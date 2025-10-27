Birini nazikçe reddetmenin yolları

Hepimiz o durumu yaşamışızdır. Biri bize ilgisini gösterir ama biz aynı duyguyu hissetmeyiz. Bu, biriyle ilk kez tanıştığımızda ya da birkaç kez buluştuğumuz birinde olabilir.

Böyle bir durumda kalmak gerçekten zor ve son derece rahatsız edici olabilir. Hepimiz reddedilmenin ne kadar kötü hissettirdiğini biliriz. Karşımızdaki kişiyi kırmak istemeyiz ama onunla tekrar görüşmek de istemeyiz. Evlilik ve aile terapisti Claudia de Llano: "Her türlü reddedilme can yakıcı olabilir, bu yüzden birini reddederken bunu dürüstlük ve bütünlükle yapmak önemlidir. Klişe olan ‘Sorun sende değil, bende’ ifadesi, karşınızdaki kişiyi gerçekten ne olduğunu merak etmeye bırakabilir” açıklamasında bulundu.

Birine 'hayır' demek, onun duygularını incitmeden bunu yapmaya çalışırken garip bir hal alabilir. Buradaki püf nokta, reddederken nazik ama kararlı olmaktır.

Ne söylenebilir:

“Beni davet etmen çok nazikçe ama hayır, teşekkür ederim.”

“Tekrar haber verdiğin için teşekkür ederim. Son buluşmamızda güzel vakit geçirdim ama hem senin hem de benim zamanımıza saygı duyduğum için dürüst olmak istiyorum; aradığım bağı hissedemiyorum.”

“Sana en iyisini diliyorum ve umarım aradığın her şeyi bulursun.”

Ne söylenmemeli:

“Belki sonra” diyerek yanlış umut vermek.

Karşı tarafı görmezden gelmek ya da ortadan kaybolmak.

“Sorun sende değil, bende” gibi klişeler kullanmak.

Neden “hayır” demek gereklidir?

Birçok insan, ister romantik ister arkadaşça ilişkilerde olsun, 'hayır' demekte ve sınır koymakta zorlanır. Araştırmalar, insanların aslında istemeseler bile birini reddetmekte genellikle güçlük çektiğini gösteriyor. Ancak eğer birinden hoşlanmıyorsanız, sadece onu üzmemek için bir 'acımadan' çıkılan buluşma kimseye fayda sağlamaz.

Öncelikle, bu durum herkesin zamanını ve enerjisini boşa harcar. Karşınızdaki kişinin duygularını incitmemek adına onu oyalıyor olabilirsiniz, ancak kandırıldığını öğrenmek onu daha çok üzer. En baştan açık ve net olmak, yanlış anlamaları ve gelecekte daha fazla kırgınlığı önler. Ayrıca, ilgileniyormuş gibi davranmak ya da istemediğiniz bir şeye 'evet' demek, kendi bütünlüğünüzü de zedeler. Kendinize ve duygularınıza karşı dürüst olmanız, kendi ihtiyaçlarınızı savunmanız önemlidir.

Kendimize nasıl davrandığımız, başkalarının bize nasıl davranacağının başlangıcıdır, bu yüzden kendi sınırlarımızı belirlememiz gerekir. 'Hayır' demek ve sınırlarınıza sahip çıkmak, hem kendinize hem de karşınızdaki kişiye saygı göstermenin bir yoludur. Bu, neyi temsil ettiğinizi ve neye açık ya da kapalı olduğunuzu açıkça ifade eder.

Birini nasıl reddetmeli?

Birini nazikçe reddetmek, söylemesi kolay ama yapması zor bir iştir. İşte dürüstlük ve nezaketle birini geri çevirmeye yardımcı olabilecek bazı stratejiler:

Eğer ilk buluşma davetini reddediyorsanız:

Kişiyi çok iyi tanımıyorsanız, ilk buluşma teklifini reddetmek genellikle daha kolaydır. Henüz duygusal bir bağ kurulmadığı için, kısa ve doğrudan bir cevap yeterlidir. Yine de, biraz nezaket her zaman işe yarar. İşte birkaç ipucu:

Çabayı takdir edin: Her ne kadar reddedecek olsanız da, daveti için teşekkür edebilirsiniz. “Beni davet etmen çok nazikçe” veya “Beni düşündüğün için teşekkür ederim” gibi ifadeler durumu yumuşatır.

Doğrudan olun: İlgilenmiyorsanız bunu açıkça belirtmek her zaman daha iyidir. “Davetin için teşekkür ederim ama çıkmak istemiyorum” diyebilirsiniz.

'Ben' dili kullanın: 'Ben' dili, odağı sizde tutar ve karşınızdaki kişiyi suçlamaz. “Şu anda biriyle tanışmayı düşünmüyorum” veya “Şu anda işime odaklanıyorum, bir ilişki peşinde değilim” gibi ifadeler kullanılabilir. Eğer sadece ilgilenmiyorsanız, “Bir bağ hissetmiyorum” demek yeterlidir.

Basit tutun: Detaylı açıklama yapmak zorunda değilsiniz. 'Hayır' başlı başına bir cevaptır.

Karışık mesajlardan kaçının: “Belki başka zaman” gibi ifadelerle umut vermeyin. Kararlı olun ki yanlış anlamalar oluşmasın.

Saygılı olun: Karşınızdaki kişi reddedilmenin acısını hissedebilir, bu yüzden nazik ve anlayışlı olun.

Eğer ikinci bir buluşmayı reddediyorsanız:

İkinci buluşmayı reddetmek daha zor olabilir çünkü kişiyle biraz zaman geçirmişsinizdir. Karşınızdaki kişi bağlantıyı ilerletmek isterken siz istemiyor olabilirsiniz. İşte bu durumda yardımcı olabilecek bazı stratejiler:

Minnettarlık ifade edin: Daveti ve birlikte geçirilen zamanı takdir ederek başlayın. “Güzel bir zaman geçirdim, teşekkür ederim” gibi bir cümle iyi bir başlangıçtır.

Dürüst olun: Nazik ama dürüst bir şekilde duygularınızı paylaşın. “Seninle zaman geçirmek güzeldi ama aradığım bağlantıyı hissetmiyorum, sana en iyisini diliyorum” diyebilirsiniz.

Açıklama yapın (isteğe bağlı): Rahatsanız, kısa bir açıklama ekleyebilirsiniz. “Romantik bir bağ hissetmiyorum” veya “Benim için ortak ilgi alanları önemli” gibi.

Duygularını dikkate alın: Karşınızdaki kişinin bu durumdan üzüleceğini kabul etmek ve onun katkılarını takdir etmek önemlidir. Onun size kattığı şeyleri fark ettiğinizi belirtmek, süreci daha saygılı hale getirir.

İyi dileklerde bulunun: “Umarım anlarsın, sana aşk hayatında bol şans dilerim” veya “Harika bir insansın, umarım aradığını bulursun” gibi ifadelerle bitirebilirsiniz.

Birini görmezden gelmek (ghosting) cazip gelebilir ama 'hayır' demek uzun vadede daha iyidir. Bu, konuyu netleştirir ve iki tarafın da rahatça yollarına devam etmesini sağlar.

Ne zaman nazik olmamak uygundur?

Nazik olmakla kendini ezdirmek arasında ince bir çizgi vardır. İşte kibar olmanın gerekmediği bazı durumlar ve nasıl davranmanız gerektiği:

'Hayır'ı kabul etmiyorlarsa: Açıkça reddetmenize rağmen ısrar ediyorlarsa, net ve sert olun. “Davetin için teşekkür ederim ama ilgilenmiyorum. Lütfen bir daha sorma.”

Sizi manipüle etmeye çalışıyorlarsa: “Beni kimse istemiyor, bari sen çık benimle” gibi sözlerle vicdanınıza oynamaya çalışırlarsa, “Bu benim sorumluluğum değil. İlgilenmiyorum, lütfen buna saygı göster” diyebilirsiniz.

Sınırlarınızı aşıyorlarsa: Böyle durumlarda kibar davranmak mesajınızı bulanıklaştırır. “Artık konuşmak istemiyorum, lütfen benimle tekrar iletişime geçme” gibi net bir ifade kullanın. Gerekirse engelleyin.

Sizi rahatsız ediyorlarsa: Eğer kişi sizi tedirgin ediyorsa, açık olun: “Hayır, teşekkürler, davranışların beni rahatsız ediyor.” Gerekirse bu durumu bildirin.

Reddedilmeyi olgunlukla karşılamak

Bazen de tam tersi olur — reddedilen biz oluruz. Her ne kadar can yaksa da, bunu olgunlukla karşılamak mümkündür. İşte bununla başa çıkmanın yolları:

Kararlarını kabul edin: Her romantik etkileşimde açık rıza esastır. Karşınızdaki kişi 'hayır' diyorsa veya ilgilenmiyorsa, bu karara saygı göstermek gerekir.

Duygusal tepki vermeyin: Uzmanlar, anlık tepki vermek yerine biraz zaman tanımayı öneriyor. Duygularınızı bastırmadan ama kimseye yöneltmeden yaşayın.

Olgun bir yanıt verin: “Sorun değil, sana bol şans!” veya “Dürüst olduğun için teşekkür ederim, umarım aradığını bulursun” gibi cevaplar olgunluk gösterir.

Duygularınızı fark edin: Reddedilmekten sonra üzülmek, hayal kırıklığı, utanma veya öfke hissetmek tamamen normaldir. Bu duyguları yargılamadan kabul edin.

Karşı tarafın kararına saygı gösterin: Onun da kendi sebepleri ve tercihleri olduğunu anlayın.

Kendinize şefkat gösterin: Reddedilme sürecinde kendinize karşı nazik olun. Aynı durumda bir arkadaşınıza göstereceğiniz anlayışı kendinize de gösterin.

Deneyimden ders çıkarın: “Daha farklı ne yapabilirdim?” sorusu, gelecekteki ilişkiler için faydalı olabilir. Ne kadar incinmiş olursak olalım, her reddedilme kendimizi, duygularımızı ve dayanıklılığımızı öğrenmek için dürüst bir fırsattır.

Pozitif kalın: Reddedilmek hayatın bir parçasıdır. Ancak gelecekte yeni bağlantılar kurmak için fırsatlar her zaman vardır. Doğru kişi sizi gerçekten isteyecek ve önceliği siz olacaksınız.

Kaynak: Sanjana Gupta. "Rejecting Someone Can Be Done Nicely—Here's How". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/how-to-reject-someone-nicely-8648281. (22.09.2025).