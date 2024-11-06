Bağlarınızı güçlendirin: 10 aile ritüeli fikri

Sabah kucaklaşması

Uyanır uyanmaz çocuklarınıza ve aile üyelerine mutlaka sarılın. Uzun, sıcak bir kucaklaşma gününüzün geri kalanı üzerinde olumlu etki bırakabilir.

Aile yemeği zamanı

Günümüzde bu herkes için mümkün olmasa da aile olarak haftada en az bir öğünü birlikte yemek, sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olur ve birbirinizle bağ kurmanıza fırsat verir.

Yatma zamanında kitap okumak

Bu, 6-7 aylık dönemden itibaren yapılabilecek bir ritüeldir. Birlikte bir kitaba göz atmak bile bir çocuğun gevşemesine ve gün bitmeden önce duygusal kabının dolmasına yardımcı olur.

Beslenme çantası notları

Çocuğunuzun beslenme çantasına veya sırt çantasına küçük bir not koyarak ona sürpriz yapın. Basit bir 'Seni seviyorum' notu ya da küçük bir bilmece olabilir. Gülümseme garantili!

Haftalık temalı akşam yemekleri

Hepinizin sevdiği bir yiyecek için özel bir gün belirleyin. “Cuma, Pizza günümüz” gibi bir cümle bile derin bağlar için başlangıç olabilir. Bazen sipariş verebilir, bazen de evde yapmayı deneyebilirsiniz.

Oyun gecesi

Atıştırmalıklar, kutu oyunları ve kart oyunlarıyla dolu bir masa sayesinde eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. Varsa, oturma odanızdaki sehpayı da kullanabilirsiniz. Bu oyunları oynamak çocukların işbirliği yapmayı öğrenmesine yardımcı olur. Evde oynanabilecek oyunlar için bu bağlantıya tıklayın.

Yavaş bir hafta sonu kahvaltısı

Ailedeki herkesin bir şeyler yapmaya katkıda bulunduğu ve ardından herkesin bir şeyler yemek için toplandığı yavaş, kolay kahvaltıların bambaşka bir güzelliği vardır.

Evet günü

Kulağa tuhaf gelse de 1 gün boyunca çocuğunuzun istediği her şeye “Evet” diyeceğinizi açıklayın. Gözünüzü korkutuyorsa, “5 şeye evet” şeklinde de olabilir. Bunu uygulayan birçok ebeveyn, taleplerin oldukça makul olması karşısında şaşırdıklarını belirtiyor. 1 saat boyunca TV - Evet! İki çikolata - Evet! Banyo yok - Evet!

Film gecesi

Ailecek birlikte keyifle izleyebileceğinizfilmlerin bir listesi yapın. Ayda bir kez oturma odasında bir battaniyeye sarılıp, birlikte seçtiğiniz bir filmi izleyin. Patlamış mısır ve atıştırmalıkları unutmayın.

Birlikte yemek pişirmek

Özel bir tarifiniz veya bir duruma özel bir yemeğiniz olsun. Fırında pişirin ve masaya müzik eşliğinde getirin. Eğlenceli ve hızlı hale getirmek için herkesin yardım etmesini sağlayın.