Yenidoğan bebekler için aktiviteler

Bebeğinizin uyanık zamanını nasıl geçirdiği çok önemli. Örneğin tıpkı yetişkinler gibi bebekler de uyanık zamanlarında vücutlarını hareket ettirdiklerinde ve beyinlerini kullandıklarında daha iyi uyurlar. Elbette, uyanık zaman bebek uykusunda tek önemli faktör değildir. Ancak yine de “kaliteli zaman” bebekler için de önemlidir. İşte aylara göre bebek aktiviteleri...

Yenidoğan bebekler için ay ay aktiviteler

Yenidoğan aylarında, yeni bebeğiniz hızla büyüyor. Bebeğinizin ellerine baktığını, başını tanıdık seslere doğru hareket ettirdiğini ve hatta birkaç saniye başını yukarıda tutmaya başladığını fark edebilirsiniz.

Yenidoğanınız için aktiviteler düşündüğünüzde, beslenme ve bez değiştirme uyanıklık penceresinin çoğunu doldurduğunda oyun için nasıl zaman yaratacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin! Uyanık zamanınızı karmaşık aktivitelerle doldurmanıza gerek yok. Aslında, yenidoğan bebeğiniz için en iyi oyuncak aslında sizsiniz. Bebekler yüz yüze etkileşimi severler ve sizin konuşmanızdan, tutmanızdan ve tatlı küçük yüzlerine bakmanızdan çok şey öğrenebilirler. İşte yenidoğan aylarında bebekler için bazı aktivite fikirleri:

1 aylık bebekler için aktiviteler

Eğlenceli suratlar yapın. Sadece yenidoğan bebeğinizin gözlerinin içine bakmak bile bağ kurmayı ve gelişmeyi teşvik eder.

Bebeğinizle konuşun. Yaratıcı hissetmiyor musunuz? Sorun değil! Bebeğinizle veya evde ne yapıyorsanız onu anlatın.

Karın üstü zamanı deneyin. Her uyanıklık penceresinde birkaç dakika bile karın üstü zaman geçirmek çok önemlidir! Ancak bunu yaparken mutlaka yanında olun.

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2 aylık bebekler için aktiviteler

Yürüyüşe çıkın. Bebeğinize gördüklerinizi ve duyduklarınızı anlatarak onunla etkileşime geçin.

Basit kitaplara bakın. Yüksek sesle okumak ve gördüklerinizi tarif etmek dil gelişimini destekler.

Bebeğinize şarkı söyleyin. Kendinizi bebek müzikleriyle sınırlamanıza gerek yok. Dinlemekten hoşlandığınız şarkıları söyleyin veya biraz müzik açın ve bebeğinizle dans edin.

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3 aylık bebekler için aktiviteler

Uzanma ve yuvarlanma gibi hareketleri teşvik etmek için bir oyun matı veya oyun alanı kullanın.

Kanepenin önünde yerde otururken, bebeğinizi karnı size dönük şekilde kanepe minderine yatırın. Bu, başını kaldırıp sizi görüp sizinle etkileşime girme pratiği yapması için zaman tanır. (Her an yanlarında olduğunuzdan emin olun!)

“Mini Minnacık Örümcek”, “Baş, Omuzlar, Dizler ve Parmaklar” ve “Otobüsün Tekerleği” gibi hareketler içeren şarkılar söyleyin. Şarkı söylerken bebeğinizin kollarını hareket ettirmesine yardımcı olun.

Bebeğinizin ellerini veya ayaklarını keşfetmesini teşvik etmek için onlara dokunun veya birbirine değdirin.

Bebeğinizin gözleriyle hareketi takip edebilmesi için nesneleri yavaşça bebeğinizin görüş alanında hareket ettirin (onlardan yaklaşık 25 cm uzakta).

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0-3 aylık bebeklere özel oyuncaklar 0-3 aylık dönemde de bebeğinize oyuncak alabilirsiniz. Peki yenidoğan bebeklere hangi oyuncaklar alınabilir? İşte yenidoğan bebeğinizin dikkatini çekecek oyuncaklar... 8 Amigurumi oyuncaklar Bebekler bir yaşına kadar oral dönemdedir bu sebeple eline alabildikleri her şeyi ağzına götürürler tabii ki yenidoğan bebeğinizin yanına koyduğunuz oyuncağı hemen ağzına götürmesi söz konusu değildir ancak onun yakınında bulunan eşyaların zarar verici unsurlarının bulunmaması oldukça önemlidir. Amigurumi oyuncaklar da bu noktada fazlasıyla iş görüyor. Amigurumi oyuncak alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar ise organik iplerden örülmesi, el yapımı olması, yıkanabilir olması, içine doldurulan elyafın bakteri üretmemesi, küçük ve sert parçalarının olmamasıdır. Çıngıraklar Bebeğiniz ilk ayından itibaren ses çıkaran her şeye dikkat kesilecektir bu noktada da çıngıraklar harike birer aktivite unsurlarıdır. Çıngırak çeşitliliğinde ise yelpaze oldukça geniştir. Dilerseniz çıngırağınızı da amigurumi olarak alabilirsiniz. Zeka kartları Üzerindeki sşyah-beyaz renkler ve çeşitli desenler ile bebeğinizin dikkatini çekecek olan zeka kartları bebeğinizin görsel zekasını geliştirmesine yardımcı olur. Dönence 0-3 ayın ve hatta 3-6 ayın kurtarıcı oyuncakları arasında dönenceler yer alır. Dönenceler bebeğinizin görsel duyularını teşvik eder aynı zamanda bebeğinizin ilerleyen evrelerinde bu oyuncakları yakalamaya çalışması kaba motor becerileri geliştirmesine yardım eder. Müzikli ve ışıklı olanları ise bebeğinizin uykuya geçişini kolaylaştırabilir. Oyun halısı Bebeğinizin kaba motor becerilerinin gelişimine ve görsel/işitsel duyularını harekete geçirmeye yardımcı olan oyun halısının ilk zamanlar bebeğinizin dikkatini çekmediğini düşünebilirsiniz ancak bebeğinizi oyun halısına koymaktan asla vazgeçmemelisiniz. Zaman içinde bu oyuncaklara olan ilgisi artacaktır. Diş kaşıyıcı Yenidoğan döneminde diş kayıcı mı olur demeyin! Bazı bebekler 3. ayından itibaren diş çıkarma sürecine girebilirler bu noktada onlara zarar veremeyecek kolaylıkla ağzına götürebilecekleri hafiflikte ve pratiklikte diş kaşıyıcıları bulmanız gerekecektir. Puset oyuncakları Bu tarz sarmal oyuncaklar el becerisini, görsel ve işitsel algıyı uyarır. Arabadaysanız bebeğinizin dikkatini kolaylıkla çeker ve bu oyuncaklarla uzun süre oynayabilir. Parmak kukla Biri yaratıcılık mı dedi? Küçük, pratik olan parmak kuklalar ile her defasında bambaşka bir oyun kurabilirsiniz.

Referanslar

Cara Dumaplin. "Activities for Babies (0-18 Months)". Şuradan alındı: https://takingcarababies.com/activities-for-babies-0-18-months (16.12.2024).