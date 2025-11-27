Günlük burç yorumları: 28 Kasım 2025 Cuma

28 Kasım 2025 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 27 Kasım 2025 14:25
  • Mars bugün Plüton'a yarım kare açı yapıyor ve kendimizi güçsüz ya da gölgede kalmış hissedersek gerginlikler ortaya çıkabilir. Kendimizi sağlıklı ve doğrudan bir şekilde ifade etmekte zorlanabiliriz. Arzularımız hem yoğun hem de tatmin edilmesi zor olabilir. Değişiklik yapma çabaları engellenebilir veya güç mücadeleleri ortaya çıkabilir. Doğrudan ve net etkileşimler için ideal bir zaman değil. Mars ve Plüton ayrıca paralel bir açı oluşturuyor; bu da yarım kare açıya daha fazla güç katıyor. Ayrıca bugün Satürn, 13 Temmuz'dan beri süren retrosunun ardından ileri harekete dönüyor. Bu yön değişimi, sorumluluklarımızı ele alma ve hedeflerimizi somutlaştırma konusunda güçlü bir hatırlatma niteliğinde. Satürn'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte sorumluluklarımız ve belki de sınırlarımız daha belirgin hale geliyor. Zamanla uzun vadeli hedeflerimiz ve planlarımız daha da netleşiyor. Satürn'ün Balık burcundaki transitinin son aşamasında olduğumuzu unutmayın; 13 Şubat'ta Koç burcuna geçecek.

  • 28 KASIM 2025 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün erken saatlerde başkalarının fikirlerine karşı alışılmadık tepkiler veriyorsan buna biraz daha dikkat et. Aslında yaşanan durumdan bağımsız olarak tetiklenen ve ayırt edilmesi gereken başka, daha derin meseleler olabilir. Olgun davranmaya çalış, ancak ortaya çıkan öfke veya gerginlikle de yüzleşmeyi hedefle. Satürn'ün bugün ileri harekete dönmesi küçük bir gerçeklik dozu getirebilir, ama aynı zamanda daha fazla güç ve netlik de sağlar. Geçmişinden gelen bazı unsurların gerçeklik olarak tekrar ortaya çıkmasıyla, onları kabullenme zamanı olabilir. Nerede durduğunu bilmek, daha iyi planlar yapmana yardımcı olur. Yavaş ama emin adımlarla, olumsuz alışkanlıkları ve tutumları geride bırakmaya daha hazır hissetmeye başlayacaksın. Giderek kendini daha yetkin ve daha net fikirli hissedeceksin. Ayrıca, Satürn'ün gizlilik alanındaki transitinin artık son aşamasında olduğunu unutma; Şubat ayında Satürn burcuna geçecek ve daha istikrarlı bir misafir olacak.

  • 28 KASIM 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün erken saatlerde, üzerini sıkıştıran ya da sana baskı yapan biri varmış gibi hissettiğinde özellikle direnç gösterebilirsin. Güç dinamiklerindeki ince noktalara karşı oldukça hassassın. Bugün aynı zamanda araştırmacı bir ruh hâlinde olabilirsin. Satürn'ün uzun süren retrosunun ardından bugün ileri harekete dönmesiyle birlikte, ortaya çıkan gerçekler; arkadaşlıkların, projelerin, uzun vadeli bir planın, ideallerin veya hedeflerin gerçeğini daha iyi kavramana yardımcı oluyor. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda da oldukça iyi durumdasın. Satürn her yıl ileri harekete döner ama bu kez, Satürn'ün mutluluk idealleri, grup bağlantıları ve sosyal yaşam alanındaki son direkt durağı. Sonuç olarak, ortaya çıkan gerçekler kimin gerçekten yanında olduğunu anlamana yardımcı olabilir ya da uzun vadeli bir plan, ideal veya hedef hakkında daha net bilgiler edinebilirsin. Neyin mümkün olduğunu bilmek, daha sağlıklı planlar yapmanı sağlar. Bu geçiş esnasında ciddiyet havası taşıyabilirsin, ancak ilerledikçe kendini daha güçlü, daha etkili ve daha net hissedeceksin. Şu anda karar vermek zor olabilir, fakat karar verildiğinde rahatlama gelebilir. Yine de evren sana yavaşlaman gerektiğine dair işaretler gösteriyorsa bunlara kulak ver.

  • 28 KASIM 2025 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün birileri seni duygusal bir hız trenine bindirmeye çalışabilir. Bunun zor olabileceğini bilsen de, bu trene binmemeyi seçebileceğini unutma! Günün erken saatlerinde her şey biraz abartılı veya olduğundan büyük görünebilir, ancak enerjini korur, faydalı, yapıcı ve üretken olmaya odaklanırsan doğru yönde ilerlersin. Satürn retrosunu bitirirken mesleki konular, itibar meseleleri veya hedeflerin yavaş ama kesin bir şekilde netlik kazanıyor. Bu ileri dönüş, Satürn'ün kariyer ve itibar alanındaki transitinin son aşamasını işaret ediyor. Şubat ayında bu alandan tamamen ayrılacak ve 26 yıl boyunca geri dönmeyecek! Her şeyin tekrar rayına oturması zaman alabilir, fakat bu alanlarda küçük de olsa iyileşmeler fark etmeye başlayacaksın. Kimi zaman gerçekleri yüzüne vuran bir durum yaşanabilir, ancak bu da aslında neyin gerçekten yapılabilir olduğunu anlamana yardımcı olur. Hayatını sadeleştirmek önemli; bu, seni yeniden düzene sokar. Yaşam tarzı değişiklikleri de özellikle bu dönemde işe yarar, çünkü gerçekten kalpten istediğin şeyler bunlar.

  • 28 KASIM 2025 CUMA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bu günlerde iş ve sağlık rutinleri için daha fazla enerjiye sahipsin, ancak bugün biriyle yöntemler veya yaklaşımlar konusunda anlaşmazlık yaşayabilirsin. Bunun yerine, güç dengelerindeki bozulmalar daha zorlayıcı gelebilir ama aynı zamanda bir sorun alanını fark etmene de yardımcı olabilir. Beklentileri yönetmek her zaman zordur ve bu hafta özellikle bu konuda daha fazla sınanabilirsin. Bunun en yoğun hissedildiği günlerden biri de bugün, çünkü Satürn Temmuz ayından beri süren retrosunun ardından ileri harekete dönüyor. Bu olay her yıl yaşanır, ancak bu kez Satürn'ün güneş dokuzuncu evindeki son ileri durağı; yaklaşık yirmi altı yıl boyunca bu alana geri dönmeyecek. Şu sıralar bir durumun gerçeklerine dikkat etmen gerektiğini hatırlatan işaretler artabilir. Bugün bazı anlarda moralin bozulsa da eğer bu, bir gerçeği kabullenmekle ilgiliyse, sonunda kendini daha iyi hissedeceksin. Kendini geliştirme çabaları bu süreçte odak noktası olabilir ve başarı getirebilir. Ortaklık, eğitim, hukuk veya seyahatle ilgili konular da yavaş yavaş ilerlemeye başlayabilir.

  • 28 KASIM 2025 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün erken saatlerde bir fikre sıkıca tutunup geri adım atmama eğiliminde olabilirsin. Bunu yaparken bir şeyi koruyor ya da kazanıyor gibi hissedebilirsin, ancak konuşmalarından gelişim sağlamayı hedeflersen çok daha iyi bir konumda olursun. Ayrıca bugün Satürn ileri harekete dönüyor. Satürn şu anda haritanda iş, sağlık, finans ve mahremiyetle ilgili alanları etkiliyor ve bu yaşam alanlarında bazı sınavlardan geçmiş olabilirsin. Satürn'ün ileri dönüşü güçlendirici bir etki taşır, ancak bu değişim bu konularla ilgili gerçeklerin birden bire fark edilmesini ve belki de başlangıçta bir hayal kırıklığını beraberinde getirebilir. Bu dönemi yönetmenin püf noktası beklentileri dizginlemektir. Örneğin bir finansal konuda ayakları yere basan haberler almak, para işlerinin düzensiz olduğunu fark etmek ve bunları düzene koyma ihtiyacı, bir ilişkideki bir gerçeğin ortaya çıkması veya işteki performans baskısı gibi durumlar söz konusu olabilir. Satürn her yıl retroya girip ileri döner ancak bu, Satürn'ün güneş sekizinci evindeki son dönemi. Satürn buraya yaklaşık yirmi altı yıl boyunca geri dönmeyecek! Şubat ayına kadar bazı hesapları kapatma sürecinde olabilirsin.

  • 28 KASIM 2025 CUMA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün erken saatlerde, can sıkıcı bir geçmiş meseleyle ilgili anılar veya hatırlatmalar etrafında biraz gerginlik olabilir. Şu anda yaşanan hayal kırıklıklarının merkezinde sahiplenme veya güç konuları bulunabilir. Kendine karşı dürüst davranarak sorunlu alanları cesurca ele alıp küskünlükleri geride bırakmayı hedefle. Bu hafta, özellikle de bugün zirve yapabilecek bir hayal kırıklığı yaşanabilir: yürümeyen bir ilişki, ilerlemeyen bir proje veya yaratıcı bir konuyla ilgili olabilir. Bugün, Satürn Temmuz ayından bu yana süren retrosunun ardından ileri harekete dönüyor ve önümüzdeki haftalarda birine karşı sorumluluğun veya bir bağlılığın hakkında daha net bir bakış kazanıyorsun. Bu, bir gerçekle yüzleşsen bile seni daha güçlü bir konuma getiriyor. Bu dönem Satürn'ün ortaklık alanındaki transitinin son aşaması; Şubat ayına kadar burada kalacak ve ardından yaklaşık yirmi altı yıl boyunca geri dönmeyecek! Projelere ve insanlara karşı gerçekçi beklentiler içinde olmak, genel ruh hâlini çok daha mutlu kılar. Satürn'ün ileri hareketi seni daha fazla yere bastırıyor; bir ilişki ya da bir duruma dair duruşunun netleşmesine yardımcı oluyor. Kuralların veya sınırların olması bazen gerçekten iyi hissettirir.

  • 28 KASIM 2025 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün erken saatlerde etkileşimlerinde biraz gerginlik veya güç oyunları olabilir, ancak bu sadece geçici olmakla kalmayabilir, aynı zamanda motive edici de olabilir. İçinde bir çatışma yaşanıyor olabilir ya da başkaları senin gibi düşünmediğinde kolayca hayal kırıklığına kapılabilirsin. Ancak ne kadar tartışırsan tartış, sonunda aslında kendinle ve kendi kırılganlığınla savaşıyor olabilirsin. Enerji patlamalarını sorunları çözmek için kullan. Gizli bir öfke uyanıyorsa, belki de bunun açığa çıkması iyi bile olabilir. İş, ev, sağlık veya hizmet konularında bugün Satürn'ün ileri harekete dönmesiyle bir gerçeklikle yüzleşiyor olabilirsin. Zor bir seçim veya problem bugün ve belki tüm hafta boyunca zihninin bir köşesinde ağır bir yük gibi durabilir. Ancak ilerledikçe, özellikle konumun, işin ve yeteneklerin konusunda daha fazla netlik kazanacaksın. Önümüzdeki haftalar rutinlerini, iş düzenini ve sağlık alışkanlıklarını organize etmek için oldukça güçlü bir dönem. Bu, Satürn'ün güneş altıncı evindeki son aşaması Şubat ayına kadar sürecek; Satürn buraya yaklaşık yirmi altı yıl boyunca geri dönmeyecek! Bu dönem, gereksiz yükleri temizlemek ve iş ile günlük düzenlerini sağlamlaştırmak için harika bir zaman.

  • 28 KASIM 2025 CUMA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün erken saatlerde para veya değerli eşyalarla ilgili bazı gerginlikler ortaya çıkabilir. Bu enerji maddi olmayan bir düzlemde kendini gösteriyorsa, kendini ve saygını koruma ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Başkaları bugün biraz kontrolcü görünebilir ya da birinin güvenilirliğini aniden test etme ihtiyacı duyabilirsin; ancak bir duruma gereğinden fazla anlam yükleme dürtünü kontrol etmeye çalış. Bugün Satürn'ün de ileri harekete dönmesiyle, güne ve bir ölçüde tüm haftaya daha ciddi bir hava hâkim olabilir. Eğer bir kişiye ya da ilişkiye hak ettiğinden fazla güven yüklediysen, şimdi bir gerçekle yüzleşme zamanı olabilir. Hayatının ya da son olayların gerçek dışı veya uygulanamaz unsurları gün yüzüne çıkabilir. Bir miktar hayal kırıklığı yaşayabilirsin, ancak iyi haber şu ki, nerede durduğunu bilmek sana büyük güç verir. Şubat ayına kadar Satürn'ün amacı, bitmemiş işlerini temizlemene yardımcı olmaktır; o zaman Satürn beşinci evinden tamamen ayrılacak. Yaklaşık yirmi altı yıl boyunca buraya geri dönmeyecek! Önümüzdeki haftalarda neyin gerçekten yapılabilir olduğunu görmek daha doğal hâle gelecek. Belirli hedeflere ve projelere odaklanma yönünde güçlü içgüdüler ortaya çıkarsa şaşırma; gereksiz şeyleri ayıklamak için mükemmel bir zaman.

  • 28 KASIM 2025 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, burcunda ilerleyen Mars ve erken saatlerde Plüton'la yaptığı küçük ama zorlayıcı açı nedeniyle bugün hem hırsın kabarabilir hem de işler istediğin gibi gitmiyorsa hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Cevap ararken fazla zorlamamaya çalış. Değişimlere ihtiyaç var, ancak tam olarak neyin dönüşmesi gerektiğini belirlemek için henüz erken olabilir. Gözlemle, öğren ve parçaları birleştirmek için kendine zaman tanı. Ayrıca bugün, Satürn aylardır süren retrosunun ardından ileri harekete dönüyor. Bu hafta başarının anahtarı, moral bozmak yerine gerçeklerle yüzleşmekte güç bulmaktır. Sahip olduklarına odaklanmak ve sabır göstermek, iç huzurunu artırabilir ve kendini daha yetkin hissetmene yardımcı olabilir. Kişisel hayatında bazı zorluklar ortaya çıkabilir, ancak belirli gerçeklerle yüzleşmek, onları yönetebileceğine dair daha güçlü hissetmeni sağlar. Satürn'ün ileri durağı her yıl olur, ancak bu kez Satürn'ün aile, yuva ve içsel güvenlik alanındaki son durağı; yaklaşık yirmi altı yıl boyunca buraya geri dönmeyecek. Şubat ayına kadar Satürn haritanın bu alanında son düzlüğünde; projeleri tamamlamak ve gereksiz yükleri temizlemek önemli.

  • 28 KASIM 2025 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün erken saatlerde, görünürde sebepsiz gibi duran bazı kırgınlıklar yüzeye çıkabilir; ancak aslında bunlar derinlerden geliyordur. Eskiden olmuş ve artık geçmişte kalmış olduğunu düşündüğün meseleler bile stresli anlarda tekrar gündeme gelebilir. Bu duyguların davranışlarını yönetmesine izin verme, ama onları görmezden de gelme; çünkü geri dönüyorsa, aslında tamamen yok olmamış demektir. İyi mizacın bu durumu aşmana yardımcı olabilir. Ayrıca bugün, beklentilerini yönetme konusunda bir ders öğreniyormuş gibi hissedebilirsin ve bu önümüzdeki birkaç gün boyunca da geçerli olabilir. Yöneticin Satürn bugün ileri harekete dönüyor ve son olayları değerlendirip daha yapısal bir plan oluşturmayı düşünebilirsin; her ne kadar içinden bir kısmın bu sürece direniyor olsa da. Ertelemek maliyetli olabilir, bu yüzden hedeflerini ve sorumluluklarını daha hızlı yerine getirdikçe enerjin ve özgüvenin artar. Önümüzdeki birkaç hafta, Şubat ortasına kadar, Satürn'ün iletişim alanındaki transitinin son düzlüğü; rutinlerini, ulaşımını, eğitimini ve iletişimlerini sağlamlaştırmak için ideal bir dönem.

  • 28 KASIM 2025 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün erken saatlerde Mars ile Plüton arasında gerilimli bir açı olduğu için, geçici olarak biraz hassas hissedebilirsin. Olaylar, tarafsızlık ve duygusal mesafe ihtiyacını yüzeye çıkarabilir. Hayal kırıklıkları zaman zaman rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkabilir, ancak iyi haber şu ki, gömdüğün konuları tespit etme ve çözme fırsatı buluyorsun. Ayrıca sorunları çözmek ve ilerleyebilmek için oldukça motive hissedebilirsin. Ayrıca bugün Satürn ileri harekete dönüyor, bu da genel özgüvenini güçlendiriyor. Aynı zamanda para konuları da yavaş yavaş netleşmeye veya iyileşmeye başlayabilir. Bütçeni sağlamlaştırmak, iş projelerini değerlendirmek, gereksiz harcamaları kısmak ve pratik işlerine daha fazla özen göstermek için iyi bir dönem. Satürn artık para ve değerler alanındaki transitinin son aşamasında; bu süreçten dersler çıkarılması oldukça değerli olabilir.

  • 28 KASIM 2025 CUMA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün erken saatlerde, henüz hazır olmadığın bir konuda cevap almaya çalışmak iyi bir fikir değil, bu yüzden bundan kaçınmayı hedefle. Kendini ve sınırlarını iyi bilmeden derine inmeye çalışma. Hayatındaki kişilerle güç oyunlarından uzak durmak isteyebilirsin. Satürn burcunu son kez ziyaret ediyor ve bugün Satürn'ün ileri harekete geçmesi bu transitin son aşamasını işaret ediyor. Bu değişim, gösterişli bir şekilde değil, gerçekleri anlama ve netlik kazanma yoluyla özgüvenini artırıyor. Sağlık alanında girişimlere başlamak veya özel- kişisel planlara yönelmek için iyi bir konumdasın. İlerleme kararlılığın güçleniyor, ancak sabır ve dengeli bir tempo senin en büyük yardımcıların. Sorumluluklar ve sorunlar göz korkutucu görünse de, bu geçiş sana güçlü bir gerçekçilik, netlik ve özdisiplin duygusu kazandırıyor. Satürn Şubat ayında burcundan ayrılacak ve yaklaşık 26 yıl boyunca geri dönmeyecek!

