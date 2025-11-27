Günlük burç yorumları: 28 Kasım 2025 Cuma

28 KASIM 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa, bugün erken saatlerde, üzerini sıkıştıran ya da sana baskı yapan biri varmış gibi hissettiğinde özellikle direnç gösterebilirsin. Güç dinamiklerindeki ince noktalara karşı oldukça hassassın. Bugün aynı zamanda araştırmacı bir ruh hâlinde olabilirsin. Satürn'ün uzun süren retrosunun ardından bugün ileri harekete dönmesiyle birlikte, ortaya çıkan gerçekler; arkadaşlıkların, projelerin, uzun vadeli bir planın, ideallerin veya hedeflerin gerçeğini daha iyi kavramana yardımcı oluyor. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda da oldukça iyi durumdasın. Satürn her yıl ileri harekete döner ama bu kez, Satürn'ün mutluluk idealleri, grup bağlantıları ve sosyal yaşam alanındaki son direkt durağı. Sonuç olarak, ortaya çıkan gerçekler kimin gerçekten yanında olduğunu anlamana yardımcı olabilir ya da uzun vadeli bir plan, ideal veya hedef hakkında daha net bilgiler edinebilirsin. Neyin mümkün olduğunu bilmek, daha sağlıklı planlar yapmanı sağlar. Bu geçiş esnasında ciddiyet havası taşıyabilirsin, ancak ilerledikçe kendini daha güçlü, daha etkili ve daha net hissedeceksin. Şu anda karar vermek zor olabilir, fakat karar verildiğinde rahatlama gelebilir. Yine de evren sana yavaşlaman gerektiğine dair işaretler gösteriyorsa bunlara kulak ver.
YORUMLAR