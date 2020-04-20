Oyuncaklar nasıl yıkanmalı?

Sirke ile oyuncak temizliği yapılır mı? Enfeksiyonlardan korunmak için oyuncak temizliği ve dezenfeksiyonu nasıl yapılmalıdır? Pelüş, ahşap ve plastik oyuncaklar, bebek oyuncakları nasıl temizlenir? Oyuncak temizliğinin önemli detayları bu yazımızda…

Pelüş oyuncaklar nasıl yıkanmalı?

“Tüylü oyuncaklar nasıl temizlenir?” sorusu, özellikle kapalı mekanlarda uzun zaman geçirildiği zaman önemli hale gelir. Üzerinde sıklıkla toz biriken pelüş oyuncaklar alerjiye sebep olabileceği için tüylü yastık ve hayvan gibi oyuncakların temizliğini ihmal etmemek gerekir. Bir sebeple evden dışarıya çıkarılan tüylü veya kumaş oyuncakların eve dönüşte temizlenmesi ise çok önemli.

Pelüş oyuncaklar elde su ve katı sabunla yıkanabileceği gibi çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta, kopabilecek parçalar veya sökülebilecek dikiş yerleridir. Bir yastık kılıfının, çamaşır yıkama filesinin veya topunun içine koyarak kurdele gibi parçaların makine içine kaçmasını önleyebilirsiniz. Yıkandıktan sonra ise oyuncağı çeşitli yerlerinden çekiştirerek yıpranan veya sökülecek, kopacak hale gelen bir yerin olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Oyuncakları çamaşır makinesinde yıkarken uygun bir temizleyici arıyorsanız, bebeklere uygun ve sabun bazlı deterjan kullanabilirsiniz. Ne tür bir deterjan kullanırsanız kullanın, kalıntı birikmesini önlemekte fayda vardır. Fazla deterjan kullanmamaya ve iyi durulama yaptırmaya dikkat etmelisiniz.

Yıkanan pelüş oyuncakların kurumasını beklemek çocuğunuzu sabırsızlandırabilir. Bazıları sentetik ve sık olan dokumaları sayesinde çabuk kuruyabilirken, içlerine su alan bir malzemeden yapılan oyuncakların kuruması uzun sürebilir. Bu sebeple kışın ılık bir kalorifer peteği, yazın da evin güneş alan bir yerinde, yatak odalarının dışında bir yerde kurutmanız tavsiye edilir. Kuruduğu yerde fazla bekletmemek de işin püf noktasıdır. “Pelüş oyuncakları kuru temizlemeye vermek doğru mu?” diye soran anne ve babalar da olabilir. Bazı firmalar ekolojik veya antibakteriyel kuru temizleme ile oyuncak temizliği yaptığını söylese de öncelikle temizletmek istediğiniz oyuncağın yıkama talimatını okumak, malzemeye göre karar vermek en doğrusudur.

Çocuklara ne söylemeli?

Özellikle 2-5 yaş aralığında küçük çocuğunuz varsa, oyuncağı onun haberi olmadan yıkamamanızda fayda vardır. Çok sevdiği ayıcığının veya bebeğinin yıkanmaya ihtiyacı olduğunu çocuğunuza sade ve kısa bir dille anlatmanız iyi olur. Bazı pelüş oyuncaklar yıkandıktan sonra orijinal hallerini bir miktar kaybedebilir, çocuğunuzun alıştığı kokuları kalmayabilir veya kurumaları uzun sürebilir. Çocuğunuza bir süre beklemesi gerekeceğini, sonra oyuncağına tekrar kavuşacağını söyleyin. Olabilecek değişiklikler konusunda kaygı aşılamamak ve çocuğunuzun kafasını karıştırmamak için fazla detaya girmeyin. Özellikle elde yıkayacaksanız bunu bir oyuna çevirmek de mümkündür. Makinede yıkanacağını ve buna ait detayları anlatmanız ise şart değildir.



Pil içeren pelüş oyuncaklar makinede yıkanamazlar. Fazla kirlenmelerini beklemeden sık sık temizlemek, sabunlu ve nemli bir bezle silmek ve daha sonra duru su ile ıslatılmış nemli bezle tekrar silmek uygun olur.

Plastik oyuncaklar nasıl temizlenir?

Plastik oyuncakların temizliği diğer malzemeden yapılan oyuncaklara göre nispeten daha kolaydır. Yine de içi suyla dolabilecek oyuncakları temizlerken dikkatli olmak gerekir. Bebeklerin diş kaşıma için de kullandığı oyuncaklar ve çıngıraklar, emzik ve diş kaşıyıcılar gibi yumuşak fırça ile temizlenerek yeni kaynatılmış suda en az beş dakika boyunca bekletilir ve böylece sterilize edilir. Daha büyük yaşta çocukların oynadığı plastik oyuncakları ise kaynar suda bekletmek yerine katı sabun ve ılık su ile yıkayabilir, ayrıca sirkeli suda bekletebilirsiniz.



Oyuncak temizliği yaparken, birbirinden ayrılabilen parçalar varsa bunları ayrı ayrı temizleyip iyice kuruladıktan sonra tekrar monte etmek en doğrusudur. Uzun zamandır temizlenmeyen ve iç veya köşe kısımlarında kir biriken oyuncaklar için yumuşak uçlu bir diş fırçası ile ovalama yapmak iyi fikirdir. Aşındırma yapacak sert süngerler yerine bez veya yumuşak sünger kullanmak uygun olur. Kimyasal içeriği yoğun olan deterjan ve sert temizleyiciler yerine ılık su ve sabunla en az 1 dakika süreyle temizlemek uygun olur. Küçük bir parça üzerinde önceden deneme yapmak koşuluyla sirkeli veya karbonatlı suda bekletmek de antibakteriyel temizleme yapmaya yardımcı olur.

Oyuncağın yıkanamayacak olan pil veya elektrik aksamı var ise sabunlu bezle silmek ve sonrasında nemli bezle durulama yapmak uygun olur. Yıkanan oyuncakları iyice süzmeyi ve kurulamayı unutmayın.

Bulaşık makinesinde oyuncak yıkanır mı?

Bebek biberonlarının birçoğu bulaşık makinesine konabilse de aynı mantıkla yumuşak plastikten yapılmış oyuncakları bulaşık makinesinde yıkamak her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Plastik oyuncaklar biberonlarla aynı malzemeden yapılmadıkları için bulaşık makinesindeki suyun sıcaklığı plastik malzemenin bozulmasına sebep olabilir. Yap-boz ve yapı oyuncakları, çocuklar için mutfak gereçleri gibi oyuncaklar için bulaşık makinesinin yüksek olmayan 50 derece civarı sıcaklıktaki programları uygun olur. Çok kirli girinti ve çıkıntıları olan oyuncakları makineye koymadan önce hafifçe fırçalamak ve makinede iyice durulama yaptırmak da başka bir yöntemdir. Bulaşık makinesinin, bulaşıkları parlatıcı ile duruladığını ve sıcak kurutma yaptığını göz önünde bulundurarak makinede yıkamaya karar vermeyi tercih edebilirsiniz.

Oyuncaklar için hangi temizleyiciler kullanılır?

Oyuncak temizliğinde kimyasal madde kullanmanın doğru olup olmadığı her zaman merak edilir. Mutlaka çamaşır suyu kullanılması gereken bir temizlik söz konusuysa, mikroplara karşı etkili temizlik yapmak gerekirse çamaşır suyunu seyreltilmiş ölçüyle kullanmak en doğrusudur. Bunun için verilen formül ise 1 litre suyun içine 1 çorba kaşığı çamaşır suyu kullanmaktır. Bu şekilde hazırlayacağınız su ile temiz bir bezi ıslatarak silme yapabilirsiniz. Temizlik ve durulama bittikten sonra oyuncağı iyice havalandırmak özellikle önerilir.

Virüslerin sebep olduğu bulaşıcı enfeksiyonlardan korunmak için sağlık kuruluşlarındaki oyuncakların çamaşır suyunun yanı sıra %70 etil veya propil alkol içeren sıvı ile dezenfekte edilmesi örnek alınabilir. Kimyasal içeren temizlik yapıldıktan sonra oyuncağı temiz bir bezle silmek, iyice havalandırmak ve çocuğun oyuncağı ağzına götürmesini önlemek uygun olur. Oyuncakların üzerinde biriken bakteriler için sirkeli su kullanacaksanız, ek durulama yapmanıza gerek yoktur.

Ahşap oyuncakların temizliği nasıl yapılır?

Ahşap yapısı gereği nemli kalması uygun olmadığı için temizlendikten sonra kurumaya bırakmak yerine bezle iyice kurulamak tavsiye edilir. Ahşap oyuncaklar için çamaşır suyu gibi kimyasal içerikli ürünler kullanılması uygun değildir. Bunun yerine karbonat veya sirke eklenmiş su içinde çalkalamak ve durulama yaptıktan sonra bezle kurulamak, bir süre dışarıda bekletme yöntemi kullanılabilir.

Oyun matı ve bebek oyuncaklarının temizliğinde nelere dikkat etmek gerekir?

Bebeklerin 5. Aydan itibaren oturmaya başladığı erken dönemlerde kullanılmaya başlayan ve okul öncesi dönemde için de çeşitleri bulunan oyun matları sık sık temizlenmeye ihtiyaç duyar. Kullanılıp kaldırılırken yere değen yüzeyin bebeğin kullandığı yüzeyle temas etmemesine dikkat etmek gerekir. Zemine temas eden yüzey ayrıca silinirken, bebeğin üzerinde hareket ettiği yüzeyin sirkeli su gibi doğal temizleyicilerle silinmesi uygun olur. Fazla ıslak bir temizleme yapmamak, iyice kurulamak ve havalandırarak tamamen kurumasını sağlamak, bakteri ürememesi için önemlidir. Plastik oyun matlarının birbirine takılabilen parçaları arasında biriken kirler için bez veya fırça ile temizleme yapılabilir.

Oyun matlarının yanı sıra oyuncak kutularını ve sepetleri de ılık su ile yıkayabilir, sabunlu bezle temizledikten sonra sirkeli suyla silebilirsiniz.

Oyuncak temizliğinden bahsederken 0-3 hatta 0-4 yaş dönemi için üretilen bebek oyuncaklarını ayrıca ele almak doğru olur. Standartlara uygun üretilen bebek oyuncakları, bebeğin 0-2 yaş “Oral Dönem” adlandırılan gelişim dönemine uyumlu olarak ağıza götürüldüğünde tehlike yaratmayacak ve zararlı kimyasallar içermeyen türde üretilir. Bu ürünlerin temizlikleri yapıldıktan sonra da üzerlerinde temizleyici maddenin kalmadığına dikkat etmek, iyice durulamak gerekir.

Pilli, düğmeli veya klavyeli oyuncakların ara kısımlarında kir birikeceği ve temizlenmeleri zor olacağı için, uzun süre kullanılmayacakları zaman bir pamuklu çubukla ince temizliklerini yaptıktan sonra büyük bir buzdolabı poşeti içinde saklamak da iyi fikirdir.

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