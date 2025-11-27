Günlük burç yorumları: 29 Kasım 2025 Cumartesi

29 Kasım 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
27 Kasım 2025 14:25
  • Bugün erken saatlerde, Yay burcundaki Güneş'in Balık burcundaki Ay ile kare açı yapmasıyla İlkdördün gerçekleşiyor. Her ilkdördün evresinde olduğu gibi bir kriz teması hissederiz, çünkü harekete geçme dürtüsü duyarız. Kısa bir süre sonra, belki de deneme-yanılma yoluyla, eylemlerimizin yakınlarımızı nasıl etkilediğinin daha çok farkına varırız. Bu dönem stres, çatışma ve uyumsuzluk zamanı olabilir; ancak aynı zamanda yüksek enerji, motivasyon ve büyüme de getirir. Ay günü Balık burcunda geçiriyor ve biz de bitişlere, geçmiş meselelere ve tamamlanması gereken işlere daha fazla odaklanıyoruz. Ay'ın bugün öğleden sonra Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, şefkatimizi kucaklamamızı teşvik ediyor. Bu akşam Mars ile yaptığı kare açı ise daha dürtüsel bir enerji taşır; duygularımızı alevlendirir, bizi harekete geçirir ancak bazı yanlış adımlara da yol açabilir. Öğrenme, paylaşma ve keşfetme arzularının yükselmesi, ulaşmaya çalıştığımız sakinlik hâliyle çelişiyor gibi görünebilir.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugünkü Ay, dikkatinizi iç dünyanıza yönlendiriyor. Zihninizi berraklaştırmak için gereksiz endişe ve suçluluk duygularını bırakmayı hedefleyin. Bugün bir konuda inancınızda kısa süreli bir düşüş yaşanabilir ve yanlış anlaşılmalar muhtemel olduğundan kesin taahhütlerde bulunmak pek iyi olmayabilir. Bir inancı, ideali veya eğitimle ilgili bir yönelimi sorgulayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda aniden bir endişe de ortaya çıkabilir. Yine de bu deneyimden öğrenebilirsiniz; çünkü fikirlerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca Merkür retrosunun bitmek üzere olduğunu unutmayın. Bu geçiş kafa karışıklığı yaratabilse de netlik çok yakında geliyor.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünkü transitler başkalarıyla bağlantı kurma isteğini destekliyor. Bir grup bağlantısını güçlendirmek veya bir arkadaşlığı geliştirmek şimdi oldukça tatmin edici olabilir. Bugün bazı anlarda derin duygularınla, çekimlerinle veya bağlılıklarınla ilgili bir rahatsızlık hissedebilirsin, ancak bunun moralini bozmasına izin vermemeye çalış. Bunu, kalbinin bir meseleye biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunun bir işareti olarak görebilirsin. Ayrıca bugün ilerleyen saatlerde yanıltıcı konuşmalar veya yanlış yönlendirmeler olabilir; fakat Merkür retrosunun sonuna yaklaşırken netliğin yakında geleceğini unutma.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugünkü transitler, sorumluluklarını yerine getirme isteğini harekete geçiriyor. İmajında veya işinde daha fazla bütünlük aramak ya da taahhütlerine daha sıkı bağlanmak bugün daha doğal gelebilir. Ancak günün bir kısmında kafa karıştırıcı izlenimler veya hassasiyetler devrede olabilir. Bir işi yetiştiremeyeceğin hissine kapılabilirsin ya da görevlerin ağırlığı seni bunaltarak iletişimlerini zorlaştırabilir. Bu dönem, meseleleri yeniden değerlendirmek ve kendine biraz daha zaman tanımak için uygun. Bir hedefi gerçekleştiremediysen kendini affet ve tekrar yola koyulmak için nerelerde düzenleme yapabileceğini gözden geçir. Enerji olarak dağınık bir gün olabilir, ancak Merkür retrosunun sonuna yaklaşıyoruz ve netlik çok yakında geliyor.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünkü transitler, alışıldık sınırlarının ve rutinlerinin ötesine uzanmanı teşvik ediyor. Ruhunu besleyecek yollar bulmak için güzel bir zaman. Ancak bugün zaman zaman güvensizlikler veya belirsizlikler, rutinlerini ya da ruh hâlini bozabilir ve bu durumlar geçici olarak olduğundan daha büyük görünebilir. İnsanlar katkılarını yeterince takdir etmiyorsa hayal kırıklığına kapılabilir, hatta çabalarını veya desteğini geri çekme isteği duyabilirsin. Mümkün olduğunca, başkalarının ne düşündüğünden ziyade yapmaktan hoşlandığın şeylere odaklanmaya çalış. Böylece yalnızca kırılganlıklarını daha iyi anlamakla kalmaz, onları faydalı bir şekilde kullanabilirsin! Ayrıca Merkür retrosunun sonuna yaklaşıyoruz; yakında netlik geliyor. Ancak değişimin bugün gerçekleştiğini unutma; bu yüzden kendini daha sağlam hissedene kadar bekle-gör yaklaşımı benimsemek en iyisi.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünkü transitler, pratik işlerinle uğraşırken bile ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına özel önem vermeni destekliyor. Deneyimlerinden ve aktivitelerinden daha fazla derinlik istemeni kucaklamak için güzel bir gün. Yine de bugün zaman zaman kendini açıkça ve doğal biçimde ifade etme konusunda tereddüt yaşayabilirsin. Kendini yeniden sorgulayabilir ya da başkalarının seni yeterince sıcak karşılamadığını hissedebilirsin. Merkür retrosunun sonuna yaklaşıyoruz ve yakında her şey daha netleşecek. İlerlerken olaylara yeni bir açıdan bakmak her şeyi değiştirebilir. Bu nedenle bugün ve yarın, tam bir yargıya varmadan önce bu geçişin oturmasına izin vermek en iyisi.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün küçük bir özgüven düşüşü yaşayabilirsin, ancak kişisel ilgi alanların veya projelerinle ilgili keyif alabileceğin, hatta tadını çıkarabileceğin çok şey var. Bugünkü Ay, dengeli bir bakış açısı bulmanı veya paylaşarak ve iş birliği yaparak hayatında denge kurmanı teşvik ediyor. Uzlaşmaya varmak şu anda oldukça tatmin edici olabilir. Gün ilerledikçe, ileriye doğru zorlamak yerine mevcut durumu korumak daha iyi olabilir. Bugün işleri karıştırmak da pek fayda sağlamayabilir; çünkü ya özgüven biraz düşük ya da ihtiyaç duyduğun tüm araçlar henüz elinde değil. Merkür'ün yarın durağanlaşıp ileri harekete geçeceğini unutma. Bu geçiş kısa süreli bir kafa karışıklığına veya şüpheye yol açabilir, ancak tamamen geçici. Dıştaki programın bugün çok net olmayabilir, fakat içsel bazı ayarlamalar yaptığında her şey daha belirgin hâle gelecek.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün rutinlerine özel bir dikkat gösteriyorsun, özellikle küçük şeyleri yoluna koymanın değerini daha net görüyorsun. Pratik bir yaklaşım bugün sana kendiliğinden gelebilir, ancak günün ilerleyen saatlerinde sorunlardan biraz geri çekilmek, bakış açını genişletmene yardımcı olabilir. Bir plan bir engele takılabilir ya da ele alman gereken bir gecikme olabilir. Bir yandan işleri hafif ve basit tutmak isterken, diğer yandan etkileşimlerinde daha fazla derinlik ve anlam arıyor olabilirsin. Merkür yakında ileri harekete geçiyor, bu da bilgi akışındaki tıkanıklığın çok yakında sona ereceği anlamına geliyor. Yine de bugün esas olan, bu değişime uyum sağlamak.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün biraz tereddüt etmeni ya da bazı ayarlamalar yapmanı gerektiren bir durum olabilir. Bu, kaynaklarınla ya da bir durum içindeki değer ve kıymet algınla ilgili olabilir. Kendinden şüphe etme veya kafa karışıklığı geçicidir, ancak bu duygular ön plandayken ani ve düşünülmemiş adımlardan kaçınmak akıllıca olur. Bugünün Ay enerjisi, kişisel hayatına özel dikkat göstermen için seni teşvik ediyor. Bir süreliğine dış dünyaya olan yükümlülüklerini geri planda tutarak aşk ilişkilerini geliştirmeye, biraz kişisel zamana ya da yaratıcı uğraşlara yönelmeyi seçebilirsin. Bu dönem, yaratıcı sesini bulmak, benzersiz yeteneklerini keşfetmek ve paylaşmak için de güzel olabilir. Yine de gün ilerledikçe yeni planlar yapmak için ideal bir zaman değil; şu anda elindeki bilgiler tam değil. Pozitif düşünmek için uygun bir zamandasın, ancak ayrıntılar bugün hak ettiği ilgiyi görmeyebilir.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün ev hayatına, dinlenmeye veya konfor ihtiyaçlarına daha çok yöneliyorsun. Duygusal yaşamına zaman ayırmak için biraz alan açman iyi bir fikir olabilir. Ancak bugün kendini kısa bir süreliğine değersiz hissedebilir veya motivasyon düşüşü yaşayabilirsin. Yaratıcı ve romantik eğilimlerin güçlü olsa da, sessiz ve özel anlarda da keyif buluyorsun. Biraz kendi başına vakit geçirmek veya kısa bir kaçamak yapmak ihtiyacın olan şey olabilir. Ruhsal iyilik hâlini ve gelişimini destekleyen aktivitelere yönelmek sana iyi gelir. Kendine olan güvenindeki küçük bir düşüş, bir plandaki kusurları fark etmene yardımcı olabilir. Merkür retrosu sona ermek üzere ve yakında Merkür düz harekete geçecek. Ancak bugün ve yarın yaşanan bu geçiş döneminde, kesin kararlar vermemek en iyisi olacaktır.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünkü transitler, öğrenme, iletişim veya bağlantı kurma yoluyla kendini nazikçe zorlamanı teşvik ediyor. İletişim becerilerini geliştirmek ve başkalarının ihtiyaçlarına ve görüşlerine özel önem göstermek için motive olabilirsin. Çevrendeki insanlar bugün zaman zaman fazla benmerkezci görünebilir veya geçmişten kalan tamamlanmamış bir konu şimdiyi etkileyebilir. Dikkat dağıtan unsurları görmezden gelmeyi dene ve pratik hedeflerin üzerinde çalış. Ancak güvenin yerine gelene ve zamanlama uygun hâle gelene kadar yeni başlangıçlar yapmak, işleri karıştırmak veya önemli kararlar almak yerine beklemeyi tercih et. Merkür kısa süre içinde durağanlaşıp ileri harekete geçecek; bu geçiş sırasında yargılamayı bir süre ertelemek de faydalı olacaktır.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün biraz öngörülebilirlik arayışı içinde olabilirsin ve yerleşik bir düzen kurma isteğiyle hareket ediyorsun. Yine de, zaman zaman güvensizlikler veya çözülmemiş meseleler ön plana çıkıyor gibi hissedebilirsin. İnsanlar arasındaki farklılıkları can sıkıcı yerine ilgi çekici ve eğlenceli olarak görmeyi seçebilirsin; bu da rahatlamana ve keyif almana yardımcı olur. Bugünün enerjileri kırılganlıklarını test ediyormuş gibi gelebilir; bu nedenle kendine karşı mümkün olduğunca dürüst olmak, mutluluğunu engelleyebilecek alanları belirlemende faydalı olur. Merkezini korumayı hedefle ve zihnini meşgul eden aktivitelerle ilgilen. Aynı zamanda Merkür kısa süre içinde durağanlaşıp ileri harekete geçecek (yarın erken saatlerde), bu geçiş sırasında önemli kararlar almaktan kaçınabilirsin. Bu, Merkür retrosunun resmi olarak sona erdiğini ve iletişimin daha kolay hâle geleceğinin bir işareti.

  • 29 KASIM 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Ay bugün burcunda ve Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumda olduğu için seni bağımsızlığını keşfetmeye ve geliştirmeye teşvik ediyor. Bugün kendini daha rahat ifade ediyorsun ve kendi ayakların üzerinde durmak sana güç veriyor. Yine de, günün ilerleyen saatlerinde ani ve düşüncesiz hareketlere dikkat et. Üzerindeki talepler zaman zaman can sıkıcı olabilir. Bugünkü transitler eleştirileri kabullenmeyi zorlaştırabilir ve kendini toparlamak için biraz zamana ihtiyaç duyabilirsin. Bugünü yavaşlama ve kendini yeniden bulma zamanı olarak gör. Ayrıca Merkür kısa süre içinde durağanlaşıp retrosunu sonlandıracak; bu geçiş biraz kafa karıştırıcı olabilir, ancak yakın zamanda son kararı verememe durumu nihayete erecek.

