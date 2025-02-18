Yenidoğan bebekler için aktiviteler

Bebeğinizin uyanık zamanını nasıl geçirdiği çok önemli. Örneğin tıpkı yetişkinler gibi bebekler de uyanık zamanlarında vücutlarını hareket ettirdiklerinde ve beyinlerini kullandıklarında daha iyi uyurlar. Elbette, uyanık zaman bebek uykusunda tek önemli faktör değildir. Ancak yine de “kaliteli zaman” bebekler için de önemlidir. İşte aylara göre bebek aktiviteleri...
Yenidoğan bebekler için ay ay aktiviteler
Yenidoğan aylarında, yeni bebeğiniz hızla büyüyor. Bebeğinizin ellerine baktığını, başını tanıdık seslere doğru hareket ettirdiğini ve hatta birkaç saniye başını yukarıda tutmaya başladığını fark edebilirsiniz.
Yenidoğanınız için aktiviteler düşündüğünüzde, beslenme ve bez değiştirme uyanıklık penceresinin çoğunu doldurduğunda oyun için nasıl zaman yaratacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin! Uyanık zamanınızı karmaşık aktivitelerle doldurmanıza gerek yok. Aslında, yenidoğan bebeğiniz için en iyi oyuncak aslında sizsiniz. Bebekler yüz yüze etkileşimi severler ve sizin konuşmanızdan, tutmanızdan ve tatlı küçük yüzlerine bakmanızdan çok şey öğrenebilirler. İşte yenidoğan aylarında bebekler için bazı aktivite fikirleri:
1 aylık bebekler için aktiviteler
- Eğlenceli suratlar yapın. Sadece yenidoğan bebeğinizin gözlerinin içine bakmak bile bağ kurmayı ve gelişmeyi teşvik eder.
- Bebeğinizle konuşun. Yaratıcı hissetmiyor musunuz? Sorun değil! Bebeğinizle veya evde ne yapıyorsanız onu anlatın.
- Karın üstü zamanı deneyin. Her uyanıklık penceresinde birkaç dakika bile karın üstü zaman geçirmek çok önemlidir! Ancak bunu yaparken mutlaka yanında olun.
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2 aylık bebekler için aktiviteler
- Yürüyüşe çıkın. Bebeğinize gördüklerinizi ve duyduklarınızı anlatarak onunla etkileşime geçin.
- Basit kitaplara bakın. Yüksek sesle okumak ve gördüklerinizi tarif etmek dil gelişimini destekler.
- Bebeğinize şarkı söyleyin. Kendinizi bebek müzikleriyle sınırlamanıza gerek yok. Dinlemekten hoşlandığınız şarkıları söyleyin veya biraz müzik açın ve bebeğinizle dans edin.
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3 aylık bebekler için aktiviteler
- Uzanma ve yuvarlanma gibi hareketleri teşvik etmek için bir oyun matı veya oyun alanı kullanın.
- Kanepenin önünde yerde otururken, bebeğinizi karnı size dönük şekilde kanepe minderine yatırın. Bu, başını kaldırıp sizi görüp sizinle etkileşime girme pratiği yapması için zaman tanır. (Her an yanlarında olduğunuzdan emin olun!)
- “Mini Minnacık Örümcek”, “Baş, Omuzlar, Dizler ve Parmaklar” ve “Otobüsün Tekerleği” gibi hareketler içeren şarkılar söyleyin. Şarkı söylerken bebeğinizin kollarını hareket ettirmesine yardımcı olun.
- Bebeğinizin ellerini veya ayaklarını keşfetmesini teşvik etmek için onlara dokunun veya birbirine değdirin.
- Bebeğinizin gözleriyle hareketi takip edebilmesi için nesneleri yavaşça bebeğinizin görüş alanında hareket ettirin (onlardan yaklaşık 25 cm uzakta).
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Referanslar
Cara Dumaplin. "Activities for Babies (0-18 Months)". Şuradan alındı: https://takingcarababies.com/activities-for-babies-0-18-months (16.12.2024).
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