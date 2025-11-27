Günlük burç yorumları: 29 Kasım 2025 Cumartesi

Bugün erken saatlerde, Yay burcundaki Güneş'in Balık burcundaki Ay ile kare açı yapmasıyla İlkdördün gerçekleşiyor. Her ilkdördün evresinde olduğu gibi bir kriz teması hissederiz, çünkü harekete geçme dürtüsü duyarız. Kısa bir süre sonra, belki de deneme-yanılma yoluyla, eylemlerimizin yakınlarımızı nasıl etkilediğinin daha çok farkına varırız. Bu dönem stres, çatışma ve uyumsuzluk zamanı olabilir; ancak aynı zamanda yüksek enerji, motivasyon ve büyüme de getirir. Ay günü Balık burcunda geçiriyor ve biz de bitişlere, geçmiş meselelere ve tamamlanması gereken işlere daha fazla odaklanıyoruz. Ay'ın bugün öğleden sonra Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, şefkatimizi kucaklamamızı teşvik ediyor. Bu akşam Mars ile yaptığı kare açı ise daha dürtüsel bir enerji taşır; duygularımızı alevlendirir, bizi harekete geçirir ancak bazı yanlış adımlara da yol açabilir. Öğrenme, paylaşma ve keşfetme arzularının yükselmesi, ulaşmaya çalıştığımız sakinlik hâliyle çelişiyor gibi görünebilir.
