetimi etkileyen diğer koşullara sahip çocukların da daha yakın bir gözetim gerekebilir.


Bir çocuk teknik olarak yeterince büyük olsa bile, yalnız kalma konusunda güçlü bir kaygı veya korku ifade ediyorsa, onların duygularını dinlemek ve saygı göstermek çok önemlidir. Her çocuğun benzersiz kişiliğini, mizacını, geçmiş deneyimlerini ve beklenmedik durumlarla ya da yalnızlık duygusuyla başa çıkma becerisini dikkate alın.



Kaynak: Sherri Gordon. "When Is It Safe for Your Child to Stay Home Alone? Expert Tips and State Laws Explained". Şuradan alındı: https://www.parents.com/when-can-kids-stay-home-alone-8740555. (12.11.2024).


Acil durumlarla baş edebilmeniz için 11 ipucu

Acil durumlarda elinizin ayağınıza karışmasına izin vermemek için neler yapabilirsiniz?

18
Lastiğiniz patladığında Eğer lastiğiniz dağın başında bir yerde patlarsa ve yakınlarda lastiğinizi şişirebileceğiniz bir yer yoksa lastiğe küçük delikler açıp içini çimen ya da samanla doldurun. Bu yöntem lastiğinizin daha sonra çöp olmasına sebep olacak olsa bile bir servis bulana kadar idare etmenizi sağlayacaktır.
Herhangi bir yangın durumunda kabartma tozu kullanın Eğer mutfakta bir şeylerin alev aldığını fark ederseniz kesinlikle suyla söndürmeye çalışmayın. Bunun yerine alev alan bölgeye kabartma tozu dökün. Bu süreçte karbondioksit oluşmaya başlayacak ve yangın sönecektir. Unutmayın bu yöntem çok fazla karbonat kullanmak gerektirdiğinden sadece küçük yangınları söndürmenize yardımcı olur.
Uçak kalkış ve inişlerinde Kaydedilen uçak kazalarının %61'i uçaklar kalkerken veya inerken ilk 3 dakika içinde gerçekleşmiştir. Bu yüzden bu süre boyunca oturduğunuz yerde sabit kalmaya odaklanın. Herhangi bir acil durumda yerinizde kalmanız hayatta kalma olasılığınızı artıracaktır.
Zorla alıkonuluyorsanız Eğer birisi tarafından zorla bir arabaya bindiriliyorsanız ya da bir yere götürülüyorsanız yere kişisel bir eşyanızı düşürün. Bu polisin sizi daha kolay bulmasını sağlayacaktır.
Asansörde bir suçluyla mahsur kaldıysanız Böyle bir durumda asansördeki bütün tuşlara basmanız şans eseri bir katta inip kaçabilmenize ya da birilerine sinyal yollamanızda yardımcı olur. Bu durum düşük bir ihtimal gibi görünse de aklınızda tutmanızda fayda var.
Uzun yolculuklarda kafur kullanın 6 saatten fazla araba kullanmanız gereken yolculuklarda belirli bir süre sonra gözünüz sadece yola odaklanmaya alıştığından etrafınızdaki cisimleri ve hatta yayaları bile görmemeye başlayabilirsiniz. Bu duruma tünel görüşü de denir. Buna engel olmak içinse arabanızın için kafur tanecikleri veya yağı koyabilirsiniz. Kafurun kokusu konsantrasyonunuzun artmasına yardımcı olacaktır.
Fırtınalı havayı önceden sezmek Herhangi bir içeceği sallayın ve bir bardağa boşaltın. Eğer yüzeyde oluşan baloncuklar bardağın etrafına yayılıyorsa bu havanın güzel olacağına işarettir. Eğer baloncuklar yayılmıyor ortada kalıyorsa fırtınalı bir havanın yaklaştığını anlayabilirsiniz. Bunun sebebi ise hava kabarcıkları üzerindeki atmosfer basıncıdır. Yüksek basınç kabarcıkların etrafa yayılmasına sebep olurken düşük basınç da merkezde kalmasına sebep olur.
Telefonunuzun fenerini kullanın Karanlık bir yolda ilerlerken telefonunuzun fenerini ya da flashını kullanmayı ihmal etmeyin. Bu sayede sürücüler sizi daha rahat fark eder.
Nefesiniz tıkandıysa Yumruğunuzu göğüs kafesinizin aşağısına, karnınızın üstüne yerleştirin ve aşağı yukarı orta hızda hareket ettirin. Bir sandalyenin arkasına dayanın ve karnınızı bastırın. Şınav pozisyonunda yere uzanın, dirseklerinizi yanlara doğru açın ve hızlı bir nefes alın. Ardından kafanız havada ve elleriniz serbestken göğsünüz yere değecek şekilde yere yatın. Nefesiniz tıkalıyken konuşmaya, bir şeyler içmeye ve derin nefes almaya çalışmayın.
Kanamanız varsa Burnunuz kanıyorsa kafanızı geriye değil öne doğru eğin. Elinizde veya başka bir yerde küçük bir kanamanız varsa kanayan yeri suyla yıkayın, oksijenli suyla silin ve son olarak steril bir sargı beziyle sarın. Toplardamarlarla ilgili bir kanamanız varsa oksijenli suyla kanayan yeri silin, sargı beziyle sarın ve yaralı bölgeyi yüksekte tutun. Şiddetli kanamalarda steril bir sargı beziyle yarayı sarın ve sargı bezine avuç içinizle bastırın. Ardından hemen tıbbi destek alın. Atardamarla ilgili bir kanamanız varsa, kanayan bölgeyi sargı beziyle sıkıca ve sabit bir şekilde tutun ve bastırın. Yaralanmış bölgeyi (kol,bacak) bükün ve atardamara direkt baskı uygulayın ve hemen tıbbi destek alın. Turnike (sıkıca sarma) yöntemini sadece kanama durmuyorsa son çare olarak uygulayın. Turnikeyi sardığınız saati not edin ve yaz mevsiminde 1 saatten kışın da 30 dakikadan fazla turnikeyi yaranın üstünde tutmayın.
Susuz kaldığınızda Su dengenizi ayarlamak için daha çok su için. 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker ve yarım çay kaşığı kabartma tozu ekleyerek içmeniz ya da 1 bardak portakal suyuna yarım çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kabartma tozu atıp suyla seyrelterek içmeniz iyi gelecektir.
Hipotermi (bedendeki aşırı ısı kaybı) geçirdiğinizde Ilık battaniyerle her tarafınızı sarıp sıcak bir içecek için. Ellerinizi ya da ayaklarınızı ovalamayın. Sıcak duşa girmeyin. Alkollü içecekler içmeyin.
Ormanda kaybolursanız Analog bir kol saatini yatay olarak elinizde tutun ve saatin akrebini güneşe çevirin. 12 ile akrebin tam ortası güneyi gösterir (Kuzey yarım kürede). Yönünüzü bulmak için asla ağaç dallarını, karınca yuvalarını ya da ağaç köklerindeki yosunları kullanmayın. Yola çıkmadan önce her zaman yanınızda harita ve pusula bulundurun.
Vahşi doğada su bulma Plastik bir torbayı bir ağaç dalına geçirin ve ağzını sıkıca bağlayın. Buhar damlacıklarının oluştuğunu göreceksiniz. Yere çukur kazın, çukurun ortasına boş bir konteyner koyun ve çukurun üstüne plastik bir poşet vs. örtün. Bu yöntemlerin sonunda suyu içmeden önce kaynatmanız gereklidir.
Yıldırım çarpması riski Alçak bir çukura çömelin. Bir ağaç yanına da sığınabilirsiniz ama ağacın tek olmamasına dikkat edin. Telefonunuzu kullanmayın. Elektrik hatlarından uzak durun. Su birikintilerinden uzak durun.
Yanığınız varsa Yanık bölge şişmeye başlamadan önce bölgeye yakın tüm aksesuarları ve dar kıyafetleri çıkarın. Termal yanığınız varsa su altında 10-15 dk. tutun ve yarayı ya temiz bir sargı beziyle ya da temiz bir bez parçasıyla sarın. Asidik yanığınız varsa suyun altında yanık bölgeyi 10-15 dk. tutun sabun/kabartma tozu+su karışımını yaraya sürün ve sargı beziyle ya da temiz bir bez parçasıyla sarın. Alkali bir yanığınız varsa önce yanığa sebep olan madde kalıntılarını yanığın üstünden temizleyin ve ardından yanığı su altında 10-15 dk. tutun sabun/kabartma tozu+su karışımını yaraya sürdükten sonra sargı beziyle ya da temiz bir bez parçasıyla sarın. Kireç ya da alüminyum yüzünden yandıysanız yanığa asla yağ, pamuk, buz veya iyot sürmeyin. Çok büyük yanığınız varsa derhal tıbbı destek alın.
Keskin bir cisimle yaralandıysanız Ambulansı arayın ve cisimi olduğu yerden kıpırdatmayın.
Yakınlarınızda biri bayıldıysa Bayılan kişiye yaklaşıp etrafınızda olan diğer kişilerden birine işaret ederek tıbbi destek için ambulans vs. gibi bir yeri aramasını söyleyin. Bayılan kişinin etrafında kalabalık oluşmamasını sağlayın ve panik yapmayın.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.