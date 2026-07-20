Reddedilme hassasiyeti, kişinin eleştiri, dışlanma, alay edilme veya onaylanmama gibi durumlara karşı gösterdiği son derece yoğun ve hızlı bir duygusal tepkidir. Üstelik ortada gerçek bir dışlanma olmasa, durum sadece kişinin algısından ibaret olsa bile bu tepki tetiklenebilir.

Uzman psikiyatrist Dr. James Kustow bu durumu, beyin ve bedenin ortak bir yanıtı olarak tanımlıyor. Öyle ki bu his sadece ruhsal bir çöküntü yaratmakla kalmıyor; göğüste sıkışma, yüzde kızarma ve midede düğümlenme gibi fiziksel belirtilerle adeta sinir sistemine yapılan bir saldırı gibi hissediliyor. Kişinin iç dünyasında derin bir kaygı veya dışarıya yansıyan bir öfke patlaması şeklinde kendini gösterebilen bu krizler dakikalar, saatler ve hatta günlerce sürebiliyor.

Bilim dünyası reddedilme hassasiyeti kavramına ne kadar hakim?

Psikiyatri uzmanı William Dodson tarafından 1990'larda popülerleştirilen bu kavram, özellikle son yıllarda sosyal medyada ve internet dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Ancak bilim dünyasının hastaların bu gerçek deneyimlerine yetişmesi biraz zaman alıyor.

Günümüzde bu konuyu doğrudan ele alan ve yeterli veriye sahip sadece beş adet nitel araştırma bulunuyor. Örneğin 2026 yılında yapılan ve üniversite öğrencilerini inceleyen bir çalışma, bu hassasiyetin kişileri kabul görmek için davranışlarını şekillendirmeye, yani maskeleme yapmaya ittiğini, bunun da nihayetinde yalnızlık ve kaygıyı artırdığını gösteriyor.

Başka bir araştırma ise, resmi teşhis kriterleri arasında yer almamasına rağmen yetişkin hastaların yüzde 77'sinin bu hassasiyetle mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Nöroçeşitli bireylerin deneyimlerine odaklanan diğer çalışmalar da bu durumun biyolojik ve çevresel faktörlerden etkilendiğini, hayatın her alanına sızan karmaşık bir sıkıntı yarattığını doğruluyor.

Uzmanlar, reddedilme hassasiyetinin tam olarak anlaşılabilmesi için bu nitel çalışmaların ötesine geçilerek çok daha fazla bilimsel araştırmaya ve geçerli bir ölçüm aracına ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

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Hassasiyetin kökeni biyolojik mi yoksa çevresel mi?

Peki bu yoğun tepkinin arkasında ne yatıyor? Bilim insanları bunu hem yapısal hem de yaşanmışlıklara dayanan iki ana faktörle açıklıyor. Biyolojik olarak, farklı çalışan beyin ve beden fizyolojisi, tehdit algılama sisteminin bozulmasına ve acı değerlendirmesinin değişmesine yol açarak kişiyi reddedilmeye karşı daha hassas hale getirebiliyor.

Çevresel olarak ise, nöroçeşitli bireylerin hayatları boyunca maruz kaldıkları ufak tefek dışlanmalar ve küçük travmalar zamanla birikerek yetersizlik hissine ve tetikte olma haline dönüşüyor. Yöneticiden gelen içeriği belirsiz bir e-posta gibi sıradan durumlar bile tehdit sistemini aktive edebiliyor.

Kişiliği ve hayatı nasıl şekillendiriyor?

Bu durum, kimlik düzeyinde çok derin bir acı yarattığı için kişinin tüm hayatını ve davranışlarını doğrudan şekillendirebiliyor. İnsanlar bu acıdan korunmak için kronik bir şekilde kendi ihtiyaçlarını yok sayma, aşırı mükemmeliyetçilik, insanları sürekli memnun etmeye çalışma ve sosyal ortamlardan kaçınma gibi yollara başvuruyor.

Uzmanlar, tükenmişliğe ve izolasyona yol açan bu davranışların birer karakter kusuru olmadığını, aksine sinir sisteminin koruma amacıyla geliştirdiği hayatta kalma stratejileri olduğunu vurguluyor.

Reddedilmeye bağlı duygu dalgalanmalarını yönetmek için 5 pratik adım

Bu durumu tamamen yok etmek mümkün olmasa da, günlük hayata olan sarsıcı etkisini azaltmak için uzmanların önerdiği bazı etkili stratejiler bulunuyor:

Duraklamanın gücünü kullanın: Tetiklendiğinizi hissettiğinizde kendinize zaman tanıyın. O an fevri bir mesaj atmaktan kaçının veya mümkünse bulunduğunuz ortamdan kısa süreliğine uzaklaşın.

İç dünyanızı isimlendirin: O an içinizde kopan fırtınanın adını koyun ve durumla ilgili zihninizde kurduğunuz o felaket senaryosunu yarıda kesin.

Tersine eylem uygulayın: İçgüdüleriniz size geri çekilmeyi ve saklanmayı söylese de, tam tersi bir eylem yaparak hayata ve sosyal etkileşime katılmaya çalışın.

Duygusal dayanıklılığınızı artırın: Uyku, egzersiz ve beslenmenize dikkat etmek, sinir sisteminizin bu tür krizlerle başa çıkma kapasitesini doğrudan artırır.

Profesyonel destek alın: Duygu düzenlemenizi destekleyecek terapi yöntemleri ve gerekli durumlarda tıbbi tedavi seçenekleri için uzmanlara başvurmaktan çekinmeyin.

Kaynaklar: "RSD Triggers “Identity-Level Pain” for People with ADHD". Şuradan alındı: https://www.additudemag.com/rejection-sensitive-dysphoria-adhd-help/.

Gilly Kahn. "Rejection Sensitivity Dysphoria: The Actual Research". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/if-i-be-waspish/202604/rejection-sensitivity-dysphoria-the-actual-research.

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