Minnettar çocuk yetiştirmenin 11 basit yolu

Minnettar çocuklar yetiştirmek, ebeveynliğin en zorlu yanlarından biridir. Minnettar olmak küçük çocuklar için oldukça soyut bir kavram olmakla kalmaz, aynı zamanda doğaları gereği oldukça benmerkezcidirler (elbette farkında olmadan). Ancak bu, çocuklarınıza öğretebileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Çocuklara minnettarlık duygusu aşılamak, onları başkalarının sıkıntılarına karşı daha duyarlı ve anlayışlı, genel olarak daha az talepkar ve hak sahibi bireyler haline getirir. Birçok uzman minnettar olmanın genel mutluluğu artırdığını söylüyor ve aslında bu biz yetişkinler için de geçerli. Minnettar çocuklar yetiştirmek, özünde hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir. Bu nitelikleri çocuklarınıza nazik ve anlaşılır bir şekilde aşılamanın birçok yolu vardır. Çocuklar için bu basit minnettarlık aktiviteleri, başlamanıza yardımcı olacaktır.

Minnettarlığınızı yüksek sesle dile getirin

Çocuklara karşı minnettarlık içimizde başlar. Çocuklarımız en çok yaptıklarımızdan ve söylediklerimizden öğrenseler de yapmadıklarımızdan veya söylemediklerimizden de bir o kadar çok şey öğrenirler. Eğer takdir ve minnettarlığınızı erişilebilir ve betimleyici bir şekilde dışa dönük olarak aktif bir şekilde uygulamazsanız, çocuklarınızın bunu öğrenmesi büyük olasılıkla çok daha zor olacaktır. Bunu uygulamak hiç de karmaşık değil. Sadece küçük anlarda durup kalbinizden ve aklınızdan geçenleri yüksek sesle söylemeye zaman ayırın. Çok fazla bir şey gerekmiyor. Günlük küçük minnettarlıklar ve bunları yüksek sesle söylemek, çocuklarınızın minnettarlığı anlamasını ve tam olarak nelere minnettar olunması gerektiğini öğrenmesini kolaylaştıracaktır.

Bir şükür kavanozu yapın

Küçük çocuklar görselleri sever. Minnettarlık kavanozları, minnettarlığı ailenizin günlük zihninde ön planda tutmanın kolay bir yoludur. Bunları istediğiniz kadar basit veya karmaşık bir şekilde dekore edebilirsiniz ancak temel nokta aynıdır. Her gün, herkes minnettar olduğu bir şeyi kavanoza atmak için bir not yazar. Küçükler ilk başta biraz teşvike ihtiyaç duyabilir ancak kısa sürede ailenin geri kalanından örneklerle anlayacaklardır. Bunun en güzel yanı, çocuklarınızın kalplerinde neyin önemli ve anlamlı olduğunu duyabilmektir. Notlar biriktikçe, minnettar olunacak tüm harika şeylerin güçlü bir görseline sahip olursunuz.

Kitap okuyun

Çocuklarınızla kitap okumak birçok açıdan çok önemli. Çocuklarınızın çeşitli harika çocuk edebiyatı eserlerine maruz kalmasının sağlayacağı en büyük avantajlardan biri, dış dünyaya açılacakları penceredir. Çocukların dünyaları küçüktür ve zihinsel ve duygusal olarak kavrayabilecekleri şeylerden oluşur: aileleri, arkadaşları, okulları, eşyaları. Kitaplar, normalde görmedikleri veya duymadıkları insanlara ve yerlere, bunların dışında bir bakış açısı sunar. Kitaplar ayrıca görsel imgeler ve hikaye anlatımı yoluyla da öğretir; bu da çocukların kendi yaşamlarını ve deneyimlerini anlamalarını ve ilişkilendirmelerini kolaylaştırır.

Bir şükran kolajı yapın

Bu kolaj çocuğunuzun hayatındaki güzellikleri görmesine yardımcı olmak için harika bir görsel olabilir. Birkaç basılı fotoğraf, dergi ve katalog toplayın ve çocuğunuzun hayatında takdir ettiği ve minnettar olduğu şeyleri kesmesini (veya işaret ederken onun adına kesmesnizi) sağlayın.

Çocuklarınızla bağış yapın

küçülmüş kıyafetlerini ve az kullanılmış oyuncaklarını bağışlamayı alışkanlık haline getirmek, büyük bir fark yaratmanın basit bir yoludur. Çocuklarınızın eşyalarını düzenlemelerine ve başka bir küçük çocuğu mutlu edebilecek veya başka bir çocuğun kullanabileceği bir şeyler ayırmalarına yardımcı olun. Bu, sadece dağınıklığı gidermeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda cömertlik duygusunu ve mutluluk ile eşyalar arasında ayrım yapmayı da aşılayacaktır. Bu, onlara hem bırakma hem de verme deneyimini yaşatacaktır. Çocuklarınız daha büyükse, onlara bağış yapacakları yeri seçme sürecini anlatın. Diğer çocukların yeni aldıkları eşyaları kullanmaktan nasıl keyif alacaklarını konuşarak, bağ kurma ve empati kurma becerilerini teşvik edebilirsiniz.

Sadece zaman ayırın

Çocuklara minnettarlığı öğretmenin bir diğer yolu da karşılığında hiçbir şey beklemeden, zamanınızla onlara destek olmaktır. Çünkü dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için topluma iyilik yapan insanlara minnettar olmanın sevincini yaşayabiliriz.

Şükran dolu bir yürüyüşe çıkın

Güne temiz hava alarak başlayın ve şükran yürüyüşü yapın. İster çocukları okula bırakırken ister mahallede yürüyüşe çıkarken olsun, ailenizle birlikte gördüğünüz şeyleri gösterin. Uçan bir kelebeği fark edip güzel renklerini göstermek gibi... Çiçeklerin nasıl büyüdüğü hakkında konuşmak için zaman ayırın. Yürüyüş şeklinde şükran duygusunu yaşamak, yavaşlamamızı hatırlatır. Her gün yanından geçtiğimiz küçük şeyleri fark ederiz. Bu, telefonunuzu bırakıp etrafımızı saran tüm güzellikleri görmek için bir fırsattır.

Bir şükran günlüğü tutun

Çocuklarınız yazabilecek yaşa geldiyse, bir şükran kavanozunun ötesine geçin. Onlara bir şükran günlüğü alın. Düşüncelerinizi kalemden kağıda dökerek günlük tutma süreci, öz saygıyı artırmaya yardımcı olabilir. Çocuklarınız serbest yazabilir veya başlamalarına yardımcı olmak için onlara yazma ödevleri verebilirsiniz. Günler uzun ve minnettarlık göstermek bunaltıcı gelebilirse, birlikte oturup sessiz bir zaman geçirin. Ailenizle birlikte minnettarlık günlüklerinize yazarak rahatlayın. Eğer hazırsanız, yazdıklarınızı paylaşın. Bir şeye minnettar olmak paylaşılan bir deneyim olabilir.

Minnettarlığınızı ifadelerle belirtin

Çocuklarınıza minnettarlığı ifade eden birkaç cümle öğretin. İşte onlarla pratik yapabileceğiniz birkaç örnek. Bu cümleleri ne zaman kullanmanın uygun olduğunu belirlemelerine yardımcı olun ve neden minnettar olduklarını düşünmelerini sağlayın.

“Sana minnettarım”

“Bu çok şey ifade ediyor”

“Bunu hatırlayacağım”

“Teşekkür ederim”

“Seni gördüğümde kendimi görülmüş hissediyorum”…

Bunun hakkında konuşun

Minnettarlık konusunda açık olun ve deneyimlerini anlatmalarına yardımcı olun. İşinize yarayacak bir öneri: Fark Et-Düşün-Hisset-Yap modeli...

"Hayatımızda minnettar olabileceğimiz neleri fark ediyoruz?

Bize bu şeylerin neden verildiğini nasıl düşünüyoruz?

Bize verilen şeyler hakkında nasıl hissediyoruz?

Peki takdirimizi ifade etmek için ne yapıyoruz?"

Çocuklarınızla hayatları boyunca yaşadıkları deneyimler ve aldıkları çeşitli hediyeler sırasında bu kavramlarla ilgili sorular sorarak, takdir ve şükran duygularının duygusal ve zihinsel kapasitelerini artırmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Birçok aile yemek masasında sırayla teşekkür etmeyi tercih ederken, bazıları yatmadan önce vakit ayırır. Ne olursa olsun, düzenli olarak yapın. Bunu günlük olarak yapmak, çocuğunuzun kendi sözünü söyleme zamanı yaklaştıkça gün boyunca minnettarlık üzerine düşünme alışkanlığı edinmesine yardımcı olacaktır.

