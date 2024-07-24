Çocuklarda ev kazalarına nasıl müdahale edilmeli?

"Bebeğim düştü ne yapmalıyım?", "Bebeğim başını çarptı ne yapmalıyım?", "Bebeğimde derin kesik oluştu ne yapmalıyım?", "Bebeğimin üzerine kaynar su, kahve döküldü ne yapmalıyım?" sorularının yanıtını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar verdi.

Çocuklarda ev kazalarına nasıl müdahale edilmeli?
Anne - Baba
Giriş: 24 Temmuz 2024 12:18 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 12:20
ABONE OL

Bu içerik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar tarafından kaleme alındı.


Çocukların büyüme ve gelişmelerinin ilerlemesi ile hareket kabiliyeti kazandıkça ev kazaları da sık görülmeye başlar. Öncelikle bu kazaların olmaması için azami önlemlerimizi almalıyız ve olduktan sonra çocuklarda herhangi ileriye dönük sağlık sorunu olmaması için ilk müdahaleleri zamanında ve etkili şekilde yapmalıyız. Bu konuda da ailelerin asgari ilk yardım uygulayabilecek bilgi ve becerileri sahip olması gereklidir.


Bebeklerde ve çocuklarda en sık görülen ev kazaları nelerdir?


1- Belli bir yükseklikten düşme

2- Kontrolsüz bir koşu sonrası duvara veya ev eşyalarına çarpma

3- Kesici ve delici bir alet ile yaralanma

4- Yanıklar


Bebeklerin emeklemeye başlamasıyla beraber gelişmenin bir gereği olarak merak duyguları gelişir, deneyimleme ile öğrenme ve keşfetmelere başlarlar. Sonuçlarının ne olacağını bilmeden ani hareketlerde bulunurlar. Bundan dolayı ortamı onlar için fiziksel koruyucu önlemleri alarak güvenli hale getirmemiz lazım. Her türlü olumsuz durumda öncelikle bebeğimizin rahat nefes alıp verdiği kontrol edilmeli, olası durumda havayolu açıklığını sağlayacak manevralarda bulunmalıyız. Rahat nefes alıp verdiğinden emin isek yaralanmanın çeşidine göre müdahalelerde bulunmalıyız. Sizi endişelendiren bir durum var ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı veya acil müdahale gerektirecek bir durum var ise 112 servis aranarak ambulansla yardım istenmelidir.


İlginizi çekebilir: Bebek ilk yardımına dair bilmeniz gereken her şey!


Çocukları ev kazalarından koruyun!
Çocukları ev kazalarından koruyun!

Bebeğim düştü, başını çarptı ne yapmalıyım?

Ani düşme durumlarında daha ciddi yaralanmaları önlemek için zeminde kesici, delici ve köşeli yapıların olmamasına dikkat etmeliyiz. Zeminde kaygan olmayan yapılar olmalı. Zemini daha yumuşak hale getirmeliyiz. Bebeklerin ABS fren sistemi gibi ani durmayı sağlayan sistemleri yoktur. Dolayısı ile kolaylıkla duvara, kapıya veya ev ortamındaki objelere çarparlar.


Düşme durumunda hemen bulunduğu yere ulaşıp ani hareketlerle pozisyon değişikliği yapmayın, ağlıyorsa ve rahat nefes alıp veriyor ise susturmaya bile çalışmayın. Kontrollü şekilde vücudunda, kol bacaklarda veya kafasında herhangi bir kanama veya şişlik olup olmadığını kontrol edin, devamında kusma olup olmuyor mu onu kontrol edin ve kendisinin rahat nefes alıp verdiği pozisyonu aldırtıp olası kusma durumu için kafası sola yan yatırılmalı baş kısmı hafif yüksekte tutulmalıdır.


Kanama yok eğer şişlik oluyor ise bölgeye hemen soğuk uygulama yapın. Böylece şişliği en aza indirgemiş olursunuz. Eğer kanama var ise bölgeye tampon uygulayın. Yara açıklığı var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.


Düşmelerde ve çarpmalarda eğer kontrol edilemez bir kusması varsa, her zamanki yaptığı hareketlerden daha az yapıyorsa, zamansız uykuya eğilimi var ise veya sizi endişelendiren bir durum var ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.


İlginizi çekebilir: Çocukları ev kazalarından korumak için evde alınacak güvenlik önlemleri nelerdir?


Kesici aletlerle yaralanma durumunda ne yapmalıyım?

Kesici delici aletler, kolay kırılabilir cam ve benzeri eşyalar olmamalı. Elektrik prizleri ve düğmelere kolay erişebilecek seviyelerde olmamalı ve koruyucu yapılar ile önlem alınmalıdır.


Kesici delici alet ile yaralanmalarda kesi bölgesi ve yara bölgesine ani olarak baskı yapıp kanamayı durdurmaya çalışın. Çok ani hareketlerle germe hareketleri yapmayın devam eden kanama var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.


Bebeğimin üzerine kaynar su, kahve döküldü ne yapmalıyım?

Kaynar su, çaydanlıklar veya benzer yapılar da kolay ulaşılabilir olmamalı, mutlaka ulaşamayacağı belli yüksekliklerde tutulmalıdır.


Sıcak su yanıklarında kendisini hemen soğuk akarsu altında tutun ve üzerinde var ise kıyafetleri uzaklaştırın. Uyguladığınız soğuk su uygulaması ile 1. derece ve hafif 2. derece yanıklar tamamen kendiliğinden de iyileşir ama bölgede derin bir yanık olduğuna inanıyorsanız mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Yanık bölgesine doktorunuza danışmadan herhangi bir şey sürmeyin.


Alevli yanıklarda kendisini öncelikle alevli bölgeden hemen uzaklaştırıp yine soğuk su uygulaması yapın. Olası duman, karbonmonoksit zehirlenmesi durumunda hemen açık havaya çıkartıp orada rahat nefes alıp vermesini sağlayın.


Olası kimyasal madde ile temas durumunda hemen üzerindeki giysileri çıkartıp bol su ile yıkamaya çalışarak kimyasal maddeyi vücuttan uzaklaştırmaya çalışın. Ev içerisindeki çamaşır suyu, bulaşık deterjanı veya daha şiddetli korozif madde içeren maddeleri çocukların uzanamayacağı güvenlikli ve kilitli bölmelerde muhafaza ederek onların ulaşmasını engelleyin.


Unutmayın alacağımız asgari önlemler ile bu tür ev kazalarını önleyebilir ve olabilecek kötü sonuçlar ile karşılaşmayız. Geriye dönüp baktığımızda çok basit önlemler ile çok sayıda canlar kurtarabiliriz.


Bebekli evlere özel: Ev güvenlik ürünleri

Bebekli evlerin olmazsa olmazları bebek güvenlik önlemleri... İşte bebeği olanların evinde kullanması gereken bebek güvenlik ürünleri...

15
Fırın güvenlik kilidi
Manyetik çekmece kilidi
Merdiven/balkon korkuluk filesi
Köşe koruyucu
Klozet kapağı kilidi
Televizyon sabitleme kemeri
Pencere kilidi
Kapı stoperi
Kapı menteşe stoperi
Priz koruyucu
Banyo kaydırmazı
Ocak düğme koruyucu
Köşe koruyucu
Ocak bariyeri
Sürgülü kapak stoperi




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.