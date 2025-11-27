Günlük burç yorumları: 28 Kasım 2025 Cuma

28 KASIM 2025 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün erken saatlerde etkileşimlerinde biraz gerginlik veya güç oyunları olabilir, ancak bu sadece geçici olmakla kalmayabilir, aynı zamanda motive edici de olabilir. İçinde bir çatışma yaşanıyor olabilir ya da başkaları senin gibi düşünmediğinde kolayca hayal kırıklığına kapılabilirsin. Ancak ne kadar tartışırsan tartış, sonunda aslında kendinle ve kendi kırılganlığınla savaşıyor olabilirsin. Enerji patlamalarını sorunları çözmek için kullan. Gizli bir öfke uyanıyorsa, belki de bunun açığa çıkması iyi bile olabilir. İş, ev, sağlık veya hizmet konularında bugün Satürn'ün ileri harekete dönmesiyle bir gerçeklikle yüzleşiyor olabilirsin. Zor bir seçim veya problem bugün ve belki tüm hafta boyunca zihninin bir köşesinde ağır bir yük gibi durabilir. Ancak ilerledikçe, özellikle konumun, işin ve yeteneklerin konusunda daha fazla netlik kazanacaksın. Önümüzdeki haftalar rutinlerini, iş düzenini ve sağlık alışkanlıklarını organize etmek için oldukça güçlü bir dönem. Bu, Satürn'ün güneş altıncı evindeki son aşaması Şubat ayına kadar sürecek; Satürn buraya yaklaşık yirmi altı yıl boyunca geri dönmeyecek! Bu dönem, gereksiz yükleri temizlemek ve iş ile günlük düzenlerini sağlamlaştırmak için harika bir zaman.