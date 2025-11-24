Kilis tava tarifi

Yöresel lezzet;

Kilis mutfağında önemli yeri olan Kilis tavayı yöresinde evde hazırlayıp pişirilmesi için mahalle fırınlarına gönderiyorlar. Büyük şehirlerde böyle imkanlar kısıtlı olduğundan evdeki fırınlarda pişiriyoruz. Kilis tavanın tepsi kebabıyla farklarından biri kıymalı harcın altına kış mevsiminde ince dilimlenmiş patates, yaz mevsiminde de patlıcan yerleştirilmesi. Yapılışı da çok pratik olan nefis lezzeti deneyin derim.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı, fırın kabına sürmek için

2 orta boy patates

—————————-

Yarım kg orta yağlı dana kıyma

1 kuru soğan

1 kapya biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 silme tatlı kaşığı tuz

Üzerine;

4 adet çeri domates

4 adet sivri biber

2 küçük kuru soğan

Yapılışı:

*26 cm'lik fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayın.

*Patateslerin kabuklarını soyarak incecik doğrayın ve yağlanmış tepsiye sıralayın.

*Kuru soğan ve kapya biberi kabaca doğrayıp minik taneli olacak gibi blenderden geçirin (bu defa blenderde fazla tuttuğumdan dolayı püre haline geldi:( püre haline gelmemesi için blenderi sadece bir tur çalıştırmak yeterli).

*Fırını 250 derecede ısıtmaya başlayın.

*Kıymayı geniş bir kaba alın, soğanlı & kapya biberli karışım, baharatlar ve tuzu ekleyip iyice yoğurarak tepsideki patates dilimlerinin üzerine yayın. Bıçak yardımıyla sekiz eşit üçgen parçaya ayırın.

*Çeri domates ve biberleri ikiye bölün, kuru soğanların kabuklarını soyarak her birini dörde bölün, kıymalı harcın üzerine görseldeki gibi yerleştirin.

*Tepsiyi ısınmış fırına verip dereceyi 220'ye düşürün. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...