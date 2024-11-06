Bağlarınızı güçlendirin: 10 aile ritüeli fikri

Bu basit fikirlerle aile ilişkilerinizi güçlendirebilir ve aile yaşamını keyifli hale getirebilirsiniz.

Bağlarınızı güçlendirin: 10 aile ritüeli fikri
Anne - Baba
Giriş: 06 Kasım 2024 15:57
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Sabah kucaklaşması

Uyanır uyanmaz çocuklarınıza ve aile üyelerine mutlaka sarılın. Uzun, sıcak bir kucaklaşma gününüzün geri kalanı üzerinde olumlu etki bırakabilir.


Aile yemeği zamanı

Günümüzde bu herkes için mümkün olmasa da aile olarak haftada en az bir öğünü birlikte yemek, sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olur ve birbirinizle bağ kurmanıza fırsat verir.


Yatma zamanında kitap okumak

Bu, 6-7 aylık dönemden itibaren yapılabilecek bir ritüeldir. Birlikte bir kitaba göz atmak bile bir çocuğun gevşemesine ve gün bitmeden önce duygusal kabının dolmasına yardımcı olur.


Beslenme çantası notları

Çocuğunuzun beslenme çantasına veya sırt çantasına küçük bir not koyarak ona sürpriz yapın. Basit bir 'Seni seviyorum' notu ya da küçük bir bilmece olabilir. Gülümseme garantili!


Haftalık temalı akşam yemekleri

Hepinizin sevdiği bir yiyecek için özel bir gün belirleyin. “Cuma, Pizza günümüz” gibi bir cümle bile derin bağlar için başlangıç olabilir. Bazen sipariş verebilir, bazen de evde yapmayı deneyebilirsiniz.


Oyun gecesi

Atıştırmalıklar, kutu oyunları ve kart oyunlarıyla dolu bir masa sayesinde eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. Varsa, oturma odanızdaki sehpayı da kullanabilirsiniz. Bu oyunları oynamak çocukların işbirliği yapmayı öğrenmesine yardımcı olur. Evde oynanabilecek oyunlar için bu bağlantıya tıklayın.


Yavaş bir hafta sonu kahvaltısı

Ailedeki herkesin bir şeyler yapmaya katkıda bulunduğu ve ardından herkesin bir şeyler yemek için toplandığı yavaş, kolay kahvaltıların bambaşka bir güzelliği vardır.


Evet günü

Kulağa tuhaf gelse de 1 gün boyunca çocuğunuzun istediği her şeye “Evet” diyeceğinizi açıklayın. Gözünüzü korkutuyorsa, “5 şeye evet” şeklinde de olabilir. Bunu uygulayan birçok ebeveyn, taleplerin oldukça makul olması karşısında şaşırdıklarını belirtiyor. 1 saat boyunca TV - Evet! İki çikolata - Evet! Banyo yok - Evet!


Film gecesi

Ailecek birlikte keyifle izleyebileceğinizfilmlerin bir listesi yapın. Ayda bir kez oturma odasında bir battaniyeye sarılıp, birlikte seçtiğiniz bir filmi izleyin. Patlamış mısır ve atıştırmalıkları unutmayın.


Birlikte yemek pişirmek

Özel bir tarifiniz veya bir duruma özel bir yemeğiniz olsun. Fırında pişirin ve masaya müzik eşliğinde getirin. Eğlenceli ve hızlı hale getirmek için herkesin yardım etmesini sağlayın.


İyi bir aile inşa etmek zor değil!
İyi bir aile inşa etmek zor değil!

Türk televizyonlarının en unutulmaz aile dizileri

Evimizde eski keyifli aile dizilerine yeniden başlamaya ne dersiniz? İşte unutulmaz ve eğlenceli eski aile dizileri...

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Süper Baba 1993-1997 yılları arasında başrollerini Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Julide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı dizi. Yeni Türkü'nün yaptığı Oya Küçümen'in seslendirdirdiği büyük küçük hala herkesin dilinde olan "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısı jenerik müziğiydi. Dizide üç çocuklu boşanmış bir baba olan Fikret Aksu'nun namı diğer Fiko (Şevket Altuğ)'nun çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşkları konu alınmıştır. Dizi Çengelköy'de çekilmiştir.
İkinci Bahar 1998 - 2001 yılları arasında yayınlanmış bir tv dizisidir. Samatya'da çekilmiştir. Başrollerini Şener Şen ve Türkan Şoray'ın üstlendiği, Ali Haydar ve Hanım'ın büyük aşkı ve dillere pelesenk olmuş şarkısıyla efsaneleşen dizi. Kadroda kimler yoktu ki? Nurgül Yeşilçay, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar'ı ilk defa bu dizide keşfettik. Özkan Uğur ve Tan Sağtürk de kadrodaydı.
Ekmek Teknesi 16 Kasım 2002 - 13 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Türk aile yapısını çok iyi yansıtan dizi halk tarafından kısa sürede benimsenmişti. Başrollerinde Savaş Dinçel, Şermin Hürmeriç, Heredot Cevdet rolünde Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Ahmet Yenilmez, Peker Açıkalın ve daha pek çok önemli oyuncu vardı. Konu kuzguncuk'ta geçiyordu.
Mahallenin Muhtarları Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı dizi 1992'den 2002 yılına kadar 337 bölüm devam etti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biriydi. Erkan Can, Esra Akkaya, Açelya Akkoyun, Filiz Taçbaş, Burçin Terzioğlu gibi oyuncular vardı.
Bizimkiler 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir. Bizimkiler; bir apartmanda oturan, yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamını, birbirleriyle ilişkilerini konu etmektedir. Gündelik yaşam içindeki sıcak, gerilimli, tartışmalı olayları durum komiği içinde aktarmaktadır. En önemli oyuncuları Erdal Özyağcılar (1989-97) ve Savaş Dinçel (1997-2002) dir. Seneler geçtikçe apartman kalabalıklaşmış ve dizide ön plana çıkan bir aile veya karakter kalmamıştır.
Perihan Abla 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan Perran Kutman'ın başrolde oynadığı yerli dizidir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'i Şevket Altuğ oynamıştır. Ayrıca Ercan Yazgan, Tuluğ Çizgen gibi çok değerli pek çok tiyatro oyuncusu, mahallede yaşayan farklı insanları canlandırmıştır.
Yeditepe İstanbul Dizi Balat'ta çekildi. Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay, işadamı kocası iflas edip intihar edince orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır. Zuhal Olcay, Emre Kınay, Uğur Polat, Oktay Kaynarca, Meral Okay, Özgü Namal oyuncular arasında idi.
Şaşıfelek Çıkmazı 1996-1998 yılları arasında ve daha sonra çekilen devam bölümleriyle 2001 yılında TRT'de yayınlanmış televizyon dizisi. Özellikle güçlü kadın karakterleri ve doğal yazılmış diyalogları ile, bugüne kadar yayınlanmış Türk dizileri içerisinde, kendisine özgü bir yer edindi. Önemli oyuncularını saymakla bitmez: Derya Alabora, Zuhal Gencer Erkaya, Fikret Kuşkan, Füsun Demirel, Ayhan Kavas, Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Nilüfer Açıkalın, Hasibe Eren, Sinan Albayrak, Cem Davran.
Şehnaz Tango
Sıdıka
Şehnaz Tango
Ferhunde Hanımlar
Perihan Abla
Sıdıka
Geniş Aile
Yeditepe İstanbul
Yeditepe İstanbul
Süper Baba
Süper Baba
Mahallenin Muhtarları
Mahallenin Muhtarları
İkinci Bahar
İkinci Bahar
Geniş Aile
Geniş Aile
Geniş Aile
Canım Ailem
Canım Ailem
Canım Ailem
Canım Ailem
Ekmek Teknesi
Baskül Ailesi
Bizimkiler
Bizimkiler
Bizimkiler
Aramızda kalsın
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