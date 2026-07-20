Geçtiğimiz otuz yılda, özellikle 55 yaş altı yetişkinlerde teşhis edilen erken başlangıçlı kanser vakaları küresel bir halk sağlığı krizine dönüştü. Akciğer, bağırsak, kolorektal ve rahim kanseri gibi türlerdeki bu yükselişin nedeni, uzun süredir bilim dünyasının en çok tartıştığı konulardan biriydi.

ABD ve İngiltere'de yürütülen, yüz binlerce kişinin sağlık ve genetik verilerinin incelendiği yeni bir çalışma, sorunun kökeninde “hızlandırılmış biyolojik yaşlanmanın” yattığını ortaya koydu.

Biyolojik yaşınız takvim yaşınızdan büyük mü?

Kronolojik yaşınız doğum tarihinize göre hesaplanırken, biyolojik yaşınız hücrelerinizin, metabolizmanızın ve organlarınızın ne kadar yıprandığını gösterir. Araştırmacılar, kişilerin kan değerleri ve metabolik profillerini inceleyerek takvim yaşı ile biyolojik yaşları arasındaki yaş farkını hesapladı.

Sonuçlar oldukça çarpıcı: Nesiller ilerledikçe biyolojik yaşlanma hızı artıyor. Örneğin, 1965 - 1974 yılları arasında doğanların biyolojik yaşlanma oranı, 1950 - 1954 arasında doğanlara kıyasla %23 daha yüksek.

ABD verilerinde ise tablo daha da keskin; 1990'larda doğan neslin hızlandırılmış biyolojik yaşlanma oranı, 1965'lerde doğanlara göre neredeyse iki kat (%92) daha fazla. Kısacası, yeni nesiller aynı kronolojik yaşta olsalar bile ebeveynlerinden veya büyükanne ve büyükbabalarından hücresel olarak daha yaşlı bir bedene sahipler.

Erken yaşta kanser riskini doğrudan tetikliyor

Araştırma, biyolojik yaşı kronolojik yaşından büyük olan kişilerin 55 yaşından önce kansere yakalanma riskinin belirgin şekilde arttığını kanıtladı. Biyolojik yaştaki her bir standart sapmalık artış, erken başlangıçlı katı tümör riskini %8 artırıyor. Bu yaşlanma farkı özellikle akciğer, mide-bağırsak ve rahim kanserlerinde kendisini çok daha güçlü bir risk faktörü olarak gösteriyor. Üstelik bu risk artışı, kişinin genetik kanser yatkınlığından bağımsız olarak gerçekleşiyor.

Hangi organ yaşlanıyor, hangi kansere yol açıyor?

Araştırmanın en ufuk açıcı bulgularından biri organa özgü yaşlanma kavramı oldu. Bilim insanları tüm bedenimizin aynı hızda yaşlanmadığını, bazen belirli organ sistemlerinin diğerlerinden daha hızlı yaşlanıp çökebildiğini belirtiyor. Kapsamlı protein analizleri sonucunda, vücuttaki spesifik yaşlanma bölgeleriyle belirli kanser türleri arasında doğrudan bir eşleşme olduğu ortaya çıkarıldı.

Bu eşleşmelere göre, yaşlanmanın vurduğu organ sistemine bağlı olarak gelişen kanser türü de değişiklik gösteriyor. Örneğin; bağışıklık sisteminde meydana gelen hücresel yaşlanma, kişinin erken yaşta akciğer kanserine yakalanma riskini doğrudan artırıyor. Benzer şekilde, yağ dokusundaki hızlı yaşlanmanın da erken yaşta kalın bağırsak kanseri riskini belirgin ölçüde yükselttiği görülüyor.

Neden bu kadar hızlı yaşlanıyoruz?

Bilim insanlarına göre bu hızlandırılmış hücresel yaşlanmanın ardında modern yaşamın getirdiği ağır yükler var. Erken yaşlarda başlayan ve uzun süren obezite, metabolik bozukluklar, kötü ve işlenmiş beslenme alışkanlıkları, uzun süreli hareketsizlik, bozulan uyku ritimleri, kronik stres ve çevresel kimyasallara daha erken yaşta maruz kalmak, hücrelerimizi olması gerektiğinden çok daha hızlı tüketiyor.

Biyolojik yaşlanmayı tamamen durduramasak da onu yavaşlatmak elimizde. Sağlıklı beslenme, hareketli bir yaşam, uyku hijyeni ve stresi yönetmek; hücrelerimizi genç tutarak modern çağın bu sinsi erken kanser riskine karşı kullanabileceğimiz en büyük ve en etkili kalkanımız.

Kaynak: "Biological aging and generational shifts in early-onset cancer risk". Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/s41591-026-04448-w.

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