İncir graten

Fransız mutfağına ait nefis tatlılardan biri olan taze incirli, badem unlu ve biberiye aromalı incir graten.

Yaşam
Giriş: 19 Eylül 2025 07:31
Fransız mutfağından;

Beyaz un kullanmadan sadece badem unu ile hazırladığım incir graten sıcakken yanında vanilyalı dondurma ile leziz bir yemek sonrası tatlısı oluyor...


Servis: Orta boy derin fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıp için
  • 1 kutu %35 yağlı krema, 200 ml
  • 2 - 3 dal taze biberiye
  • 1 limonun kabuğu, sadece sarı olan dış bölümü
  • 8 - 9 adet taze incir
  • 4 yumurta
  • Yarım bardak toz şeker
  • Yarım bardak badem unu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü




Yapılışı:

*Fırın kabını tereyağı ile yağlayın.


*Kremayı küçük bir sos tenceresine aktarın, taze biberiye ve limon kabuklarını ekleyip kısık ateşte krema ısınınca (kaynama noktasına gelmeden) ocağı kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp 30 dakika demlenmeye bırakın.


*İncirleri yıkayıp kurulayın. Saplarını kesip üzerlerinden yarıya kadar artı şeklinde kesin.


*Fırın ısısını fanlı olacak gibi 175 dereceye ayarlayın.


*Yumurtalar ve toz şekeri derin bir kaba alarak kremamsı hale gelene kadar mikserin yüksek deviri ile 4 - 5 dakika çırpın ve vanilyayı ilave edin. Demlenmiş ve soğumuş olan kremayı tel süzgeçten geçirerek yumurtalı karışıma ekleyin, badem ununu da ekleyip spatula ile alttan üste doğru karıştırın (akışkan kıvamda bir hamur elde ediyoruz).


*Hamurun yarısını yağlanmış kaba aktarıp fırına verin, hamurun üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirip fırından çıkartın.


*İncirlerin kesik yerleri üste gelecek gibi yarı pişmiş hamurun üzerine yerleştirin. Hamurun kalan yarısını incirlerin üzerine akıtın ve kabı tekrar fırına verin.


*Gratenin üzeri kahverengi olana kadar 35 - 40 dakika pişirin ve sıcakken yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.


Kısa bir not;

*Bu tarifte 23*18 cm çapında ve 6 cm derinliğinde fırın kabı kullandım. 20*20 cm lik fırın kabı da olabilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




