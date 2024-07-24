Çocuklarda ev kazalarına nasıl müdahale edilmeli?

Bu içerik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar tarafından kaleme alındı.

Çocukların büyüme ve gelişmelerinin ilerlemesi ile hareket kabiliyeti kazandıkça ev kazaları da sık görülmeye başlar. Öncelikle bu kazaların olmaması için azami önlemlerimizi almalıyız ve olduktan sonra çocuklarda herhangi ileriye dönük sağlık sorunu olmaması için ilk müdahaleleri zamanında ve etkili şekilde yapmalıyız. Bu konuda da ailelerin asgari ilk yardım uygulayabilecek bilgi ve becerileri sahip olması gereklidir.

Bebeklerde ve çocuklarda en sık görülen ev kazaları nelerdir?

1- Belli bir yükseklikten düşme

2- Kontrolsüz bir koşu sonrası duvara veya ev eşyalarına çarpma

3- Kesici ve delici bir alet ile yaralanma

4- Yanıklar

Bebeklerin emeklemeye başlamasıyla beraber gelişmenin bir gereği olarak merak duyguları gelişir, deneyimleme ile öğrenme ve keşfetmelere başlarlar. Sonuçlarının ne olacağını bilmeden ani hareketlerde bulunurlar. Bundan dolayı ortamı onlar için fiziksel koruyucu önlemleri alarak güvenli hale getirmemiz lazım. Her türlü olumsuz durumda öncelikle bebeğimizin rahat nefes alıp verdiği kontrol edilmeli, olası durumda havayolu açıklığını sağlayacak manevralarda bulunmalıyız. Rahat nefes alıp verdiğinden emin isek yaralanmanın çeşidine göre müdahalelerde bulunmalıyız. Sizi endişelendiren bir durum var ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı veya acil müdahale gerektirecek bir durum var ise 112 servis aranarak ambulansla yardım istenmelidir.

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Bebeğim düştü, başını çarptı ne yapmalıyım?

Ani düşme durumlarında daha ciddi yaralanmaları önlemek için zeminde kesici, delici ve köşeli yapıların olmamasına dikkat etmeliyiz. Zeminde kaygan olmayan yapılar olmalı. Zemini daha yumuşak hale getirmeliyiz. Bebeklerin ABS fren sistemi gibi ani durmayı sağlayan sistemleri yoktur. Dolayısı ile kolaylıkla duvara, kapıya veya ev ortamındaki objelere çarparlar.

Düşme durumunda hemen bulunduğu yere ulaşıp ani hareketlerle pozisyon değişikliği yapmayın, ağlıyorsa ve rahat nefes alıp veriyor ise susturmaya bile çalışmayın. Kontrollü şekilde vücudunda, kol bacaklarda veya kafasında herhangi bir kanama veya şişlik olup olmadığını kontrol edin, devamında kusma olup olmuyor mu onu kontrol edin ve kendisinin rahat nefes alıp verdiği pozisyonu aldırtıp olası kusma durumu için kafası sola yan yatırılmalı baş kısmı hafif yüksekte tutulmalıdır.

Kanama yok eğer şişlik oluyor ise bölgeye hemen soğuk uygulama yapın. Böylece şişliği en aza indirgemiş olursunuz. Eğer kanama var ise bölgeye tampon uygulayın. Yara açıklığı var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Düşmelerde ve çarpmalarda eğer kontrol edilemez bir kusması varsa, her zamanki yaptığı hareketlerden daha az yapıyorsa, zamansız uykuya eğilimi var ise veya sizi endişelendiren bir durum var ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

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Kesici aletlerle yaralanma durumunda ne yapmalıyım?

Kesici delici aletler, kolay kırılabilir cam ve benzeri eşyalar olmamalı. Elektrik prizleri ve düğmelere kolay erişebilecek seviyelerde olmamalı ve koruyucu yapılar ile önlem alınmalıdır.

Kesici delici alet ile yaralanmalarda kesi bölgesi ve yara bölgesine ani olarak baskı yapıp kanamayı durdurmaya çalışın. Çok ani hareketlerle germe hareketleri yapmayın devam eden kanama var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Bebeğimin üzerine kaynar su, kahve döküldü ne yapmalıyım?

Kaynar su, çaydanlıklar veya benzer yapılar da kolay ulaşılabilir olmamalı, mutlaka ulaşamayacağı belli yüksekliklerde tutulmalıdır.

Sıcak su yanıklarında kendisini hemen soğuk akarsu altında tutun ve üzerinde var ise kıyafetleri uzaklaştırın. Uyguladığınız soğuk su uygulaması ile 1. derece ve hafif 2. derece yanıklar tamamen kendiliğinden de iyileşir ama bölgede derin bir yanık olduğuna inanıyorsanız mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Yanık bölgesine doktorunuza danışmadan herhangi bir şey sürmeyin.

Alevli yanıklarda kendisini öncelikle alevli bölgeden hemen uzaklaştırıp yine soğuk su uygulaması yapın. Olası duman, karbonmonoksit zehirlenmesi durumunda hemen açık havaya çıkartıp orada rahat nefes alıp vermesini sağlayın.

Olası kimyasal madde ile temas durumunda hemen üzerindeki giysileri çıkartıp bol su ile yıkamaya çalışarak kimyasal maddeyi vücuttan uzaklaştırmaya çalışın. Ev içerisindeki çamaşır suyu, bulaşık deterjanı veya daha şiddetli korozif madde içeren maddeleri çocukların uzanamayacağı güvenlikli ve kilitli bölmelerde muhafaza ederek onların ulaşmasını engelleyin.

Unutmayın alacağımız asgari önlemler ile bu tür ev kazalarını önleyebilir ve olabilecek kötü sonuçlar ile karşılaşmayız. Geriye dönüp baktığımızda çok basit önlemler ile çok sayıda canlar kurtarabiliriz.