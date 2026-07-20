Yaz aylarında adet döngüsü neden değişiyor?

İklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının hızla artması nedeniyle sanayi öncesi döneme kıyasla şiddetli sıcak hava dalgası yaşama riskimiz tam 30 kat artmış durumda. Nitekim Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi verilerine göre Batı Avrupa, tarihindeki en sıcak haziran ayını yaşadı. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu dönemde sosyal medyada on binlerce kadın ortak bir şikayette buluştu: Adet döngülerinde yaşanan tuhaf değişimler.

Kadınların büyük bir kısmı 2026’nın haziran ayında adet göremediğini veya beklenmedik şekilde bir ayda iki kez adet olduğunu belirtti. Peki, termometrelerdeki artış ile üreme sistemimiz arasında nasıl bir bağlantı var?

Sıcaklık arttıkça östrojen ve progesteron düşüyor

Bu sorunun bilimsel yanıtı, 19 bin 790 kadının incelendiği ve Ecotoxicology and Environmental Safety dergisinde yayımlanan oldukça kapsamlı yeni bir araştırmayla netlik kazandı. Çalışma, kronik ve akut sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın kadınlarda cinsiyet hormonlarını nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Sonuçlara göre, kronik sıcağa maruz kalmak, kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, hamilelik ile adet döngüsünü düzenleyen progesteron ve testosteron seviyelerinde belirgin bir düşüşe neden oluyor. Aynı zamanda yumurtlamayı tetikleyen lüteinleştirici hormon (LH) seviyelerinde ise artış gözlemleniyor. Özellikle 35 yaş ve altı genç kadınların progesteron ve LH seviyeleri, daha aktif yumurtalıklara sahip oldukları için sıcaktan çok daha güçlü şekilde etkileniyor. Kısacası vücut aşırı sıcaktan bunaldığında, fizyolojik bir tepki vererek üreme hormonlarının dengesini adeta sarsıyor.

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İltihaplanma ve yorgunluk ikiye katlanıyor

Sıcak havalarda adet döneminin çok daha ağır ve yorucu geçmesinin bir diğer nedeni ise vücudumuzun verdiği enflamasyon (iltihaplanma) tepkisi. Adet görmek zaten başlı başına enflamatuar bir süreçken, aşırı sıcağa maruz kalmak da vücutta benzer yolları tetikliyor. Bedenimiz sıcakta sıvı dengesini korumak, kan dolaşımını sağlamak ve vücut ısısını düşürmek için normalden çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyor.

Uzmanlar, bu iki durum birleştiğinde bedenin sürece "daha yüksek sesle" tepki verdiğini; bunun da aşırı yorgunluk, şiddetli şişkinlik, baş dönmesi ve duygusal hassasiyet olarak bize geri döndüğünü belirtiyor. Üstelik bu durum endometriyozis (çikolata kisti) ve şiddetli adet öncesi sendromu (PMDD) gibi rahatsızlıkları olan kadınlarda mevcut iltihaplı ortamı körükleyerek semptomların daha da alevlenmesine yol açabiliyor.

Çözüm doğada gizli: Yeşil alanların iyileştirici gücü

Sıcakların bu baskılayıcı etkisine karşı bilim insanlarının bulduğu en etkili ve doğal çözümlerden biri yeşil alanlar. Araştırmada, yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirmenin, sıcağın progesteron hormonu üzerindeki olumsuz etkisini ciddi oranda hafiflettiği ve hormonları koruduğu tespit edildi. Yeşil alanlar ve ağaçlar hem gölge sağlayarak ortamı serinletiyor hem de stres seviyesini düşürerek hormon dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Sıcak dalgalarında adet dönemini rahatlatacak stratejiler

Kadın sağlığı uzmanları ve İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), şiddetli sıcaklarda bedeni desteklemek için şu pratik adımların atılmasını öneriyor:

Doğadan destek alın: Fırsat buldukça parklarda veya yeşillik alanlarda vakit geçirerek hem bedeninizi serinletin hem de hormonlarınızı sıcağın stresinden koruyun.

Sıvı tüketiminizi artırın: Vücudun ısıyı düzenlemek için harcadığı yoğun çaba ekstra sıvı kaybına yol açar. Susamayı beklemeden bol bol su için.

Egzersiz saatinizi değiştirin: Gün ortasında spor yapmaktan kaçının. Yürüyüş veya egzersiz rutininizi günün en serin saatleri olan sabahın erken veya akşamın geç vakitlerine kaydırın.

Uyku alanınızı serin tutun: Gece uyurken ortamda bir vantilatör çalıştırmak hava akışını sağlayacaktır. Ayrıca gündüzleri güneş alan odaların perdelerini kapalı tutarak evi serin tutmak, gece kaliteli bir uyku çekmenize ve hormonal dengenizin toparlanmasına destek olur.